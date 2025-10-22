「2035年問題」への最適解！富士通メインフレーム資産を最大限に活かすモダナイゼーション戦略

写真拡大

株式会社エクサ




長年、企業の基幹業務を支えてきた富士通メインフレームは、2035年のサポート終了が公表され、多くの企業様にとって喫緊の課題となっています。本セミナーでは、株式会社エクサが持つAIM互換Javaフレームワークと、東京システムハウス株式会社が持つ「opensource COBOL 4J」を活用したマイグレーションノウハウを組み合わせることで、既存資産を最大限に活用し、リスクとコストを抑えて未来志向のIT基盤への移行手法をご紹介します。
システム刷新のロードマップを検討されているお客様は、ぜひご参加ください。
両社の専門家が、貴社のIT戦略を成功に導くためのヒントをお届けします。



【こんな方におすすめ】
・COBOL技術者の不足に不安がある


・AIMアプリケーションを活かしながらJavaへ移行したい


・メインフレームの運用コストを削減したい


・オープン環境への移行を検討しているが、どこから始めてよいか分からない


詳細を見る :
https://www.exa-corp.co.jp/events/004543.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20251126


■開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/1318/table/425_1_fcdb51be892a359655b3bcc270d45f9b.jpg?v=202510230326 ]


■プログラム


15:00～15:05　オープニング　


服部 茂　株式会社エクサ　取締役常務執行役員　基盤ビジネスユニット統括



15:05～15:25 　富士通メインフレームからの脱却と未来志向のIT基盤へ


～AIM互換Javaフレームワークを活用したモダナイゼーション戦略～


浦嶋 邦夫　株式会社エクサ 基盤ソリューション担当 モダナイゼーションアーキテクト



15:25～15:45 　opensource COBOL 4Jが実現する、COBOL資産の確実なJava継承と戦略的二刀流移行


比毛 寛之 東京システムハウス株式会社 デジタルエンタープライズ事業部　執行役員事業部長



15:45～16:00　質疑応答/クロージング


詳細を見る :
https://www.exa-corp.co.jp/events/004543.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20251126