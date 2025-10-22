ＡＮ Ｖｅｎｔｕｒｅ合同会社

【2025年10月22日 東京】 グローバル・バイオテクノロジー・ベンチャー・キャピタルであるAN Venture Partners（ANベンチャーパートナーズ、以下「ANV」）は、昨年に続き、日本のライフサイエンスのシーズを実用化につなげるプログラム「Science2Startup（S2S）Japan 2025シンポジウム」を11月13日に開催します。

S2S Japanは、ANVが創設し、CIC Institute、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ（UTEC)、一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）とともに運営する米国発のプログラムで、日本のアカデミア発のライフサイエンスのシーズを世界の投資家や製薬企業とつなぎ、グローバルでの実用化へと導くことを目的としています。今年はすでに6名のファイナリストが選出されています。

2024年開催の第1回シンポジウムでは、ファイナリストによるプレゼンのほか、各分野のエキスパートによる講演も行われ、約200名の科学者、起業家、投資家が参加し、交流を深めました。昨年のファイナリストからは既に、起業・事業化を実現した事例も複数生まれています。国立循環器病研究センターの中岡良和博士は、メンターを務めたRAキャピタル・マネジメントのパートナー アンドリュー・レヴィン氏との協働を通じて、肺動脈性肺高血圧症（PAH）の革新的な治療法の開発を目指すパー・セラピューティクス(https://an.vc/jp/2025/07/pahr-therapeutics-raises-14-million-seed-financing-to-pursue-innovative-treatments-for-pulmonary-arterial-hypertension/)を設立し、1,400万ドルのシード資金を調達しています。

本プログラムの特長は、シンポジウムに先立ち、ファイナリストが米国トップクラスのベンチャーキャピタリスト等のメンターから集中的な指導を受ける機会を得て、事業計画やプレゼンテーションを磨き上げて発表に臨む点です。

ANVマネージングパートナーのホーン川嶋健は、次のように述べています。「S2S Japanの開催を通じて、日本の優れたサイエンスとグローバルなエコシステムを結びつけることができることを大変嬉しく思います。今年も多様な分野から革新的かつ有望な研究が選ばれており、ANVは、引き続き本シンポジウムが、こうした研究のグローバルでの事業化につながる契機となるよう支援していきたいと考えています」

【Science2Startup（S2S）Japan 2025 開催概要】

- 日時：2025年11月13日（木）- 会場：東京都内- ファイナリスト都 英次郎 氏 （北陸先端科学技術大学院大学）有本 博一 氏 （東北大学大学院生命科学研究科）齋藤 潤 氏 （京都大学、ENIC Immunology）小林 直樹 氏 （国立健康危機管理研究機構）古川 夏輝 氏 （ジョンスホプキンス大学、Terebra Therapeutics）長嶺 聖史 氏 （ラデナ・サイエンス株式会社）

「Science2 Startup (S2S) Japan」の詳細については公式ウェブサイト(https://s2s-japan.com/)やLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/s2s-japan/posts/?feedView=all)をご覧ください。

シンポジウムへの参加をご希望の方は、こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2y7dSQMUcMn0rQ3Xe1V3cFtuyrmUDCj4fTsIs7MJgQHksQw/viewform)から申し込みをお願いします。

ANベンチャーパートナーズについて

ANベンチャーパートナーズ（ANV）は東京とサンフランシスコに拠点を置き、日本の革新的なサイエンスと米国のスタートアップ・エコシステムをつなぐことに特化した、グローバルなバイオテクノロジー・ベンチャーキャピタルです。「AN Venture Partners I, LP」は、総額2億米ドルで2025年6月にクローズしています。ANVは、スタートアップの立ち上げや育成において豊富な経験を持つ日本と米国のベンチャーキャピタリストによって2022年に設立されました。ANVは、日本のバイオテクノロジー・エコシステムの強化に積極的に取り組んでおり、その一環として、「Science2Startup Japan(https://s2s-japan.com/)（S2S Japan）」を立ち上げました。詳細については、www.an.vc/jp(http://www.an.vc/jp) をご覧ください。