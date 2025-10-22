医療機器の生物学的評価に関する規格の邦訳版を発行

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年10月1日（水）と2025年10月15日（水）に医療機器の生物学的評価に関する規格の邦訳版を発行いたしました。

▼規格情報

ISO 10993-12:2021/Amd 1:2025

追補1-医療機器の生物学的評価-第12部：試料の調製及び標準物質

Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample preparation and reference materials -- Amendment 1

《英語》税込価格：3,762円 A4判・2ページ

《邦訳（英・日対訳）》税込価格：7,524円 A4判・14ページ

本規格は、ISO 10993-2:2021の追補1です。

ISO 10993-2:2021は、主に生物学的試験システムの医療機器試験の試料の調製及び標準物質の選択における手順に関する要求事項を規定し、その手順を示しています。

特に次の事項を取り扱っています。

・試験試料の選択

・医療機器の代表的部分の選択

・試験試料の調製

・実験対照

・標準物質の選択及び要求事項

・抽出物の調製

―Amd（Amendment、追補）とは？―

既存の規格に新たな資料を追加する必要があると判断された場合や、編集上または技術上の修正を加える場合に発行されます。

―ISO 10993-12:2021の目的とはー

医療機器が人体に安全かどうかを調べる生物学的試験を行う際に、「どのように試験用のサンプル（試料）を準備し、どのような基準物質（比較対象）を用いればよいか」という、試験の前提となる非常に重要な手順を定めています。

本規格は、ISO 10993シリーズ規格集に含まれております。収録規格のご確認及び規格のご購入は下記をクリックしてください。

▼規格情報

BS EN ISO 10993-23:2021+A1:2025

医療機器の生物学的評価-第23部：刺激性試験

Biological evaluation of medical devices - Tests for irritation

《英語》税込価格：79,860 円 A4判・78ページ

《邦訳（英・日対訳）》税込価格：111,804円 A4判・154ページ

本規格は、医療機器が皮膚、粘膜、眼などの体組織と接触した際に、炎症や赤みといった刺激反応を引き起こす潜在的なリスクを評価するための枠組みを提供します。

BS EN ISO 10993-23:2021の目的

本規格は、科学的に妥当性のある最新の試験方法を推奨することで、動物福祉に配慮しつつ、よりヒトへの外挿性が高いデータを用いて医療機器の安全性を効率的かつ倫理的に評価することを可能にします。

関連規格のご案内

▼規格情報BS EN ISO 10993-12:2021

医療機器の生物学的評価-第12部：試料の調製及び標準物質

Biological evaluation of medical devices - Sample preparation and reference materials

《英語》csd@jsa.or.jpまでお問い合わせください。

《邦訳（英・日対訳）》税込価格：87,406円 A4判・66ページ

本規格は、EN ISO 10993-12:2021の英国実施版であり、ISO 10993-2:2021の一致規格です。

追補が含まれた最新版も発行しております。

※英語版のみのお取扱いとなります。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

