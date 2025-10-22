【MONSTA X】メンバーからの見どころメッセージも！8月に開催した6年ぶりの来日公演をいよいよ10月26日(日)WOWOWプラスで独占放送・配信！ライブダイジェストを公開！

株式会社WOWOWプラス撮影：田中聖太郎写真事務所

圧倒的なパフォーマンス力でデビュー10周年を迎え、約3年ぶりにメンバー全員揃っての活動再開を果たしたMONSTA Xが、MONBEBE（ファンネーム）待望のコンサート“CONNECT X”を7月にソウル、8月に約6年ぶりの日本で開催し大盛況で幕を閉じた。

2夜限りの貴重な来日公演、横浜ぴあアリーナMMでのライブ2日目がいよいよ10月26日（日）21:00からWOWOWプラスでテレビ初独占放送、スカパー！にて放送同時＆見逃し配信される。

トークコーナーも含め全編・全曲ノーカット、さらにメンバーの撮りおろしインタビューも交え、彼らの魅力を3時間にわたり余すところなくお届けする。

10周年を彩るセットリストと圧巻のパフォーマンス、トークからも伝わるメンバー個々の魅力に心撃ち抜かれること必至のステージ。撮りおろしインタビューでは、これまでを振り返ってや最新作「THE X」について、各メンバーやグループの魅力についてなど、真摯にそしてMONSTA Xらしく語ってくれておりこちらも必見だ。

今後の活躍も期待させる彼らの最新の姿をお見逃しなく！

●MONSTA X メンバーからの番組の見どころ紹介

SHOWNU／ショヌ

ゲームが楽しかったです！

MINHYUK／ミニョク

僕たちがダンスする時と、話す時とのギャップが魅力だと思います！

KIHYUN／キヒョン

メンバーたちのエネルギーが素晴らしいです！

HYUNGWON／ヒョンウォン

トークタイムは本当に面白いです！

JOOHONEY／ジュホン

最初から面白くないとチャンネルを変えるのではなく、最後まで観ていれば自然と立ち上がっていることだと思います！

I.M／アイエム

僕たちの顔が美味しいよ！(ハート)

コメント動画はこちら：https://x.com/wowowplus/status/1976211043308450124(https://x.com/wowowplus/status/1976211043308450124)

ライブダイジェスト動画はこちら：https://x.com/wowowplus/status/1980423793505104233(https://x.com/wowowplus/status/1980423793505104233)

■放送番組情報

MONSTA X 「2025 MONSTA X “CONNECT X” in JAPAN」

2025年10月26日（日）21:00～

スカパー！番組配信にて放送同時＆1カ月間の見逃し配信あり

収録日：2025年8月28日／収録場所：神奈川 ぴあアリーナMM

番組サイト： https://x.gd/hzigb

