中小企業向けAI導入支援サービス『AIX POC』提供開始

AIX Value株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：金田隼人）は、中小企業のAI導入を支援する新サービス 『AIX POC（アイエックス ピーオーシー）』を2025年9月より提供開始いたしました。

本サービスは、Proof of Concept（概念実証、以下POC）およびプロトタイプ開発を実質無料で提供し、中小企業が「圧倒的低リスク」でAI導入の第一歩を踏み出せるよう後押しするものです。

背景

国内におけるAI活用は、大企業と中小企業の間で大きな格差が存在しています。

- 中小企業における生成AIの全社導入率は1.3％にとどまり、大企業（19.0％）との差は約15倍に達しています （AXコンサルティング「生成AI導入実態調査 2025年」）。- 中小企業の70％以上がAIを全く活用していない（AIバディーズ調査 2025年）。- 「生成AIの業務推進方針を決めていない企業」は中小企業で52.4％にのぼり、大企業の約2倍（東京商工リサーチ調査 2024年）。

こうした定量データが示すとおり、多くの中小企業は「AIの必要性は認識しているが、知識・人材・資金不足のために一歩を踏み出せない」現状にあります。

サービス概要

『AIX POC』は、こうした課題に直面する中小企業に対し、以下の特長を備えた新しい導入モデルを提供します。



1. 実質無料でPOC・プロトタイプ開発を提供

他社AI導入支援が数十万～数百万円の初期費用を要するケースが多い中、『AIX POC』は費用を大幅に抑制。

2. 即日AIツールを導入可能

当社が展開するAIパッケージプラットフォーム『AIX Base』の既存ツールを、契約初日から利用開始。POC中でも業務活用を実体験可能。

3. 補助金活用支援を標準提供

IT導入補助金などの公的資金を活用し、さらなる費用負担軽減をサポート。

他社サービスとの違い（比較）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100599/table/20_1_1bb45136301eb7845f4ae619975e1437.jpg?v=202510230456 ]

今後の展開

当社はAIを活用し、中小企業の変革と発展を目指しています。

そのために、即日利用を始められるAIプラットフォーム『AIX Base』上に、すでに多様なAIツールをリリースしており、今後も新たなツールを順次拡充していく予定です。

『AIX POC』と『AIX Base』の連携により、中小企業が日常業務の中でAIを当たり前に活用できる未来を実現してまいります。

サービスページ

AIX POCサービスページ（仮）：https://poc.aix-base.com

会社概要

会社名：AIX Value株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

代表取締役：金田 隼人

事業内容：AI・DX関連SaaS開発、業務プロセス改善支援、AI導入支援事業 など

Team Energyグループ概要

会社名：Team Energy株式会社

グループ総称：Team Energyグループ

代表者：中村 誠司

所在地：大阪府大阪市北区大深町6グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 916号室

設立：2012年5月

Web：https://teamenergy.co.jp

主な事業内容：教育事業、起業創業支援事業、再生可能エネルギー関連事業、美容事業、飲食事業、不動産事業、地方創生事業、マーケティング支援事業、コンテンツ制作事業、人材紹介事業