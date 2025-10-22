「Japan Mobility Show 2025」に出展いたします
株式会社SpaceBlastは株式会社DigitalBlastと共同で、東京ビッグサイトで10/30（木）～11/9（日）に開催されるJapan Mobility Show 2025において、11/2（日）～11/5（水）の期間、出展いたします。
本展示会は、2022年まで「東京モーターショー」として開催されており、2023年より「Japan Mobility Show」としてクルマ・バイク以外の乗り物の可能性を提示する展示会として開催されています。
弊社は、西２ホールのStartup Future Factoryゾーンの「暮らす・働くを支える仕組みをアップデート」カテゴリーにて、衛星データ利活用・事業化支援サービスと、開発中の小型ライフサイエンス実験装置「AMAZ（アマツ）」をご紹介いたします。
ご関心がございましたら、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。
開催概要
会 期：2025年10月30日（木）～11月9日（日）
主 催：一般社団法人 日本自動車工業会
総 裁：瑶子女王殿下
会 長：片山正則（一般社団法人 日本自動車工業会 会長）
弊社出展期間：2025年11月2日（日）～11月5日（水）
出展時間：11/2（日） 9:00～18:00
11/3（月） 9:00～19:00
11/4（火） 10:00～19:00
11/5（水） 10:00～19:00
出展エリア：Startup Future Factory
出展ホール：西2ホール
▼Startup Future Factoryの詳細はこちら
Startup Future Factory | Japan Mobility Show 2025(https://www.japan-mobility-show.com/program/startup_future_factory/?__lt__cid=8b2c82c3-6c29-443b-9c31-ea97e8f141f4)
▼ チケット情報はこちら
https://www.japan-mobility-show.com/ticket/