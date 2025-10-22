AIボイスボットで飲食店予約の常識が変わる！イデア・レコード × PKSHA Technologyによる共同オンラインセミナー開催

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：柏田 康雄）は、AIソリューションを手がける株式会社PKSHA Technology（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山勝也）と共同で、飲食業界向けオンラインセミナー「AIボイスボットで飲食店予約の常識が変わる！～効率化と顧客満足度を両立する最新ソリューション～」を2025年10月29日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、慢性的な人手不足や営業時間外の予約対応といった飲食店の課題に対し、AIボイスボットを活用した解決策を具体事例を交えてご紹介します。

こんな方におすすめ

・予約業務や接客に負担を感じている方、業務効率化を目指す方

・新規サービス導入を担当している方

・顧客対応業務の効率化、品質向上を目指す方

開催概要

タイトル： AIボイスボットで飲食店予約の常識が変わる！

～効率化と顧客満足度を両立する最新ソリューション～

日時：2025年10月29日（水）14:00～15:00

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前登録制）

対象：飲食店オーナー・経営者／飲食運営企業の情報システム・DX推進担当者／

カスタマーサポート・店舗オペレーション担当者

申込方法：下記URLよりお申し込みください。

https://sp.gate-series.com/onlineseminar_20251029

※本セミナーは事前登録制です。定員に達し次第、受付を終了いたします。

※同業他社のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

プログラム内容

【第1部】AIボイスエージェントによる予約自動化の最前線

登壇者：株式会社PKSHA Technology

VoiceAgent事業部長 宮崎 純一 氏

【第2部】飲食業界の予約業務を一新するボイスボット活用法

登壇者：株式会社イデア・レコード

取締役 鈴木 豪 氏

登壇者情報

宮崎 純一（みやざき じゅんいち）

株式会社 PKSHA Technology VoiceAgent事業部長

エンジニアやコンサルタントといったキャリアを経て、2021年PKSHAへ入社。生命保険・損害保険・信販会社・メガバンクを中心に、幅広い業界でコンタクトセンター領域のAI SaaS導入関連プロジェクトをマネジメント、およびPKSHA VoiceAgentの他社製品連携を推進している。

https://www.pkshatech.com/

鈴木 豪（すずき ごう）

株式会社イデア・レコード 取締役

外食系企業にて多業態、多店舗の運営マネジメントを土台として、店舗デザインやアパレルなど多岐に渡る店舗ビジネスモデルに触れる。2013年より株式会社イデア・レコードへ入社。営業・マーケティング部門を統括し、企画立案から仮説検証による業務コンサルティング、デザイン制作などを管掌。2018年取締役就任。

https://idearecord.co.jp/

登壇企業概要

株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷2-35-10

事業内容：アルゴリズムソリューション事業／AI SaaS事業

URL：https://www.pkshatech.com/

株式会社イデア・レコード

所在地：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

事業内容：飲食店向けDXソリューション開発・提供／業務支援BPO／マーケティング支援

URL：https://www.idearecord.co.jp/

イデア・レコードのBPaaSとは

「店舗ビジネスの成長ドライバーに」のミッションのもと、外食のＤＸ化によって飲食店オーナーが本業に専念できる環境を作るため、飲食特化のBPaaＳ企業として飲食店特化型のコールセンター、オールインワンツールGATEシリーズ、媒体編集、オウンドメディア構築・運用やMEO、SEOなどマルチメディアサービス「スゴクいいマーケティング」など、「人×テクノロジー」によるBPaaSを提供しています。 ビジネスモデルやプロセスの環変化がめまぐるしい外食産業を支えるべく、一気通貫でトータルサポートいたします。

BPaaSは、SaaSを活用して業務プロセスの運用代行を行うサービスです。

イデアレコードでは、豊富な知見を持つコンサルタント並びにオペレーターがGATEシリーズを駆使して飲食店業務を代行し、店舗業務の効率化と売上向上をサポートしています。

GATEシリーズサービスサイトはこちら(https://gate-series.com/)