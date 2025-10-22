½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤òU-NEXT¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆüËÜÀªÌ©Ãå±ÇÁü¤â¤ªÆÏ¤±
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤Î¹ñºÝ±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤¹¤ëCH1¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢CH2¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯JAPANÅ°Äì¥Þー¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÇÛ¿®¡£ÎòÂåºÇ¶¯¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤ÆüËÜ¥Áー¥à¤ò¡¢ÀìÍÑ¥«¥á¥é3Âæ¤ÇÄÉ¤¦ÆÈ¼«±ÇÁü¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ(LPGA)¤¬¼çºÅ¤·¡¢2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ç¤¹¡£5Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Î4Áª¼ê¤Ç»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¡£»³²¼¡¢À¾¶¿¤Ïº£µ¨¤Î³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ãーÍ¥¾¡¼Ô¡¢¸Å¹¾¤âºòÇ¯¤Î³¤³°¥á¥¸¥ãーÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢4¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥¸¥ãーÄÌ»»3¾¡¡¢º£µ¨3¾¡¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´Ú¹ñ¤Î¥Ë¥åー¡¦¥³¥ê¥¢CC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤Ï7¥«¹ñ¤È³ÆÂçÎ¦ÂåÉ½¤Î¥ïー¥ë¥É¥Áー¥à¤ò²Ã¤¨¤¿8¥Áー¥à¡£2¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Í½Áª3Æü´Ö¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë·Á¼°¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¾å°Ì2¥«¹ñ¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹2Àï¤È¥Õ¥©¥¢¥µ¥à1Àï¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¼ó°ÌÄÌ²á¤Î»³²¼¡¢2°Ì¤Î´ä°æÀéÎç¤éºÇ½ªÍ½Áª²ñ¾å°Ì¤Î4Áª¼ê¤È¡¢ºòµ¨¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×Í¥¾¡¤Ç¸¢Íø¤òÆÀ¤¿ÃÝÅÄ¤é5Áª¼ê¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ë¿·µ¬»²Àï¡£3·î¤ËÃÝÅÄ¤¬¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥¤LPGA¡×¤Ç¥Ä¥¢ー2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢8·î¤Î¡ÖAIG½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¤Ï»³²¼¤¬³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ãーÀ©ÇÆ¤Î°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥ëー¥ー¤Î´ä°æÀéÎç¡¢´ä°æÌÀ°¦¤â¥Ä¥¢ーÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£ºòµ¨°ÊÁ°¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢À¾¶¿¤¬3·î¤Î¥á¥¸¥ãー¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÆüËÜÀûÉ÷¤Î1Ç¯¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²áµîºÇ¹â°Ì¤Ï2014Ç¯¤Î3°Ì¤Ç¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÎºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢U-NEXT¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù
ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CH1¡á¹ñºÝ±ÇÁü¡ÊÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CH2¡áÆÈ¼«±ÇÁü¡ÖºÇ¶¯JAPANÅ°Äì¥Þー¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¡Ë
¢¨U-NEXT¤Î·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¿®¥Úー¥¸Æâ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤¯»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
