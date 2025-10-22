オルタナ信託が「東京金融賞2025 金融イノベーション部門」の一次審査を通過しました

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下、MDM）の子会社であるオルタナ信託株式会社（以下、オルタナ信託）は、東京都が主催する「東京金融賞2025 金融イノベーション部門」の一次審査を通過しましたのでお知らせします。同部門には国内外から157社が応募し、一次審査を通過したのはオルタナ信託を含む15社となります。

オルタナ信託について

オルタナ信託は、MDMと三井住友信託銀行の合弁で設立されたデジタル証券特化型の信託会社で、2025年7月より営業を開始しました。すでに初受託案件として、MDMをアセットマネージャーとするデジタル証券「三井物産グループのデジタル証券～川崎・商業～（譲渡制限付）」を組成しました。今後、MDM以外の不動産オーナーをはじめとしたアセットオーナーに対しても、不動産などの保有アセットを投資対象とするデジタル証券の組成、運用、販売等をMDMと共同で一気通貫で行うサービスを提供。AIの活用により商品組成に係る期間を一層、短縮していきます。

オルタナ信託へのお問合せ :https://forms.office.com/r/1py41ZT7Pc

東京金融賞について

東京金融賞は、東京都が目指す「国際金融都市・東京」構想の実現に資する取組を表彰することで、東京の国際金融都市としてのプレゼンスを向上させるとともに、金融分野のイノベーションの創出や、金融の力を用いた持続可能な社会の実現を通して、都民の利便性向上を図ることを目的としたものです。

東京都からのプレスリリースはこちら

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/10/2025100704

オルタナ信託採用情報

オルタナ信託では、業容拡大に向けファンドの組成・運営を担うストラクチャードファイナンス担当を募集しています。

ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

https://herp.careers/v1/mitsuix/rl7HJqMdo59E

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できる実物資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイトはこちら :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=url&utm_campaign=organic_prtimes_url_web_cid02532

公式サイト：https://alterna-z.com/

公式LINE：https://tiny.alterna-z.com/line

公式X：https://x.com/ALTERNA_mdm

公式Instagram：https://www.instagram.com/alterna_mdm/

公式Facebook ：https://www.facebook.com/alterna.mdm

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ALTERNA_mdm

会社概要

MDMは不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。



本社：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者：代表取締役社長 上野 貴司

設立：2020年4月1日

資本金：30億円（資本準備金を含む）

業登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（1）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

公式note：https://note.com/mitsui_x

本件のお問い合わせ：pr@mitsui-x.com



＜ディスクレーマー＞

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性及び対象とする原資産（不動産等）の特性から、金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、各商品のページに掲載された商品概要説明書、契約締結前交付書面及び目論見書等の該当欄をよくお読みください。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。