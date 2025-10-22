REAL AKIBA BOYZ の後輩ユニット RAJ GLANZ グループ初の東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」を完走東京ファイナル公演の見逃し配信を販売中！

ISARIBI株式会社

「METEORA st.」所属のハイスキル・オタクパフォーマンスユニット「RAJ GLANZ」（アールエージェー・グランツ）は、グループ初の東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」を実施し、各地満員の熱狂の中で全公演を完走しました。





本ツアーは“東名阪の各地に眠る宝を探す旅”をコンセプトに掲げ、来場者を巻き込む試練（ミッション）が各公演で登場。観客とメンバーが呼応しながらミッションをクリアしていく、参加型のライブ体験を創出しました。




東京ファイナル公演レポート




ツアー最終章となった東京ファイナル公演では、先輩グループREAL AKIBA BOYZの“女装した姿”がお宝としてサプライズ登場。


会場がどよめきと笑いに包まれる中、メンバーのHARUYOSHIは次のようにコメントしました。



「でも、東名阪ツアーで俺たちすごく成長できた気がする」



別のメンバーも続けて、「確かに、いっぱい壁にぶつかったけど、絆は深くなったな」



と語り、「本当の宝は絆だった」というメッセージで、物語は感動的な幕切れを迎えました。



東京ファイナルでは、ツアータイトル曲「SOUVENIR」でライブがスタート。代表曲「ダンシング」、新曲「Wake Up」など、新旧織り交ぜたセットリストで会場を熱狂の渦へ。




さらに、グループ初となるアンコールが実現。割れんばかりの歓声に包まれ、東名阪ツアーは大盛況のうちにフィナーレを迎えました。




見逃し配信情報（ツイキャスプレミアム）


東京ファイナル公演は見逃し配信を販売中です。




価格：3,000円


購入期限：2025年11月1日（土）まで


視聴期間：購入後2週間



購入URL：https://twitcasting.tv/juniorz_crew/shopcart/401437




RAJ GLANZ




REAL AKIBA BOYZ のJr 組織「REAL AKIBA JUNIORZ」初の派生ユニットとして2024 年7 月22 日結成。


メンバーは「HARUYOSHI」「Aoto」「YOH」の３名。


各々が「ダンス」「トリッキング」「フリースタイルバスケットボール」の巧みなスキルを持ち、全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得している実力派踊ってみた系パフォーマンスユニット。



