ラグジュアリーカード × 吉田正尚選手プロジェクト始動

株式会社buff（本社：東京都港区、代表取締役：畠山 純）は、プレミアムクレジットカードブランド「ラグジュアリーカード」（Black Card I株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：菊地 望）が展開する「吉田 正尚 × 中小企業応援プロジェクト」において、運営パートナーとして参画いたします。



本プロジェクトは、ラグジュアリーカードのブランドアンバサダーを務めるメジャーリーガー・吉田正尚選手と協働し、意欲ある中小企業の皆さまに向けて、同選手の肖像を自社広告などに活用できる特別な機会を提供するものです。

合同会社TRIPLE CROWNの協力のもと、ラグジュアリーカードが中小企業の挑戦と社会貢献の両立を支援することを目的に実施しています。

buffは、本プロジェクトにおいて、スポーツ・エンターテインメント・社会貢献領域における知見と実績を活かし、事務局運営・クリエイティブ監修などの実務面を担います。

また、ラグジュアリーカードおよび関係各社と連携し、ブランド価値を高めるプロジェクト推進をサポートしてまいります。

本プロジェクトを通じて、スポーツが持つポジティブな力を社会へ広げ、挑戦する企業を後押しする新たな共創の形を目指してまいります。

■プロジェクト概要

- 中小企業応援プロジェクト

「世界レベルの挑戦を、あなたのビジネスに」

世界で活躍する吉田正尚選手を、自社の広告・宣伝活動（Webサイト・販促物・イベント等）に起用できる特別なチャンスを提供します。通常であれば、数千万円から1億円を超える規模の契約が必要とされる著名アスリートの肖像活用を、ラグジュアリーカード法人口座決済用会員様限定の特別条件で実現可能にします。

- こども支援プロジェクト

「ホームランで届ける、子どもたちの未来」

吉田選手が継続的に取り組む「ホームランチャレンジ」を通じて、開発途上国の子どもたちに教育と自立の機会を届けます。さらに、ラグジュアリーカード会員の皆さまには、吉田選手からの直接のサイン入りグッズプレゼントや記念撮影ができる限定体験プランをご用意。社会貢献と一生の思い出を同時に叶える特別な機会を提供します。

本プロジェクトは、ラグジュアリーカードが掲げるブランドスローガン "Experience More(R)︎" のもと、挑戦と社会貢献を一体的に推進し、新たな価値創造を実現してまいります。

■株式会社buffの役割

株式会社buffは、本プロジェクトの戦略的運営パートナーとして、以下の業務を担当します。

- プロジェクト全体企画・推進- デジタルマーケティング戦略立案・実行- 会員向け特別特典の設計・運営- 広報・PR活動- 効果測定・改善提案

弊社はこれまでも、スポーツ・エンターテインメント・社会貢献を軸としたマーケティングプロジェクトを数多く手がけており、今回の取り組みにおいてもその豊富な知見とネットワークを最大限に活かしてまいります。

代表コメント

株式会社buff 代表取締役 畠山 純

「このたびラグジュアリーカード様、そして世界で挑戦を続ける吉田正尚選手と共に、中小企業の皆さまの成長支援と子どもたちの未来創造に貢献できるプロジェクトに携われることを心より光栄に思います。デジタル時代の新しい社会貢献の形を、革新的な運営力でしっかりと支えてまいります。このプロジェクトが、多くの企業と子どもたちの明るい未来への架け橋となることを確信しております。」

■株式会社buff 会社概要

会社名：株式会社buff

所在地：東京都港区赤坂6-9-17赤坂メープルヒル7階

代表取締役：畠山 純

設立：2025年2月

事業内容：デジタルマーケティング支援、インフルエンサー施策、スポーツ・エンターテインメント関連事業、社会貢献プロジェクト企画・運営 ほか

URL：https://buff.tokyo/

■本リリースに関するお問い合わせ先・取材依頼

株式会社buff 広報担当：山本

メールアドレス：info@buff.co.jp

※取材のご依頼やプロジェクトに関する詳細な資料提供も承っております。お気軽にお問い合わせください。

■ラグジュアリーカード 公式HP

URL：https://www.luxurycard.co.jp/