山梨県の「エシカル農畜産物等」販売フェアを初開催！

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）では、持続可能な農業の推進に向けて、「アニマルウェルフェア」や「有機農業」、「農福連携」など、人・社会・環境・地域・動物にやさしい“エシカル”な農畜産物の普及に取り組んでいます。

このたび、これらの取組から生まれた「エシカル農畜産物等」の認知度向上と購買促進を目的として、都内百貨店にて初の販売フェアを開催いたします。

○日程・場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/416_1_47071055cdf308424b75910da8c23cf8.jpg?v=202510230426 ]

※任意の日で販売員を配置予定。

※天候や出荷状況等により、日程は前後する可能性があります。

○販売予定商品

・【アニマルウェルフェア】乳製品、鶏肉加工品

・【有機農業】野菜

・【農福連携】ミニトマト など

おいしい未来へ やまなし ホームページ

「エシカル農畜産物等について」

https://www.pref.yamanashi.jp/oishii-mirai/contents/sustainable/ethical.html(https://www.pref.yamanashi.jp/oishii-mirai/contents/sustainable/ethical.html)