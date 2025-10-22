崎山洋輔先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2025/11/7-8〉

株式会社JUNO

11月7日(金)・8日(土)2日間

・崎山 洋輔 先生

ulu pilates salon代表

Basi pilates認定インストラクター

崎山洋輔先生によるワークショップ

11月7日（金）・8日（土）の2日間、ulu pilates salon代表／Basi pilates認定インストラクター・崎山洋輔先生による特別ワークショップを開催いたします。

今回のテーマは、

「クライアントの身体に合わせたエクササイズの使い方」。

教科書で学んだエクササイズを“正しく行う”だけでなく、目の前のクライアントの身体に必要な動きを見極め、より効果的に活かすことを目的とした内容です。

姿勢分析や動作分析を通して、クライアント一人ひとりの身体の状態を的確に読み取り、変化へと導く実践的なアプローチを学びます。

エクササイズの「正解」ではなく、「その人にとっての最適解」を見つけたい方におすすめのワークショップです。

１. 11月7日（金）15:00～17:00

２. 11月8日（土）11:00～13:00

内容：「クライアントの身体に合わせたエクササイズの使い方」

教科書通りではなく、クライアント一人ひとりに合ったエクササイズを安心して提供したい方へ。

姿勢や動作を観察し、その人にぴったりの運動を選び、効果的に活かす方法を丁寧に学びます。

定員：各回6名

３. 11月8日（土）13:30～14:30

内容：「エロンゲーション」を意識したリフォーマーグループレッスン

定員：7名

クライアントの変化をより深くサポートしたいインストラクターの方、指導の幅を広げたい方におすすめの貴重な機会です。

ぜひこの機会にご参加ください。

【開催概要】

・日時：2025年11月7日(金)・8日(土)2日間

１. 11月7日（金）15:00～17:00

２. 11月8日（土）11:00～13:00

・定員：各回6名

・参加費：各回 15,000円（税込）

※両日参加の場合は25,000円（税込）

・日時：2025年11月8日(土)

３. 11月8日（土）13:30～14:30

・定員：7名

・参加費：4,000円（税込）

・会場：〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26 3階ショールームにて

・申込方法：Instagram DMまたはメール（juno88＠juno‑pilates.jp）にて以下を明記

・お名前

・電話番号

・メールアドレス

JUNO PILATES

JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)は、国内トップクラスのピラティスマシンを取り扱い、約30種類のマシンを用意。

2年間保証と手厚いサポートで、スタジオ運営や指導に安心して活用いただけます。

・大阪ショールーム：大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26 3F

・東京ショールーム：東京都中央区築地2丁目