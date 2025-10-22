ＫＨネオケム、「第5回 サステナブルマテリアル展」出展のお知らせ

KHネオケム株式会社

ＫＨネオケム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋 理夫）は、2025年11月12日（水）から11月14日（金）まで幕張メッセで開催される、高機能素材Week内 「第５回 サステナブルマテリアル展-SUSMA-※１」に出展します。

当社は、“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”を企業使命とし、「冷凍機油原料」「化粧品原料」「電子材料」「基礎化学品」など、さまざまな産業分野に特色ある素材をグローバルに提供する化学素材メーカーです。

環境負荷低減に貢献する製品の開発・提供を通じて、地球温暖化の抑制と持続可能な社会の実現を目指しています。

当社は、コア技術であるオキソ反応によってCO2を原料としたモノづくりを推進しており、この技術を活用してCO2を価値ある素材へと変え、人々の豊かな暮らしの実現に貢献しています。環境に優しいエアコンの普及に貢献する冷凍機油原料を提供するほか、海洋プラスチック問題の解決に貢献する海洋生分解性樹脂（PHB）など、社会課題の解決につながる製品の強化や研究開発にも注力しています。

本展示会では、環境分野の課題解決に貢献する製品を紹介します。

コア技術であるオキソ反応を活用した「イソノナン酸」をはじめ、開発品として、バイオ由来海洋生分解性樹脂「ポリヒドロキシ酪酸（PHB）」や、CO2を原料に活用した環境配慮型「天然由来高級アルコール」などを展示します。

なお、製品および一部の開発品はサンプルが提供可能です※２。

※１ 高機能素材Week内 「第５回 サステナブルマテリアル展-SUSMA-」

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/susma.html

※２ サンプル品をご希望の方は、会場スタッフまでお問い合わせください。

■ＫＨネオケム公式サイト

https://www.khneochem.co.jp/

■ＫＨネオケムのPHBソリューション

https://www.khneochem.co.jp/solution/phb/

【KHネオケムについて】 ※2024年12月末時点

＜会社概要＞

＜沿革＞

