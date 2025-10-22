和田アキ子、全30曲を収録した「オールタイムベスト」　10月22日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、和田アキ子の「和田アキ子 オールタイムベスト」を10月22日（水）に発売します。

1968年10月25日「星空の孤独」でデビュー、和製R&Bの女王と称される歌手”和田アキ子”。2021年9月2日にリリースした「YONA YONA DANCE」は、TikTokアプリ内総再生数5億再生、YouTubeは2000万再生を突破しました。

今作には令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」から、「古い日記」、「笑って許して」などの往年の名曲、“10-FEET”から提供された新曲「思い出をこえて」や“所ジョージ”から提供された「人生は美しい」、代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版を含めた合計30曲を収録しています。付属するDVDにはこのアルバムのためだけに撮影したSpecial Studio Liveが収められています。

収録曲「愛ヶ十」（よみ：ありがとう）は、Tani Yuukiが和田アキ子のために描き下ろした新曲です。これまで出会った人々や家族、友人に感謝を伝える楽曲で、デビュー57年目と長い音楽人生を歩んできた和田アキ子だからこその説得力のある1曲となっています。

今作に封入されるチラシ記載のシリアルナンバーで応募すると、デビュー58年目で初めてとなる和田アキ子とのMeet & Greet & 写真撮影や、和田アキ子の手形＆直筆サイン入り色紙が抽選で当たります。

和田アキ子 - 愛ヶ十

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xjw8hU5Oqlk ]

和田アキ子 ｰ YONA YONA DANCE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zh-4M5blbiI ]

和田アキ子「和田アキ子 オールタイムベスト」

10月22日（水）発売

https://wadaakiko.lnk.to/alltimebestPR

「オールタイムベスト」収録曲

Disc１

1.あの鐘を鳴らすのはあなた 2025 ver. 【新録】

2.思い出をこえて【新録】（楽曲提供：10-FEET）

3.愛ヶ十【新録】（楽曲提供：Tani Yuuki）

4.人生は美しい【新録】（楽曲提供：所ジョージ）

5. KANPAI FUNK

6.黄昏にアンコール

7.YONA YONA DANCE

8.また明日も歌いましょう

9.幸せのちから

10.ゴールデンタイム

11.Everybody Shake

12.愛の光

13.真夏の夜の23時

14.夢

15.Mother

Disc２

16.さあ冒険だ

17.やじろべえ

18.愛、とどきますか

19.大阪へヴィーレイン

20.今あなたにうたいたい

21.だってしょうがないじゃない

22.抱擁

23.もう一度ふたりで歌いたい

24.コーラスガール

25.見えない世界

26.古い日記

27.笑って許して

28.どしゃぶりの雨の中で

29.星空の孤独

30.あの鐘を鳴らすのはあなた

■形態内容

【通常盤】

2 CD+DVD＋PHOTOBOOK

品番：TYCT-60251

価格：7000円（+税）

DVD収録内容

┗アーティスト写真/ジャケット写真撮影のメイキング

┗和田アキ子 Special Studio Live「古い日記」「YONA YONA DANCE」「あの鐘を鳴らすのはあなた」

PHOTOBOOK

撮り下ろしフォト

【封入特典】

応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ

「和田アキ子 オールタイムベスト」商品封入チラシに記載のシリアルナンバーで応募できる豪華抽選特典の詳細

【応募特典内容】

・A賞：デビュー58年目で初めて！！和田アキ子とMeet & Greet & 写真撮影

日時：2025年12月14日(日) 14:00スタート予定

場所：東京都23区内

当選人数：50名様

※本企画は、ご応募当選者様のみをご招待いたします。

※当日の実施会場、集合時間は当選者の方のみにお知らせいたします。

・B賞：和田アキ子の手形＆直筆サイン入り色紙 プレゼント

当選人数：50名様

【応募期間】

2025年10月21日（火）12:00 ～ 2025年11月20日（木）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。

【先着オリジナル特典】

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●その他一般店共通特典：ポストカード

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。