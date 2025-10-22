「釣りよかでしょう。×サミー商店」コラボグッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2025年10月22日(水) 19:00より、「パチよかでしょう。」

オリジナルグッズを、UUUM公式オンラインストア『Creator Store』より販売いたします。

《販売ページ》

https://creator-store.jp/blogs/features/tsuriyokadesho-251022?creator=tsuriyokadesho

※販売ページは10月22日（水）19:00より公開いたします。

■「パチよかでしょう。」 とは

チャンネル登録者176万人の「釣りよかでしょう。」メンバーである、とくちゃんが各回のゲストと協力し、「釣り」と「パチンコ・パチスロ実践」でミッション達成と報酬獲得を目指すバラエティコンテンツです。 当コンテンツは「777パチガブチャンネル」にて、動画公開中です。

※全6話配信（計：12本）動画公開中。

■ 「パチよかでしょう。」再生リストはコチラ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCtOBNQbJOqsTZ8yq756n4nUEniCRsbks

★☆先着キャンペーン実施中☆★

販売開始から先着100名様に、Tシャツ＋スケーターソックスの同時購入で、

オリジナルタンブラーをプレゼントしております。ぜひこの機会にお買い求めください。

■オリジナルコラボTシャツ

販売価格：5,500円（税込）

■オリジナルコラボスケーターソックス

販売価格：2,500円（税込）

■「パチンコ・パチスロ総合情報サービス「777パチガブ」のご紹介

「777パチガブ」では、ホール情報・機種情報・新台情報など、パチンコ・パチスロを遊技するために欠かせない情報が盛りだくさん！また、YouTubeで展開する「777パチガブチャンネル」では様々な媒体のライターや演者の実戦動画や最新台の解説動画などを随時配信中。

【公式サイト】

https://p-gabu.jp

【公式X】

https://x.com/pachigabu_jp

【Youtubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@777PACHIGABU