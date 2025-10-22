12月16日（火）「スタートアップDEIフォーラム2025」開催決定

スタートアップDEI推進協議会

スタートアップDEI推進協議会は、2025年12月16日（火）に、東京・丸の内のTokyo Innovation Base（TiB）にて「スタートアップDEIフォーラム2025」を開催します。

本フォーラムは、スタートアップ業界におけるDiversity, Equity & Inclusion（多様性・公正性・包括性）の最新動向を国内外の事例とともに紹介し、「明日から動ける変革」を議論・発信する場として実施します。

スタートアップ業界が社会の変革を先導する存在として、DEIを理念ではなく「競争力の源泉」として実装していくことが求められています。本フォーラムでは、データや実践知をもとに、テクノロジーと社会変革の交点を探りながら、スタートアップが担う次世代のスタンダードを共に描きます。

■開催概要

日 時：2025年12月16日（火）13:00～15:00（開場 12:30）

会 場：Tokyo Innovation Base（TiB） 東京都千代田区丸の内3-8-3

主 催：スタートアップDEI推進協議会

対 象：起業家、投資家・VC、行政・メディア関係者、業界支援者

申し込みはこちら：https://startupdeiforum2025.peatix.com



■テーマとメッセージ

「世界の事例から学び、私たちが描くべき未来を語る。

スタートアップが先に示す変革が、社会の新しいスタンダードになる。」

スタートアップが先行して実装する“多様性のデザイン”は、次の時代の経済基盤です。2025年は「Invisible Edge × Tech for Inclusion」をキーワードに、国内外の実践者がセクターを越えて登壇し、社会課題の解決とイノベーションの両立を議論します。

■プログラム（予定）

Part 1｜スタートアップDEI推進協議会 活動報告

協議会のKPIと行動指針を共有し、2025年度の重点施策および賛同企業募集を発表します。

Part 2｜データで見る業界の現状と国際動向

経産省、スタートアップエコシステム協会など業界の最新データをもとに、国内外のDEIの進展を比較します。

登壇者：田島聡一（株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役）／崔真淑（株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ）

モデレーター：羽生祥子（羽生プロ 代表取締役社長）

Part 3｜パネルディスカッション

Session 1：Invisible Edge ― 見えない競争力を磨く

「求められてから動くのでは遅い。世界はすでに“見えない競争力”を前提にしています。」

DEIをビジネスの競争力と捉え、グローバルな成功事例と実践知を共有します。

登壇者：慎 泰俊（五常・アンド・カンパニー株式会社 代表執行役CEO）／杉江 陸（Medical Consulting Seal株式会社 代表取締役）／やまざき ひとみ（株式会社Ms.Engineer 代表取締役CEO）

モデレーター：関 優子（The Quartz Group CEO & Managing Partner）

Session 2：Tech for Inclusion - 次世代のDEIエンジンと世界の潮流

「テクノロジーは、インクルーシブな未来を動かすエンジンになります。」

事業・組織・教育など多様な観点から、インクルージョンを加速する設計思想を議論します。

DEIの推進は理念ではなく、イノベーションと経済成長を支える社会実装のエンジンです。本フォーラムは、「エビデンス」「実践」「つながり」を軸に、日本発の新しい社会モデルを共創する出発点となります。

登壇者：小島舞子（株式会社クラフター 代表取締役）／吉村美音（フリー株式会社 DEI Lead）／ほか海外ゲスト登壇予定

モデレーター：石倉秀明（一般財団法人山田進太郎D&I財団 COO）

■お問い合わせ

スタートアップDEI推進協議会 事務局

info@startup-dei.com

※取材、登壇者インタビュー、後援協力などのご相談も承ります。

団体URL：https://startup-dei.com/

■参加登録

https://startupdeiforum2025.peatix.com