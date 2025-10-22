REAL AKIBA BOYZ の後輩ユニット RAJ GLANZ グループ初の東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」を完走東京ファイナル公演の見逃し配信を販売中！

ISARIBI株式会社

「METEORA st.」所属のハイスキル・オタクパフォーマンスユニット「RAJ GLANZ」（アールエージェー・グランツ）は、グループ初の東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」を実施し、各地満員の熱狂の中で全公演を完走しました。

本ツアーは“東名阪の各地に眠る宝を探す旅”をコンセプトに掲げ、来場者を巻き込む試練（ミッション）が各公演で登場。観客とメンバーが呼応しながらミッションをクリアしていく、参加型のライブ体験を創出しました。

東京ファイナル公演レポート

ツアー最終章となった東京ファイナル公演では、先輩グループREAL AKIBA BOYZの“女装した姿”がお宝としてサプライズ登場。

会場がどよめきと笑いに包まれる中、メンバーのHARUYOSHIは次のようにコメントしました。

「でも、東名阪ツアーで俺たちすごく成長できた気がする」

別のメンバーも続けて、「確かに、いっぱい壁にぶつかったけど、絆は深くなったな」

と語り、「本当の宝は絆だった」というメッセージで、物語は感動的な幕切れを迎えました。

東京ファイナルでは、ツアータイトル曲「SOUVENIR」でライブがスタート。代表曲「ダンシング」、新曲「Wake Up」など、新旧織り交ぜたセットリストで会場を熱狂の渦へ。

さらに、グループ初となるアンコールが実現。割れんばかりの歓声に包まれ、東名阪ツアーは大盛況のうちにフィナーレを迎えました。

見逃し配信情報（ツイキャスプレミアム）

東京ファイナル公演は見逃し配信を販売中です。

価格：3,000円

購入期限：2025年11月1日（土）まで

視聴期間：購入後2週間

購入URL：https://twitcasting.tv/juniorz_crew/shopcart/401437

RAJ GLANZ

REAL AKIBA BOYZ のJr 組織「REAL AKIBA JUNIORZ」初の派生ユニットとして2024 年7 月22 日結成。

メンバーは「HARUYOSHI」「Aoto」「YOH」の３名。

各々が「ダンス」「トリッキング」「フリースタイルバスケットボール」の巧みなスキルを持ち、全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得している実力派踊ってみた系パフォーマンスユニット。

RAJ GLANZ │X

https://x.com/RAJGLANZ

HARUYOSHI │X

https://x.com/RAJ_Haruyoshi

Aoto│X

https://x.com/RAJ_Aoto

YOH│X

https://x.com/RAJ__YOH

RAJ GLANZ │Instagram

https://www.instagram.com/raj_glanz/

RAJ GLANZ │TikTok

https://www.tiktok.com/@rajglanz

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/