¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÆü¾ï¤Ë¡£ËÜ³×¥½¥Õ¥¡¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAMBIENTE¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¡Ë¡ÙÃÂÀ¸
²È¶ñ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î²·Çä¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆóËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄºä ÎÉÍ´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ËÜ³×¥½¥Õ¥¡¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMBIENTE¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¡Ë¡×¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¾¢¤Îµ»¤¬Â©¤Å¤¯¶ÊÀþ¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÄ´ÏÂ¤òÄÉµá¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¾å¼Á¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾¢¤Îº²¤ò¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç
AMBIENTE¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ËÜ³×¥½¥Õ¥¡¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÁÏ¶È¼ÔGiovanni Sforza¤Ï13ºÐ¤Ç²È¶ñºî¤ê¤ÎÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê¸å27Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¾ðÇ®¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¡¢2021Ç¯¤ËAMBIENTE¤òÀßÎ©¡£¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤ÎÁÇºà¡¦À½Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ç¤Î°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¼Á¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥§¥¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¡£Ë¥À½¤äÄ¥¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Í×½ê¤Ï¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀº¿À¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÜ¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬´Æ½¤¡£AMBIENTE¤Ï¡¢¿¿¤Ë¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ØÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡ÚDESIGN¡Û¡¡³×¿·¤ÈÈþ°Õ¼±¤òÅ»¤¦¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¤¥¿¥ê¥¢ËÜ¼ÒINCANT¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¿§ºÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¸¦µæ¤È³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢AMBIENTE¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÈþ¤·¤µ¤Èº£¤òÂª¤¨¤¿ÀöÎý¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥½¥Õ¥¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î´¶À¤¬¡¢¶õ´Ö¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡ÚMATERIAL¡Û¡¡ÁÇºà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅ¯³Ø¤ò
³×¤äÆâÉô¹½Â¤Éôºà¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¸·ÁªÄ´Ã£¡£³×¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÚÈù¤Ê½ý¤äÉÔ¶Ñ°ìÀ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥»¥ß¥¢¥Ë¥ê¥ó»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¤·¡¢³×ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸»º¤ËÍÑ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÁÇºàÁª¤Ó¤ÈÀ½Â¤´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤äÂÑµ×À¤Ë¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎËÜ¼Á¤¬Â©¤Å¤¯¡£
¡ÚQUALITY¡Û¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¾¢¤Îµ»¤ò¡¢ºÙÉô¤Ë½É¤¹
ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¥À½¡¦ºÛÃÇ¡¦Ä¥¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¤ÎÉ½¾ð¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¹©Äø¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ËÜ¼Ò¤«¤é¤Ï¡£¹©¾ìÀÕÇ¤¼Ô¡¦µ»½Ñ»ØÆ³¼Ô¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÃ´Åö¤ò´Þ¤àÀº±Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ10Ì¾¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Æü¡¹¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤È¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥á¥¤¥É¡×¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
Áí³×¥½¥Õ¥¡ ¥¤¥ó¥Ðー¥Ê 3P
¶õ´Ö¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ëËÜ³×»ÅÎ©¤Æ¤Î3¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý210¡ß±ü¹Ô98¡ß¹â¤µ95cm
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó/¥é¥¤¥È¥°¥ìー
¡ÚJAN¡Û4953980710727/4953980710734
Áí³×¥½¥Õ¥¡ ¥¢¥ë¥Ðー¥Ê 3P
ËÜ³×¤Î¾å¼Á¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿3¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý213cm¡ß±ü¹Ô96cm¡ß¹â¤µ89cm
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó/¥é¥¤¥È¥°¥ìー
¡ÚJAN¡Û4953980710741/4953980710758
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ps5XRszkurY ]