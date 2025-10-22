日本旅行とサウジアラビア投資省MOU締結　両国の観光に向けた重要な一歩

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、2025年9月24日（木）にサウジアラビア投資省と両国間の旅行・観光分野の成長促進に関するMOU（覚書）を締結しました。

左2番目から、サウジアラビア投資省 カリド・アル・ファリハ大臣 、 経済産業省 古賀 友一郎 副大臣 、 日本旅行 小谷野 悦光 会長 （写真提供：JETRO） 万博ホール「シャインハット」にて

この提携は、両国間の投資や観光機会を促進し、双方向での交流の強化を図ることを目的としています。また、旅行・観光分野の持続的な成長を促進するため、主要なイベントや戦略的イニシアチブに基づいた共同プロジェクトの模索を行っていきます。

MOU（覚書）の内容

１. サウジアラビアにおける日本旅行の事業展開を促進。

２. 日本旅行がサウジアラビア企業と地域事務所、合弁事業、またはパートナーシップを設立する機会を模索。

３. サウジアラビアの文化、遺産、エンターテイメントの魅力を日本人観光客にアピールする観光商品やパッケージを共同で開発。

４. 共同キャンペーンを通じて、サウジアラビアのアウトバウンド観光の主要目的地として日本を宣伝。

５. サウジアラビアの主要イベント（リヤドシーズン、国際博覧会、スポーツトーナメントなど）を軸としたイベント主導の旅行プロジェクトに協力。

６. サウジアラビアと日本における観光インフラ、エンターテイメント施設、ホスピタリティ分野への投資機会を発掘・探索。

７. デスティネーションマーケティング、デジタル観光プラットフォーム、顧客サービスなどの分野における専門知識を交換。

本取り組みを通じ、両国間の関係をより一層強化し、双方向での持続可能な成長をもたらすことに貢献してまいります。