「碧の調べ × モルトンブラウン」 開催レポート
英国ラグジュアリーフレグランスブランド モルトンブラウンが彩った、海辺の舞台演出
海と空が溶け合うリビエラ逗子マリーナ（神奈川県逗子市）を舞台に、
音楽と語り、香り、食、光が響き合う、五感で楽しむ新しい“体験型”クラシックコンサート
「碧の調べ」が2025年10月12日に開催されました。
英国ラグジュアリーフレグランスブランド〈モルトンブラウン〉とのコラボレーションにより、
海辺の香り「サイプレス＆シーフェンネル」が会場を包み、
“香りと音楽が共鳴する”という新しいエンターテイメントが生まれました。
この新しいエンターテイメントに参加した観客のうち、93％が「とても良かった」、92％が「次回も参加したい」と回答。音楽と香りが織りなすこの“体験型クラシック”は、従来のコンサートの枠を超え、
記憶に残るラグジュアリーな時間として多くの共感を集めました。
■ 五感を満たす、ストーリーコンサート(R)
元宝塚トップ娘役 白城あやか氏による語り
碧い海と空を背景に、演奏を楽しむ満席の観客席
「碧の調べ」は、音楽と物語、香りと食を融合させた、五感で楽しむ新しいクラシック体験。
語り手に元宝塚トップ娘役・白城あやか氏を迎え、
東京アンサンブルギルドによるピアノ三重奏が、海と碧をテーマにした物語を紡ぎました。
空と海に向かって開かれた会場では、
時間とともに変化する光と海の色が、まるで舞台装置のように音楽と呼応。
香りがその情景に寄り添い、すべての感覚がひとつに溶け合う特別な時間が流れました。
■ モルトンブラウンが演出する「香りの舞台」
会場全体には、モルトンブラウンの代表的な香り「サイプレス＆シーフェンネル」が漂い、海風を思わせる爽やかなアロマが音楽の世界観を引き立てました。
ピアノの音色と共に漂う、潮風を思わせる「サイプレス＆シーフェンネル」の香り
ステージサイドやホワイエにはディフューザーやキャンドルが配置され、
香りと光が空間そのものをデザイン。
その繊細な香りは、
観客の記憶に残る“もうひとつの旋律”として
息づきました。
■ アフターパーティでは香りと灯りが再び響き合う
モルトンブラウンが「千一夜物語」をテーマに、オリエンタルなスパイスの香りと灯りで、アフターパーティを演出
ウード・アコード＆ゴールド
コンサートの余韻をそのままに、
終演後は海を望むダイニングでのパーティへ。
パーティのテーマは、
コンサートのラストの曲“シェエラザード”から「千一夜物語」。
同じく「千一夜物語」からパフューマーが着想を得て作った
〈ウード・アコード＆ゴールド〉の香りが空間を彩り、
まるで“千二夜目の物語”を思わせる幻想的な時間が広がりました。
音楽、光、香り、料理--それぞれの要素がひとつに溶け合うことで、一日限りの体験が“永く残る記憶”へと変わりました。
■ 終演を告げるマジックアワー
公演の最後、
窓の外には紫から金へと移ろう夕空が広がり、「碧の調べ」という名のとおり、
海と空がひとつになる瞬間が訪れました。
音楽、香り、光、すべての要素が調和し、
“心で感じるラグジュアリー体験”として
観客の記憶に刻まれました。
終演後、マジックアワーの空が、物語の余韻を映した
【開催概要】
イベント名｜碧の調べ～語りと音楽で辿るマリーナの物語～
日 時｜2025年10月12日（日） 昼／夜 2回公演
会 場｜リビエラ逗子マリーナ オーシャンスイート
語 り｜白城あやか（元宝塚歌劇団・星組トップ娘役）
演 奏｜東京アンサンブルギルド（ピアノ三重奏）
主 催｜碧の調べストーリーコンサート実行委員会
共催（協力）｜リビエラ逗子マリーナ
香りの演出・協賛｜モルトンブラウン
協 賛｜沖縄ハーブガーデン／ロイヤルリビエラジャパン
公式サイト｜https://www.aonoshirabe.com
YouTubeダイジェスト映像｜http://y2u.be/kTbkhLOq0tY
■モルトンブラウンについて
1971年ロンドンで創業したラグジュアリーフレグランスブランド。
50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。
今回の「碧の調べ」では、海辺の香りを象徴する〈サイプレス＆シーフェンネル〉と〈ウード・アコード＆ゴールド〉で、会場全体の香りの演出を担当しました。
