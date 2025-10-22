「碧の調べ × モルトンブラウン」 開催レポート

「碧の調べ」ストーリーコンサート実行委員会*本リリースは、モルトンブラウンジャパンと「碧の調べ」実行委員会の共同発表です英国ラグジュアリーフレグランスブランド モルトンブラウンが彩った、海辺の舞台演出

海と空が溶け合うリビエラ逗子マリーナ（神奈川県逗子市）を舞台に、

音楽と語り、香り、食、光が響き合う、五感で楽しむ新しい“体験型”クラシックコンサート

「碧の調べ」が2025年10月12日に開催されました。

英国ラグジュアリーフレグランスブランド〈モルトンブラウン〉とのコラボレーションにより、

海辺の香り「サイプレス＆シーフェンネル」が会場を包み、

“香りと音楽が共鳴する”という新しいエンターテイメントが生まれました。

この新しいエンターテイメントに参加した観客のうち、93％が「とても良かった」、92％が「次回も参加したい」と回答。音楽と香りが織りなすこの“体験型クラシック”は、従来のコンサートの枠を超え、

記憶に残るラグジュアリーな時間として多くの共感を集めました。

■ 五感を満たす、ストーリーコンサート(R)

元宝塚トップ娘役 白城あやか氏による語り碧い海と空を背景に、演奏を楽しむ満席の観客席

「碧の調べ」は、音楽と物語、香りと食を融合させた、五感で楽しむ新しいクラシック体験。

語り手に元宝塚トップ娘役・白城あやか氏を迎え、

東京アンサンブルギルドによるピアノ三重奏が、海と碧をテーマにした物語を紡ぎました。

空と海に向かって開かれた会場では、

時間とともに変化する光と海の色が、まるで舞台装置のように音楽と呼応。

香りがその情景に寄り添い、すべての感覚がひとつに溶け合う特別な時間が流れました。

■ モルトンブラウンが演出する「香りの舞台」

会場全体には、モルトンブラウンの代表的な香り「サイプレス＆シーフェンネル」が漂い、海風を思わせる爽やかなアロマが音楽の世界観を引き立てました。

ピアノの音色と共に漂う、潮風を思わせる「サイプレス＆シーフェンネル」の香り

ステージサイドやホワイエにはディフューザーやキャンドルが配置され、

香りと光が空間そのものをデザイン。

その繊細な香りは、

観客の記憶に残る“もうひとつの旋律”として

息づきました。

■ アフターパーティでは香りと灯りが再び響き合う

モルトンブラウンが「千一夜物語」をテーマに、オリエンタルなスパイスの香りと灯りで、アフターパーティを演出

ウード・アコード＆ゴールド

コンサートの余韻をそのままに、

終演後は海を望むダイニングでのパーティへ。

パーティのテーマは、

コンサートのラストの曲“シェエラザード”から「千一夜物語」。

同じく「千一夜物語」からパフューマーが着想を得て作った

〈ウード・アコード＆ゴールド〉の香りが空間を彩り、

まるで“千二夜目の物語”を思わせる幻想的な時間が広がりました。

音楽、光、香り、料理--それぞれの要素がひとつに溶け合うことで、一日限りの体験が“永く残る記憶”へと変わりました。

■ 終演を告げるマジックアワー

公演の最後、

窓の外には紫から金へと移ろう夕空が広がり、「碧の調べ」という名のとおり、

海と空がひとつになる瞬間が訪れました。

音楽、香り、光、すべての要素が調和し、

“心で感じるラグジュアリー体験”として

観客の記憶に刻まれました。

終演後、マジックアワーの空が、物語の余韻を映した【開催概要】

イベント名｜碧の調べ～語りと音楽で辿るマリーナの物語～

日 時｜2025年10月12日（日） 昼／夜 2回公演

会 場｜リビエラ逗子マリーナ オーシャンスイート

語 り｜白城あやか（元宝塚歌劇団・星組トップ娘役）

演 奏｜東京アンサンブルギルド（ピアノ三重奏）

主 催｜碧の調べストーリーコンサート実行委員会

共催（協力）｜リビエラ逗子マリーナ

香りの演出・協賛｜モルトンブラウン

協 賛｜沖縄ハーブガーデン／ロイヤルリビエラジャパン

公式サイト｜https://www.aonoshirabe.com

YouTubeダイジェスト映像｜http://y2u.be/kTbkhLOq0tY

■モルトンブラウンについて

1971年ロンドンで創業したラグジュアリーフレグランスブランド。

50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。

今回の「碧の調べ」では、海辺の香りを象徴する〈サイプレス＆シーフェンネル〉と〈ウード・アコード＆ゴールド〉で、会場全体の香りの演出を担当しました。

