京都発 “心と手肌をととのえる”ボタニカルハンドクリーム「浄 / 禅」を新発売【ユゲキョウト】

株式会社 作島

YUGUE KYOTO (ユゲキョウト)マインドフルネス・瞑想グッズ専門店

販売先 https://shop.yuguekyoto.com/

2025年10月24日、株式会社 作島（京都府京都市）が運営する、京都発のブランド、YUGUE (ユゲ)は、心と手肌をととのえるための新商品「ボタニカル ハンドクリーム」(香り：浄-Purify /禅-Zen)を発売します。

本商品は、公式オンラインストアおよび直営店にて販売いたします。

商品概要

「ボタニカル ハンドクリーム」は、天然由来成分をベースに、手肌をしっとりと保湿しながら、深呼吸したくなるような天然精油100%の優しい香りが広がるハンドクリームです。

忙しい日常の中で、立ち止まり、自分自身と向き合う時間を取り戻すために。

このハンドクリームを使うひとときが、心をリセットし、マインドフルネスへと導く「セルフケア習慣」となるよう開発いたしました。

商品詳細

心をととのえる2つの香り。

気分やシーンに合わせて選べる「浄（Purify）」と「禅（Zen）」のラインナップをそろえました。

浄（Purify）

＜爽やかなウッディ＆シトラスハーブの香り＞

凛とした森の中を散策しているような、清々しい軽やかな香り。

京都産の杉やレモングラス、ローズマリー、ユーカリなど全11種の精油を配合。

リフレッシュしたい時や、ネガティブな感情を浄化したい時、仕事の合間の気分転換などにおすすめです。

禅（Zen）

＜心落ち着くウッディ＆フローラルの香り＞

静かな寺院の庭を思わせる、深く落ち着いた香り。

京都産ヒノキやビャクダン、ハス花、コショウボクなど全10種の精油を配合。

一日の終わりやリラックスしたい時に、心を静め自分軸をととのえるようなブレンドです。

植物由来95%以上。京都産の自然が息づく処方

本商品は、肌への優しさと上質な使用感を追求し、10種の植物エキスを贅沢に配合しました。

また、京都産カイコまゆエキス（保湿成分）や、ソメイヨシノ葉エキス（整肌成分）など、日本の豊かな自然の恵みを凝縮。しっとり潤うのにベタつかない上質なテクスチャーが特長です。

合成香料、シリコン、パラベンなどは不使用で、毎日安心して使えるやさしい処方です。

価格

商品名：ボタニカル ハンドクリーム

香り：2種（浄〈Purify〉／禅〈Zen〉）

価格：各 2,400円（税込）

容量：40g

今後の展開

YUGUE（ユゲ）は、「ボタニカル ハンドクリーム」の発売を皮切りに、同シリーズのアロマスプレーの発売を計画しており、今後も日常の「心をととのえる習慣」に寄り添う商品開発やワークショップを展開していく予定です。

発売について

発売日：2025年10月24日（金）YUGUE (ユゲキョウト)公式ショッピングサイトまたは、直営店舗にてお買い求めいただけます。

▶ショッピングサイト

https://shop.yuguekyoto.com/

▶オフィシャルサイト

https://yuguekyoto.com/

▶Instagramアカウント

https://www.instagram.com/yuguekyoto/

直営店舗

YUGUE KYOTO（ユゲキョウト）- KURA -

〒600-8046 京都府京都市下京区桝屋町471－1 ソイコレ内 奥の蔵

アクセス：阪急京都線「京都河原町」駅10番出口から徒歩約6分

営業時間：11：00～16：00（水曜定休）

【会社概要】

株式会社 作島

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町４６

https://www.sakushima.co.jp/

お問合わせ

hinoki@yuguekyoto.com