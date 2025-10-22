ヴァレオ、新世代デュアル・インバーター・ソリューションを中国の主要自動車メーカー2社に供給する契約を獲得

株式会社ヴァレオジャパン

高電圧および低電圧の電動パワートレイン・ソリューションにおける世界的なリーダーであるヴァレオは、中国の大手自動車メーカー2社から新世代のデュアル・インバーター・ソリューションを受注したことを発表しました。ヴァレオのこのイノベーションは、深い統合とアーキテクチャの最適化によって、自動車の電動化における効率とコンパクトさの新たなベンチマークとなります。2026年より量産を開始する予定であり、このソリューションはこの2社のプラグインハイブリッド車（PHEV）に展開されます。

ヴァレオ・パワー・ディビジョンCEOのグザヴィエ・デュポンは、次のように述べています。「この2件の契約は、ヴァレオのプラットフォーム戦略を裏付けるものであり、世界中の顧客の多様なニーズに迅速に適応できるグループの機敏さを証明するものであり、光栄に思います。この新しいデュアル・インバーター・プラットフォームにより、ヴァレオは効率的でコンパクトなパワートレイン・システムに対する中国での強い需要に迅速に対応しており、この先進技術を他のグローバル・クライアントにも提供することを楽しみにしています。」

ハイブリッドシステムの性能を向上させる鍵となるコンポーネント

電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）では、インバーターがバッテリー電力を変換して電動モーターを駆動します。PHEVやレンジエクステンダーEVには、トラクション用と発電用の2つのモーターが必要で、従来は別々のユニットで管理されていました。デュアル・インバーターは、この両方を1つのコンパクトなシステムに統合し、制御基板を1つ共有することで、エネルギー損失とコストを低減しつつ、効率、航続距離、自動車メーカーにとっての設計の柔軟性を向上させます。

スケーラブルな400～800V設計のおかげで、ヴァレオのデュアル・インバーターは、今日の400V EVのみならず、超高速充電を可能にする新世代の800Vモデルにも使用できます。自動車メーカーにとって、この柔軟性は開発コストを削減し、単一のプラットフォームで複数の車両レンジをカバーすることを可能にします。

このインバーターは、コスト重視のモデル向けに従来のシリコン・モジュール、最大効率を必要とする高性能車向けにシリコン・カーバイド、または性能とコストのバランスを取るハイブリッドSi/SiCオプションで構成することもでき、OEMは市場セグメントごとに技術を自由に適合させることができます。ドライバーにとっては、これは800V車でのより速い充電、最大99％という記録的なエネルギー効率によって、より長い航続距離、そして充電ごとの「満タン」状態の持続時間が延びることを意味します。

最大限の安全性と信頼性のために設計

ヴァレオのデュアル・インバーターは、業界最高の機能安全規格であるASIL D（自動車安全水準 D）を満たすモジュラー設計を特徴としています。これは、コンポーネントが信頼性、耐故障性、安全性に関する最も厳格な要件を満たしていることを意味します。OEMにとっては、車両認証を簡素化し、システム統合における最大限の信頼性を保証します。

第1世代で既に50万ユニット以上を納入した実績に基づき、ヴァレオの新世代デュアルインバーターは、EVの航続距離と性能に新たな基準を打ち立てます。

ヴァレオ 新世代デュアル・インバーター

ヴァレオについて

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをよりクリーンで、より安全で、よりスマートにするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、今後数年間のグループの成長を牽引しています。数字で見るヴァレオ：：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2024年 12 月 31日時点で109,600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。