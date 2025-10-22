株式会社前川製作所

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびにプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、2025年11月6日（木）・7日（金）にアクセスサッポロで開催される「第39回北海道ビジネスEXPO（同時開催スマートエネルギーフォーラム2025）」に出展いたします。

■ 北海道最大級のビジネスイベントで省エネ技術を発信

今回のEXPOテーマ「大変革に挑む 北海道 ～ポテンシャルを真価に変える"未来創造イノベーション"～」に呼応し、当社が誇る最新の省エネ技術を披露いたします。

実機展示では「サーモシャッター」を実際にご体感いただけます。また、当社の中核技術である冷凍機やヒートポンプシステムをパネル展示で分かりやすくご紹介。エネルギー効率の向上と環境負荷軽減を両立する当社技術の実力をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163164/table/41_1_5b79ba415308b85ae87311225e3dc96a.jpg?v=202510230456 ]

北海道の産業発展に貢献する省エネ技術の可能性を、ぜひ会場で直接ご体験ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

株式会社前川製作所

前川製作所は、東京都江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。

産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。

冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。