「釣りよかでしょう。×サミー商店」コラボグッズ販売開始のお知らせ

写真拡大 (全7枚)

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、2025年10月22日(水) 19:00より、「パチよかでしょう。」


オリジナルグッズを、UUUM公式オンラインストア『Creator Store』より販売いたします。



《販売ページ》


https://creator-store.jp/blogs/features/tsuriyokadesho-251022?creator=tsuriyokadesho


※販売ページは10月22日（水）19:00より公開いたします。





■「パチよかでしょう。」 とは


チャンネル登録者176万人の「釣りよかでしょう。」メンバーである、とくちゃんが各回のゲストと協力し、「釣り」と「パチンコ・パチスロ実践」でミッション達成と報酬獲得を目指すバラエティコンテンツです。 当コンテンツは「777パチガブチャンネル」にて、動画公開中です。


※全6話配信（計：12本）動画公開中。



■ 「パチよかでしょう。」再生リストはコチラ


　https://www.youtube.com/playlist?list=PLCtOBNQbJOqsTZ8yq756n4nUEniCRsbks



★☆先着キャンペーン実施中☆★


　販売開始から先着100名様に、Tシャツ＋スケーターソックスの同時購入で、


オリジナルタンブラーをプレゼントしております。ぜひこの機会にお買い求めください。





■オリジナルコラボTシャツ


　 販売価格：5,500円（税込）





■オリジナルコラボスケーターソックス


　 販売価格：2,500円（税込）






■「パチンコ・パチスロ総合情報サービス「777パチガブ」のご紹介



「777パチガブ」では、ホール情報・機種情報・新台情報など、パチンコ・パチスロを遊技するために欠かせない情報が盛りだくさん！また、YouTubeで展開する「777パチガブチャンネル」では様々な媒体のライターや演者の実戦動画や最新台の解説動画などを随時配信中。





【公式サイト】


https://p-gabu.jp


【公式X】


https://x.com/pachigabu_jp


【Youtubeチャンネル】


https://www.youtube.com/@777PACHIGABU