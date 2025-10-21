Marvis Inc.、自律型AI「Lumexa」のプレアルファ版を発表

Marvis Japan合同会社

革新的なAIソリューションを開発するMarvis Inc.(本社:アメリカカルフォルニア、Founder &

CEO:波多野昌昭)は先日、同社の画期的な自律型AIエージェント「Lumexa」の独占プレアルファ版のローンチを発表しました。企業のDX化を加速させる本製品は、すでに130万ドルの契約を確保し、1,000社以上の企業が導入待機リストに登録しています。

■ Lumexaローンチのポイント

大型契約の獲得： プレアルファ段階にもかかわらず、その革新性から130万ドルの契約を確保。

高い市場需要： 業界を問わず1,000社以上の企業がウェイティングリストに登録中。

完全自律型のAI： 人間の操作を必要とせず、複雑なPC上のデジタルタスクを自ら学習し、実行します。

■ Lumexaとは：日常的なPC業務を自動化するAIエージェント

Lumexaは、中小企業から大企業まで、あらゆる組織が抱える業務非効率を解消するために開発されました。 データ入力、レポート作成、顧客からの問い合わせ対応、複雑なワークフローの管理といった、時間のかかる反復的なタスクを自律的に処理します。

これにより、従業員はこれまで単純作業に費やしていた時間を、より戦略的で創造的な業務に充てることが可能になります。

■ Marvis Inc. CEOからのコメント

「私たちのビジョンは、AIが人間の能力を拡張し、人々を単調な仕事から解放する未来を創造することです。Lumexaのプレアルファ版のローンチと、市場からの圧倒的な反応は、私たちのチームの努力と革新の証です。130万ドルという契約額は、Lumexaが提供する価値への信頼の表れであり、これはまだ始まりに過ぎません。」

■ 今後の展開

今回の限定プレアルファ版は、主要パートナー企業と共にLumexaの能力をさらに洗練させるための重要なステップです。Marvis Inc.は、今後数ヶ月以内にベータプログラムを拡大し、より多くの企業にLumexaをご利用いただく機会を提供する予定です。

■ Marvis Inc.について

Marvis Inc.は、企業の事業運営に革命をもたらすことを目指す、急成長中のAIテクノロジー企業です。最先端の自律型AIエージェントの開発に注力し、企業の生産性向上とイノベーションの促進に貢献しています。

- 企業公式サイト: https://hellomarvis.com/(https://hellomarvis.com/)- 製品公式サイト: https://lumexaai.com/(https://lumexaai.com/)