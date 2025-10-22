2025年度 絵画コンクール 受賞作品発表！ 「ぼくとわたしの阪神電車＆【120周年企画】オリジナルヘッドマーク」

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）は、2025年度 絵画コンクール「ぼくとわたしの阪神電車」において、当社開業120周年企画のオリジナルヘッドマークを含む、昨年を大きく上回る4,105点の応募作品の中から、大賞（1点）、ヘッドマーク賞（1点）、準大賞（各1点）、優秀賞（ぼくとわたしの阪神電車15点、オリジナルヘッドマーク5点）の計24点を決定しました。

受賞作品は大阪梅田・尼崎・甲子園の各駅構内及びメトロこうべで展示するとともに、本日から公式WEBサイトに掲載します。更に、大賞・ヘッドマーク賞・準大賞の作品は阪神電車車内にポスターとして随時掲出し、ヘッドマーク賞作品は阪神電車1編成のヘッドマークとして掲出します。

■受賞作品 講評（一部）

【大賞】稲元 泰山（いなもと たいざん）さんの作品

大胆な構図と鮮やかな色彩がまず目を引きます。画面いっぱいに広がる複数の電車が、宇宙空間を駆け抜けるように描かれ、その迫力に思わず圧倒されます。特筆すべきは、点描を駆使した表現方法です。小さな点が無数に積み重ねられ、車両や背景に独特の質感と深みを生み出しています。点描の繊細さと大胆な構図の組合せが、迫力を際立たせ、観る人をワクワクさせる作品です。

【ヘッドマーク賞】脇田 良太郎（わきた りょうたろう）さんの作品

1905年から2025年までの歴史を示すデザインは、華やかさだけでなく、長い年月多くの人々に愛されてきた鉄道の重みを感じさせます。黄色を基調とした背景や「祝」の文字も晴れやかな雰囲気を際立たせています。キャラクターのように表情豊かに描かれた電車たちは親しみやすく、子どもから大人まで幅広い世代に親近感を持たせる魅力があります。歴史への敬意と未来への希望が込められた、まさに記念の賞にふさわしいデザインと言えるでしょう。

【準大賞】栗岡 明希歩（くりおか あきほ）さんの作品

夜の街を走る2両の電車を、明るく温かな色づかいでのびのびと描いた作品です。オレンジや青、ピンクがいっぱいに広がり、夜の風景でありながら見ている人まで元気にしてくれるような明るさに包まれています。街並みと夜空、走る電車がバランスよく配置され、リズム感のある世界を作り出しています。子どもらしい自由な発想と確かな観察力が調和した、心がほっとする魅力的な一枚です。

【準大賞】高（※1）取 光一（たかとり こういち）さんの作品

車両を組み合わせて「120」の数字を表現する発想がとてもユニークで、見た瞬間に驚きと楽しさを感じさせます。細かな窓や扉の描写からは、電車への強い関心と観察力が伝わってきます。上部に大きく配置された「HANSHIN」の文字と線路のデザインが全体を引き締め、記念の節目にふさわしい重厚さを与えています。遊び心と緻密さが相まった、見応えのあるデザインです。

■受賞者

大賞

稲元 泰山（いなもと たいざん）さん（大阪市 小学3年生）

ヘッドマーク賞

脇田 良太郎（わきた りょうたろう）さん（大阪市 小学3年生）

準大賞

栗岡 明希歩（くりおか あきほ）さん（明石市 幼稚園年長）

高（※1）取 光一（たかとり こういち）さん（大阪市 小学6年生）

優秀賞

【ぼくとわたしの阪神電車】

安部 心渚（あべ ここな）さん（神戸市 幼稚園年長）

岩本 葵（いわもと あおい）さん（大阪市 小学5年生）

大家 暁欣（おおや あきよし）さん（神戸市 小学3年生）

岡田 司（おかだ つかさ）さん（神戸市 小学5年生）

木村 舞那（きむら まな）さん（神戸市 小学5年生）

木村 心祐（きむら みゆ）さん（大阪市 小学1年生）

楠 可惟（くすのき かい）さん（大阪市 小学1年生）

向後 直（こうご なお）さん（川崎市 幼稚園年長）

高宮 百合（たかみや ゆり）さん（神戸市 小学6年生）

平井 晴太（ひらい はるた）さん（西宮市 小学5年生）

増谷 佑真（ますたに ゆうま）さん（大阪市 小学1年生）

松本 理央（まつもと りお）さん（神戸市 小学4年生）

三浦 桐里（みうら とうり）さん（神戸市 小学4年生）

村山 優日（むらやま ゆうひ）さん（大阪市 小学2年生）

森田 唯月（もりた ゆづき）さん（神戸市 小学6年生）

【120周年企画 オリジナルヘッドマーク】

熊田 将翔（くまだ まさと）さん（江戸川区 幼稚園年長）

高澤 優芽（たかざわ ゆめ）さん（神戸市 小学1年生）

東辻 宜大（ひがしつじ たかとも）さん（守山市 小学4年生）

正本 あんず（まさもと あんず）さん（大阪市 小学2年生）

山口 裕太（やまぐち ゆうた）さん（大阪市 小学3年生）

■作品展示

（1）駅でのシート掲出（全受賞作品）

（2）車両でのヘッドマーク（ヘッドマーク賞のみ）・車内吊りポスター（全受賞作品掲出）

・編成数：1編成（9300系）

・運行期間：11月9日（日）～12月9日（火）（予定）

・運行区間：本線・神戸高速線・山陽電鉄線（西代～山陽姫路）

（3）その他

＜1＞阪神電車の車内吊りポスター（大賞・ヘッドマーク賞・準大賞受賞作品のみ）

掲出 10月23日（木）から順次

＜2＞阪神電気鉄道公式WEBサイト（ https://www.hanshin.co.jp/kids/art/ ）

掲出 10月22日（水）14時公開

※掲出場所・期間、WEBサイト公開日時は変更する場合があります。

共催：阪急阪神ホールディングス株式会社

（注）本取組みは、阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として実施しています。

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

（※1）高ははしごだか

