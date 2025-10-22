¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁÏ¶È70¼þÇ¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤ª¾ëÇ¼Æ¦¡×¡Ö¤ª¾ë¤È¤¦¤Õ¡×¤Î´ÝÈþ²°¡¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤ò³«ºÅ
¡Ö¤ª¾ëÇ¼Æ¦¡×¡Ö¤ª¾ë¤È¤¦¤Õ¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇ¼Æ¦¤È¤¦¤Õ¥áー¥«ー ³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÈþ²°¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾·´ÏÂ¿åÄ®¡¢ÂåÉ½¡§Åì·ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£70Ç¯¤â¤Î±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù±ç¤È¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
70¼þÇ¯µÇ°¼°ÅµµÚ¤Ó½Ë²ì²ñ¤Î³«ºÅ
ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ª¼è°ú¶È¼ÔÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¡Ö70¼þÇ¯µÇ°¼°ÅµµÚ¤Ó½Ë²ì²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊý¿ËÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍèÇ¯ÂàÇ¤Í½Äê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Åì·ò¤È¡¢¼¡´ü¼ÒÄ¹½¢Ç¤Í½Äê¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ÅìÅ´Ê¼¤«¤é¤Î¤´°§»¢¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¹Ö±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¸µ´ÆÆÄ¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¤´¹Ö±é¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£»á¤Ï¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÇÀ¶È¡×¤ËÂçÊÑ¿¼¤¤´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ ÇÀ¾¢¤Ê¤´¤ßÅìÅ´Ê¼¼ÒÄ¹¡Ê´ÝÈþ²° Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤¬Æî°¤ÁÉ¤Ç¤ÎÂçÆ¦ºîÉÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ö±é²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½Ë²ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¡¡¡»þ ¡§ 2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÉÕ³«»Ï : 14:30 ～
Âè °ì Éô : 15:00 ～ 16:30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦Êý¿ËÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¹Ö±é²ñ¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¸µ´ÆÆÄ ¹©Æ£ ¸ø¹¯»á¡Ë
Âè Æó Éô : 17:00 ～ 19:30¡¡
²ñ¡¡ ¾ì :¡¡KKR¥Û¥Æ¥ë·§ËÜ ·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÀéÍÕ¾ëÄ®3-31 TEL¡§096-355-0121
¢¨¼°Åµ¤ª¤è¤Ó½Ë²ì²ñ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¾·ÂÔ¾õ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¡¦¸Ä¿ÍÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü
70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö
¡¡±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î14Æü(ÅÚ)
¡¡¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¢¨¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú
¢£±þÊçÊýË¡
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê1ÉÊ°Ê¾å¡Ë¤ò´Þ¤à1,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Î±þÊç¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¡Ï¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨É¬Í×ÅÐÏ¿»ö¹à¡§£±.»áÌ¾¡¢£².¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢£³.¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢£´.¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³ÎÇ§ÍÑ)¡¢£µ.ÀÊÌ¡¢£¶.Ç¯Îð¡¢£·.Í¹ÊØÈÖ¹æ¡¢£¸.½»½ê¡¢£¹.ÅÅÏÃÈÖ¹æ £±£°.¥ì¥·ー¥È²èÁü(¥¢¥Ã¥×¥íー¥É)
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¡
¤ª¾ëÇ¼Æ¦¡¡¥Þ¥ß3¸ÄÁÈ
4902818203009
¤ª¾ëÇ¼Æ¦¤Ò¤¤ï¤ê3¸ÄÁÈ
4902818237004
¥È¥ó¥È¥óÅÛ¤È¤¦¤Õ3¸ÄÁÈ
4902818021009
¹ñ»º¥Ñ¥ïー¥¥Ã¥º
4902818002947
¹ñ»º¥Ñ¥ïー¥¥Ã¥º¤Ò¤¤ï¤ê
4902818002954
¹ñ»º¥Ñ¥ïー¥¥Ã¥º¤Ò¤¤ï¤ê¡¡Çß¤Î¤êÉ÷Ì£¤¿¤ì
4902818002961
¢£·ÊÉÊ¡¡ÅöÁª¼Ô¿ô
¡¡ÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡A¾Þ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊú¤Ëí¡¡¡¡5Ì¾ÍÍ
¡¡B¾Þ¡¡¤ªÃãÏÒ¡¦¤ªÈ¤¥»¥Ã¥È¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¤ªÊÆ£µkg¡¡¡¡·×85Ì¾ÍÍ
¡¡C¾Þ¡¡´ÝÈþ²°¹ñ»º¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡´ÝÈþ²°¥°¥Ã¥º¡¡¡¡·×910Ì¾ÍÍ
¡¡¢¨B¾Þ¤ÈC¾Þ¤Ï¤Î·ÊÉÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£