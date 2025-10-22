WAP、「ジェイテクトSTINGS愛知」 とサポートカンパニー契約を締結

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下WAP）は、SV.LEAGUEに所属する男子バレーボールチーム「ジェイテクトSTINGS愛知」と、2025-26シーズンのサポートカンパニー契約を締結いたしました。

今回の契約締結に伴い、ジェイテクトSTINGS愛知の公式サイトにWAPロゴが掲載されるほか、ホームアリーナの入場口に設置するウェルカムボードには企業名が掲出されます。

WAPは、ジェイテクトSTINGS愛知とのサポートカンパニー契約を通じて、同チームのさらなる挑戦をサポートするとともに、スポーツ振興を通じた地域・社会への貢献および、企業としてのブランド価値向上を目指してまいります。

【ジェイテクトSTINGS愛知について】

ジェイテクトは1958年にバレーボール部を創部し、2006年にチーム名を「ジェイテクトSTINGS」に改名。2013年にV・プレミアリーグに昇格すると、2020年には2019ｰ20 V.LEAGUE DIVISION1 MENで初優勝を果たしました。2024年、SVリーグ加盟と同時にホームタウンを岡崎市に移転し、「ジェイテクトSTINGS愛知」に改名。2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップで準優勝を果たしています。

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/



*会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

*本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通しなどに関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。