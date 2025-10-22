京都発 “心と手肌をととのえる”ボタニカルハンドクリーム「浄 / 禅」を新発売【ユゲキョウト】

株式会社　作島


YUGUE KYOTO (ユゲキョウト)マインドフルネス・瞑想グッズ専門店


販売先　https://shop.yuguekyoto.com/


2025年10月24日、株式会社 作島（京都府京都市）が運営する、京都発のブランド、YUGUE (ユゲ)は、心と手肌をととのえるための新商品「ボタニカル ハンドクリーム」(香り：浄-Purify /禅-Zen)を発売します。


本商品は、公式オンラインストアおよび直営店にて販売いたします。



商品概要


「ボタニカル ハンドクリーム」は、天然由来成分をベースに、手肌をしっとりと保湿しながら、深呼吸したくなるような天然精油100%の優しい香りが広がるハンドクリームです。
忙しい日常の中で、立ち止まり、自分自身と向き合う時間を取り戻すために。
このハンドクリームを使うひとときが、心をリセットし、マインドフルネスへと導く「セルフケア習慣」となるよう開発いたしました。



商品詳細


心をととのえる2つの香り。


気分やシーンに合わせて選べる「浄（Purify）」と「禅（Zen）」のラインナップをそろえました。



浄（Purify）

＜爽やかなウッディ＆シトラスハーブの香り＞


凛とした森の中を散策しているような、清々しい軽やかな香り。


京都産の杉やレモングラス、ローズマリー、ユーカリなど全11種の精油を配合。


リフレッシュしたい時や、ネガティブな感情を浄化したい時、仕事の合間の気分転換などにおすすめです。






禅（Zen）

＜心落ち着くウッディ＆フローラルの香り＞


静かな寺院の庭を思わせる、深く落ち着いた香り。


京都産ヒノキやビャクダン、ハス花、コショウボクなど全10種の精油を配合。


一日の終わりやリラックスしたい時に、心を静め自分軸をととのえるようなブレンドです。








植物由来95%以上。
京都産の自然が息づく処方

本商品は、肌への優しさと上質な使用感を追求し、10種の植物エキスを贅沢に配合しました。


また、京都産カイコまゆエキス（保湿成分）や、ソメイヨシノ葉エキス（整肌成分）など、日本の豊かな自然の恵みを凝縮。しっとり潤うのにベタつかない上質なテクスチャーが特長です。


合成香料、シリコン、パラベンなどは不使用で、毎日安心して使えるやさしい処方です。







価格


商品名：ボタニカル ハンドクリーム


香り：2種（浄〈Purify〉／禅〈Zen〉）


価格：各 2,400円（税込）


容量：40g



今後の展開


YUGUE（ユゲ）は、「ボタニカル ハンドクリーム」の発売を皮切りに、同シリーズのアロマスプレーの発売を計画しており、今後も日常の「心をととのえる習慣」に寄り添う商品開発やワークショップを展開していく予定です。



発売について

発売日：2025年10月24日（金）YUGUE (ユゲキョウト)公式ショッピングサイトまたは、直営店舗にてお買い求めいただけます。


▶ショッピングサイト


https://shop.yuguekyoto.com/


▶オフィシャルサイト


https://yuguekyoto.com/


▶Instagramアカウント


https://www.instagram.com/yuguekyoto/








直営店舗

YUGUE KYOTO（ユゲキョウト）- KURA -


〒600-8046 京都府京都市下京区桝屋町471－1 ソイコレ内　奥の蔵


アクセス：阪急京都線「京都河原町」駅10番出口から徒歩約6分


営業時間：11：00～16：00（水曜定休）







【会社概要】


株式会社　作島


京都府京都市下京区七条御所ノ内中町４６


https://www.sakushima.co.jp/



お問合わせ


hinoki@yuguekyoto.com