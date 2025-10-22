【調査リリース】Ahrefs（エイチレフス）、日本国内における AI 検索エンジンの引用元を徹底分析：ChatGPT は Reddit 重視、AI モードは YouTube 重視など明確な違いが判明

▪️調査サマリー

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs は、AI 検索可視化ツール「ブランドレーダー」(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)を使用し、日本国内において主要 AI 検索エンジン 4 社（ChatGPT、AI モード、Microsoft Copilot、Perplexity）が回答生成時に引用している情報源を分析・調査しました。その結果、日本市場における各社の情報源の傾向とポジショニングに明確な違いがあることが判明しました。

直近4ヶ月のデータから、各生成 AI がユーザーへの応答の際に参照している情報源の傾向を分析。【主要な調査結果】

1. 日本国内において、各 AI 検索で引用する情報源が全く異なる：Reddit 特化型、YouTube 特化型、Yahoo! 知恵袋特化型、Wikipedia 特化型など明確な棲み分け

2. ChatGPT は日本でも海外コミュニティ Reddit を最重視（228,388 回引用で圧倒的 1 位）

3. Perplexity は日本国内の Yahoo! 知恵袋を圧倒的に重視（518,977 回引用、他 AI の 2-5 倍）

4. AI モードは YouTube と SNS を重視、Google エコシステムとの統合が明確

5. Copilot は自社サービス Bing との連携が顕著（93,300 回で 2 位にランクイン）

【調査背景】

生成 AI 検索が急速に普及する中、「AI の回答はどこから来ているのか？」という疑問が高まっています。同じ質問でも AI によって回答の傾向が異なる理由は、引用している情報源が異なるためです。

本調査では、Ahrefs ブランドレーダーを用いて、日本国内において各 AI 検索エンジンが回答生成時に参照・引用している情報源（ドメイン）のトップ 10 を分析し、日本市場における各社の情報源の傾向を定量的に明らかにしました。

・AI 検索における情報源参照の仕組み

現代の生成 AI 検索エンジンは、RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）技術を用いて、回答生成前にリアルタイムで外部データベースやウェブを検索し、その情報を参照して回答を作成しています。

各 AI 検索エンジンは、情報源の信頼性・正確性・鮮度・ユーザーエンゲージメントを独自の基準で評価し、引用優先度を決定しています。

▪️調査結果

【ChatGPT】

トップ 3 引用ドメイン

1. Reddit（228,388 回）- 海外コミュニティ圧倒的 1 位

2. Wikipedia 英語版（166,445 回）

3. Ameblo（131,629 回）

情報源の傾向：

- 海外最大級のコミュニティプラットフォーム Reddit を最優先で引用- Wikipedia 英語版からグローバルな情報を取得- 日本のブログプラットフォーム（Ameblo、note）や PR TIMES も活用

傾向：海外の専門的な議論、グローバルな視点、企業公式情報に強い

【AI モード】

トップ 3 引用ドメイン

1. YouTube（91,954 回）- 圧倒的 1 位

2. Google.com（35,191 回）

3. Wikipedia 日本語版（33,006 回）

情報戦略の特徴：

- YouTube 動画コンテンツを最優先で引用- google.com を重視（Google エコシステムとの統合）- SNS（Instagram、X）を積極的に引用

傾向：動画解説、ビジュアル情報、SNS のトレンドに強い

【Microsoft Copilot】

トップ 3 引用ドメイン

1. Wikipedia 日本語版（125,842 回）

2. Bing.com（93,300 回）

3. note（65,023 回）

情報戦略の特徴：

- Wikipedia（百科事典）を最重視し、正確性を担保- 自社検索エンジン Bing との連携（2 位）- 辞書系サイト（Pixiv 辞典）を積極活用

傾向：客観的で信頼性の高い情報、定義・比較情報に強い

【Perplexity】

トップ 3 引用ドメイン

1. Yahoo! 知恵袋（518,977 回）- 圧倒的 1 位（他 AI の 2-5 倍）

2. YouTube（276,702 回）

3. Wikipedia 日本語版（252,313 回）

情報戦略の特徴:

- Yahoo! 知恵袋を極端に重視（51 万回以上）- YouTube 動画も大量に引用- Wikipedia、辞書サイト、ブログも総合的に活用

傾向：最も総合的で幅広い情報源戦略、あらゆる質問に対応可能

▪️調査結果から見えるマーケティングへの示唆

SEO から AEO へ：広がる最適化の視点

これまでのデジタルマーケティングでは、Google 検索で上位表示されることが最優先事項でした。ターゲットとするキーワードで検索結果の 1 ページ目に表示され、自社サイトへのトラフィックを獲得する。これが成功の定義でした。

しかし、AI 検索エンジンの台頭により、SEO を基盤としながらも、より幅広い情報源への展開が求められる時代になっています。

多角的なコンテンツ展開の必要性

AI は自社サイトだけでなく、SNS での言及、ユーザー生成コンテンツ（UGC）、プレスリリース、外部メディアの記事、ブログなど、Web 上のあらゆる情報源を参照します。AI 時代のマーケティングは、自社サイトという「点」から、Web 全体という「面」へと視野を広げることが不可欠です。

▪️Ahrefs ブランドレーダーについて

AI 検索・Web を統合した 360° ブランド可視化プラットフォーム

Ahrefs ブランドレーダー(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)は、AI 検索・Web 上のブランドシェアを一元的に可視化し、ブランドの「強い領域」「見落としている領域」「アクションが必要な領域」を俯瞰的に把握できる AI 検索可視化ツールです。

Ahrefs ブランドレーダーを利用することで、6 大 AI 検索における自社・他社のブランドシェアや、AI が参照にしたドメインやページを分析できる。

主な機能：

- ブランドの AI 検索シェアを可視化：「強い領域」「見落としている領域」「アクションが必要な領域」を俯瞰的に把握- 6 大 AI エンジン対応：Google AI モード、ChatGPT、Perplexity、Gemini、Copilot、AI Overviews といった 6 大 AI エンジンの 1 億件以上のプロンプトデータと Web 指標を一元化- 即時利用可能：セットアップ不要で即時利用可能。AEO（AI 検索エンジン最適化）の基盤をすぐに構築- 競合分析：特定のクエリだけでなく、競合ブランドの言及を俯瞰し、これまで見逃していた露出機会を発見

多方面への情報発信が必要な時代だからこそ、各チャネルでの成果を可視化することが重要です。

調査概要

調査期間：2025 年 5 月～ 9 月（過去 5 ヶ月間）

- ChatGPT、Perplexity: 5-9 月データ

- Copilot: 7-9 月データ

- AI モード: 9 月データ

調査対象国：日本（日本国内のデータを分析）

調査方法：Ahrefs ブランドレーダーによる引用ドメイン分析

調査対象：ChatGPT (OpenAI)、AI モード (Google)、Microsoft Copilot (Microsoft)、Perplexity

分析項目：各 AI 検索が回答生成時に引用しているドメインのトップ 10

