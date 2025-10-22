【漢検に最短合格！】分野別トレーニングと仕上げテストで徹底攻略。小学校低学年から使える実戦型問題集『漢字検定トレーニングノート』新登場！短期集中で苦手分野を克服したい人にオススメです。

株式会社増進堂・受験研究社『漢字検定トレーニングノート』 （２級、準2級～10級）

●試験直前の集中対策にも最適！使いやすい薄手の漢検問題集

●【出題形式別】トレーニングで効率よく演習。苦手分野の対策にも！

●本番そっくり、最大5回分の【実戦／模擬テスト】で、実戦力がつく！

●2～10級の幅広いラインナップだから、同じシリーズでスムーズにステップアップできる

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は「出題形式別」のトレーニングと本番さながらの「実戦／模擬テスト」で漢検の最短合格へ導く『漢字検定トレーニングノート』を2025年10月24日より発売いたします。

漢検対策として、毎日の学習から「苦手分野の対策」や「直前の仕上げ」まで、

目的に合わせて幅広く使えます。

『漢字検定トレーニングノート』（3級）より

『漢字検定トレーニングノート』（8級）より

●苦手分野が把握できる！出題形式別に分類された問題で徹底トレーニング

1単元２ページ。問題は、「読み」「書き」「同音・同訓異字」「四字熟語」など出題形式別に分類され、解答部分は書き込み式となっています。苦手分野を把握して集中的な対策もできるので、効率的に学習することができます。

●押さえておきたい漢字は、「ワンポイント」でチェック！

難しい語句の意味や間違えやすい漢字など、気をつけたいポイントをアドバイス。学習をサポートします。

●本番そっくりの「実戦／模擬テスト」で確実に身につく実戦力

各級に設けられた3～5回の実戦／模擬テストは、文字の大きさや形式・問題数など細かなところまでこだわった、本番さながらの仕上げテスト。本番を意識した対策を複数回できるので、確実に実戦力が身につきます。

『漢字検定トレーニングノート』（2級）より

『漢字検定トレーニングノート』（5級）より

●9級・10級には、やる気アップのシールつき

9級、10級には、小学校低学年のお子様でも毎日の学習意欲が高まるシールつき。学習の習慣づけにも役立ちます。

■書籍概要

『漢字検定トレーニングノート』 2級/準2級/3級/4級/5級/6級/7級/8級/9級/10級

判型：B5判 本文64～88ページ、解答16～24ページ

発売予定日：2025年10月24日

定価：5級～10級 825円（税込）

2級、準2級～4級 880円（税込）

