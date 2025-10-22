クリエイティブ集団「SSS by Applibot」の世界がmagmabooksに登場！POP UP SHOP第一弾、11月7日(金)より開催

株式会社丸善ジュンク堂書店

丸善ジュンク堂書店は、2025年11月7日（金）より「SSS by Applibot POP UP SHOP」を東京・名古屋・大阪の全国3か所で順次開催いたします。

第一弾となる東京会場は、虎ノ門ヒルズのmagmabooksにて開催が決定！

※名古屋・大阪の開催日程は後日発表します。

「SSS by Applibot」は「未知の価値」、つまり世の中に定義されていない価値を見つけ出し世の中に示すために集まったクリエイティブ集団です。

米山舞、BUNBUN、NAJI 柳田、セブンゼル、タイキ、一才、PALOW.。

クリエイターイラストによるオリジナルグッズをぜひお楽しみください。

また、ビッグサイズトレカによるフォトスポットや、ここでしか手に入らないノベルティもご用意しております。ぜひご来場ください。

SSS by Applibot POP UP SHOP in magmabooks 開催概要

会場：magmabooks内 ギャラリースペース「magmaspace」（東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック2階）

会期：2025年11月7日（金）～11月30日（日）

営業時間：11:00～20:00

入場料：無料（予約不要）

特設サイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/sss-by-applibot

magmabooks 公式X：https://x.com/magmabook

magmabooks 公式Webサイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/magmabooks

クリエイター紹介

◇米山舞

イラストレーター・アニメーター。

作画監督、キャラクターデザインとして『キズナイーバー』『キルラキル』『プロメア』などのアニメ作品に参加。

2018年からはイラストレーターとして装画・広告などを手掛ける。

2019年の初個展「SHE」からはじまり、2021年に個展「EGO」、2023年には「EYE」を開催。

自身が手掛けたアニメーション映像展示をはじめ、LED作品、インスタレーション、シルクスクリーンやメインとなる大型レリーフ作品など、多岐に渡る出力に挑戦した新たな作品を公開している。

◇BUNBUN

イラストレーター・キャラクターデザイナー。

ライトノベルの挿絵イラストを中心に、アニメ、ゲームなどのキャラクターデザインを手掛ける。2004年からフリーランスイラストレーターとして活動を開始。ライトノベルのイラストを100冊以上担当、画集４冊発刊。原作イラスト・キャラクターデザイン原案として、『ソードアート・オンライン』『結城友奈は勇者である』『終末のイゼッタ』『サクラクエスト』などの作品を手掛ける。

abec/BUNBUN個展「CHARACTERS」東京・福岡・大阪にて開催。

◇NAJI 柳田

イラストレーター・キャラクターデザイナー。

ゲーム・ライトノベルを中心に、イラストやキャラクターデザインを手掛ける。

YOASOBI『THE BOOK』シリーズ アナログレコードのジャケットイラスト、ライトノベルの装画として、『転生したらドラゴンの卵だった』『じい様が行く』『円環宇宙の戦士少女』カバーイラストなど。

◇セブンゼル

イラストレーター・キャラクターデザイナー。

主な仕事として、『ポケモンカードゲーム』カードイラスト／ポケットモンスターサン＆ムーン』トレーナーデザイン／『NECノートパソコンLAVIE VEGA』TV-CMキャラクターデザイン／『天才てれびくんhello,』2020年11月よりフルカラーアートコミックス『#424D99』をXにて連載。

◇タイキ

イラストレーター・キャラクターデザイナー。

主にアプリ・家庭用ゲームコンテンツにおいてキャラクターデザインやイラストレーションを手掛ける。参加作品として、『ロードオブヴァーミリオン』シリーズ／『レーシングミク2015ver』『デジモンワールド-nextOrder-』『鬼ノ哭ク邦』など。

初個展となる「タイキ展」を、東京・大阪の2箇所にて開催。

◇一才

イラストレーター・キャラクターデザイナー。

和の解釈を応用し、ゲーム・映像・広告・教育など幅広い分野で活動している。

『ファイナルファンタジー零式』モンスターデザイン／『LORD of SOULS』キャラクターデザイン・アートディレクター／『龍が如く 絆』アートディレクター／『NieR Re [in]carnation』チャプターイラスト ／『まふまふ トリビュートアルバム ～転生～』コンセプトイラスト

◇PALOW.

キャラクターデザイナー・イラストレーター。

アニメ・ゲーム・広告・音楽・出版など、幅広い業界でネットワークを手掛ける。アーティストとしては、幾何学模様とファンタジーやSF的モチーフを組み合わせた作風で知られる。主な仕事として、Vsinger「花譜」「理芽」キャラクターデザイン・ヴィジュアルブランディング／専門学校HAL2016年TV-CMキャラクターデザイン／『League of Legends』 2018 Animation CMアニメ用キャラクターデザイン／パーソナルワークとして、『Throne 虫メカ少女』シリーズ／『All equal』シリーズなど。

主なグッズ紹介

「SSS by Applibot」の各クリエイターキービジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

トレーディングカード風のA3サイズポスター、日本では初の発売となる人気クリエイター米山舞さんのアートポスターなど多数取り揃えております。

A3ビックサイズトレカ 全7種 各2,750円（税込）

トレーディングカードのレアカードのような立体感とキラキラをそのままに、A3サイズのビッグサイズに仕上げたポスターです。

米山舞 AuraPrints 全6種 各16,500円（税込）

海外にて先行販売したアートポスターが日本に初上陸！光沢の美しい紙に高精細な印刷がオーロラのように美しいポスターです。

その他、スマホステッカー・アクリルキーホルダー・クリアファイルなどもご用意しております。