バレーボール「サントリーサンバーズ大阪」オフィシャルトップパートナーに就任

中央日本土地建物グループ株式会社

中央日本土地建物グループ株式会社（千代田区霞が関一丁目 代表取締役社長 三宅潔）は、サントリーグループの男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」とパートナー契約を締結し、サントリーグループ以外の企業として初めてオフィシャルトップパートナーに就任しましたので、お知らせします。

本年10月24日に開幕する大同生命SVリーグより、所属選手が着用する公式ユニフォームの前面・中央部分に当社グループのロゴを掲出するほか、ホームゲーム会場にもロゴ等を掲出する予定です。

バレーボールは、チーム一丸となってボールを「つなぐ」競技であり、一人ひとりが仲間のために全力を尽くして戦い、挑戦し続けるスポーツです。この姿勢や情熱は、当社グループが企業理念にも掲げる基本姿勢「ともに」「共創」の考え方に通じるものです。

当社は2022年より公益財団法人日本バレーボール協会のオフィシャルパートナーとして、男女日本代表も支援しています。今後も世界一のクラブを目指すサントリーサンバーズ大阪の活動支援を通じて、当社グループの理念を体現するとともに、競技の魅力をより多くの方に知っていただくための一助となれるよう、取り組んでまいります。

［サントリーサンバーズ大阪について］

サントリーサンバーズ大阪は、1973年に創部された男子バレーボールチームで、大阪府箕面市を拠点に活動しています。チーム名「サンバーズ」は「燦然と輝く太陽に向かって羽ばたく不死鳥」の意味を持ち、

国内外のトップ選手を擁し、攻撃力と守備力を兼ね備えた強豪チームとして知られています。

Vリーグでは5連覇を含む10回の優勝を誇り、2024-25シーズンは大同生命SVリーグ初代王者として国内2冠を達成しました。スローガンは「PLAY HARD」で、世界の頂点を目指して切磋琢磨しながらも、地域社会の活性化や次世代育成にも貢献。国内外のファンに愛されています。

https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sunbirds/