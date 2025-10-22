「2035年問題」への最適解！富士通メインフレーム資産を最大限に活かすモダナイゼーション戦略

株式会社エクサ

長年、企業の基幹業務を支えてきた富士通メインフレームは、2035年のサポート終了が公表され、多くの企業様にとって喫緊の課題となっています。本セミナーでは、株式会社エクサが持つAIM互換Javaフレームワークと、東京システムハウス株式会社が持つ「opensource COBOL 4J」を活用したマイグレーションノウハウを組み合わせることで、既存資産を最大限に活用し、リスクとコストを抑えて未来志向のIT基盤への移行手法をご紹介します。

システム刷新のロードマップを検討されているお客様は、ぜひご参加ください。

両社の専門家が、貴社のIT戦略を成功に導くためのヒントをお届けします。

【こんな方におすすめ】

・COBOL技術者の不足に不安がある

・AIMアプリケーションを活かしながらJavaへ移行したい

・メインフレームの運用コストを削減したい

・オープン環境への移行を検討しているが、どこから始めてよいか分からない

詳細を見る :https://www.exa-corp.co.jp/events/004543.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20251126

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1318/table/425_1_fcdb51be892a359655b3bcc270d45f9b.jpg?v=202510230326 ]

■プログラム

15:00～15:05 オープニング

服部 茂 株式会社エクサ 取締役常務執行役員 基盤ビジネスユニット統括

15:05～15:25 富士通メインフレームからの脱却と未来志向のIT基盤へ

～AIM互換Javaフレームワークを活用したモダナイゼーション戦略～

浦嶋 邦夫 株式会社エクサ 基盤ソリューション担当 モダナイゼーションアーキテクト

15:25～15:45 opensource COBOL 4Jが実現する、COBOL資産の確実なJava継承と戦略的二刀流移行

比毛 寛之 東京システムハウス株式会社 デジタルエンタープライズ事業部 執行役員事業部長

15:45～16:00 質疑応答/クロージング

