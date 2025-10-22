【10月22日】 「観光DX検定」受験申込受付スタート！

公益社団法人日本観光振興協会

公益社団法人日本観光振興協会（東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産（株）代表取締役会長））は、データに基づく地域の観光戦略立案・実行ができる人材を育成・認定する制度として、今年度「地方創生データサイエンティスト検定制度（観光DX検定）」を創設しました。

第１回「観光DX検定」試験は、令和７年12月14日（日）に開催いたします。

今般、10月22日（水）から、受験申込受付を開始いたしますので、皆様にご案内いたします。

詳細につきましては、下記及び特設サイトをご参照ください。

特設サイトURL：https://kankou-exam.nihon-kankou-dx.info/(https://kankou-exam.nihon-kankou-dx.info/)

1.「観光DX検定」とは？

観光DX検定は、データに基づく地域の観光戦略立案・実行ができる人材を育成・認定する制度です。検定の取得や試験に向けた学習を通して、地域での観光戦略策定に求められるデータ分析力を身に付けることができます。

２．「観光DX検定」試験概要

３. 試験内容（初級）

- 実施日時：令和７年12月14日（日）７時00分～22時00分 ※ご都合のよい時間から開始できます。- 試験時間（制限時間）：50～60分間を予定- 試験方式：オンライン試験（IBT方式）- 必要環境・機材：インターネット環境（有線または安定したWi-Fi接続）インターネット利用環境にあるご自身の端末（PC・スマートフォンなど）※顔認証機能を利用してログインをするため、Webカメラ必須。

初級試験では、下記の内容について出題します。

４. 学習リソース

※令和7 年度は「初級」のみ。令和8 年度以降、「中級」、「上級」の実施を予定。

観光DX 検定の初級試験に向けた学習リソースとして、「e ラーニング講座」をご用意してお

ります。

e ラーニング講座

○動画

・本数：10 本（1 本あたり約30 分）

・内容：学識経験者による講義、観光DX やデータ分析に関する基礎知識が学べます。

・視聴可能デバイス：PC、タブレット、スマートフォン（ネット環境必須）

○専用テキスト

・形式：PDF（紙媒体のご用意はございません）

・動画視聴後にテキストで詳細を確認することで、効果的な学習が可能です。

○確認テスト

・動画のセクションごとに確認テストあり

５．料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59941/table/67_1_f4dba39d2d39852dac82add153a212cf.jpg?v=202510230226 ]

※表示価格はすべて税込です。

※テキスト（概要版）のみのご用意もございます。

６. お申込み

検定受験及び学習リソースの申込は、WEB サイトにて受け付けております。

申込期限は令和７年11月30日（日）までです。

※顔認証システム採用のため、本人確認書類の登録が必要です。

【申込用ページURL】

https://kankou-exam.nihon-kankou-dx.info/apply/kankoudx-apply.html

７．お問い合わせ先

公益社団法人日本観光振興協会 検定・認証担当

e-mail：jinzai@nihon-kankou.or.jp

８．その他

「観光DX検定」について、動画（約5分）でもご案内しておりますので、ぜひご覧ください！

https://youtu.be/ycK4JQgUK6s