【初の著書刊行】コーチェット代表櫻本が初の書籍『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』を出版

株式会社コーチェット（東京都港区、代表取締役/CEO：櫻本真理）は、代表櫻本による初の著書『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？ - 職場の「心理的リソース」を回復させるリーダーの思考法』を2025年10月29日より全国書店およびオンライン書店にて発売し、購入予約を開始しましたことをお知らせいたします。

櫻本が今まで1万人超えの現場リーダーを支援してわかった「心の消耗」を食い止め、活力を生むエッセンスを綴った一冊です。

書籍情報

内容紹介

- 書名：『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？ - 職場の「心理的リソース」を回復させるリーダーの思考法』- 著者：株式会社コーチェット代表取締役 櫻本真理- 発売日：2025年10月29日- 定価：1,980円（税込）- 仕様：四六判- 商品コード： 9784478123270- 発行元：ダイヤモンド社- 販売ページ：https://amzn.asia/d/5TwB0Yb

本書は、メンタルヘルス・チームづくり・生産性向上を「心理的リソース」という一つの概念でつなぎ、チームの成果に繋げる「心理的リソース・マネジメント」という考え方を5章構成で体系化した一冊です。

第1章 「心理的リソース」とは何か

第2章 リーダーが、まず自分を見つめ直す

第3章 一人ひとりのメンバーと向き合う

第4章 チームの「サイパ」を上げる

第5章 チームの「心理的リソース」を増やす

著者プロフィール

櫻本真理

株式会社コーチェット代表取締役/CEO

2005年より米系投資銀行にて株式調査の仕事に従事した後、2014年にメンタルヘルスケアサービスを提供する株式会社cotreeを設立。メンタルヘルスケアの課題の解決のためにはリーダーのメンタルヘルスケアと育成が必須と考え、2020年にリーダーがセルフマネジメント、関係性マネジメント、チーム・組織マネジメントの3つのマネジメント力を高めるためのプログラムを提供する株式会社コーチェットを設立。ビジネス及び教育領域において、「個の可能性を引き出すコミュニケーション」を普及している。

2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。エグゼクティブコーチ、システムコーチ（ORSCC）。

著者コメント

環境や技術の変化が激しく、多様な価値観が交錯するいま、多くのリーダーが自信を失い、手応えを感じられなくなっています。

その影響は、チーム全体にも波及します。

リーダーが疲弊すれば、メンバーもまた希望を持ちづらくなり、「頑張っているのにうまくいかない」悪循環が、知らず知らずのうちに職場に広がっていきます。

本書『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』は、そんな悪循環を断ち切り、チームに再び活力を取り戻すためのガイドです。

チームを変える第一歩は、リーダー自身がエネルギーを取り戻すこと。

そして、メンバーにポジティブな影響を与える存在になることから始まります。

その中心にあるのが「心理的リソース」という考え方です。

本書では、リーダーとチームの消耗の構造を解き明かし、チームのエネルギーを循環させるための実践的アプローチを提示します。

私たちが向き合いたいのは、まさに“苦しい場面”にいるリーダーです。

痛みを糧に、喜びに変えていけるように。寄り添い、ともに歩み、現実を動かしていく視点を届けたいと考えています。

読者のみなさまが、チームの「見えない資源＝心理的リソース」の可能性を最大限に引き出し、

より健やかで豊かなチームをつくるための一冊として、本書をご活用いただければ幸いです。

心理的リソース・マネジメント実践プログラム

著書で扱っている「心理的リソース」のマネジメントを実践したい方向けのプログラムをご用意しています。

https://coached.jp/

会社概要

株式会社コーチェット

「すべての人が、互いを生かし、育て合う社会をつくる」をビジョンに掲げ、リーダーの「健やかさ」と「豊かさ」に伴走するトレーニングプログラムを提供しています。

創業 ： 2020年1月8日

代表者 ： 代表取締役/CEO 櫻本真理

所在地 ： 東京都港区赤坂7-5-27-301

サイト ： https://company.coached.jp/

サービスサイト ： https://coached.jp/