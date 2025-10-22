阪神タイガースの安芸キャンプを放送！来シーズンに向けて奮起する若虎たちを追いかけます

株式会社スカイＡ

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイA 本社：大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜昭男）は、2025年11月3日（月）より「猛虎キャンプリポート2025 秋の安芸編」を放送します！

阪神タイガースが高知県安芸市で秋季キャンプを行います。スカイＡでは阪神タイガースの秋季キャンプ「猛虎キャンプリポート2025 秋の安芸編」を11月3日（月）より最終日まで放送します。11月3日（月）は秋山拓巳氏、11月9日（日）は江越大賀氏を解説に迎え、生中継でお送りいたします！

■CSスカイＡ放送日時

2025年11月3日（月) 12:00～15:30【生中継】

2025年11月4日（火) 19:00～20:00【録画】

2025年11月6日（木）19:00～20:00【録画】

2025年11月7日（金）19:00～20:00【録画】

2025年11月8日（土）19:00～20:00【録画】

2025年11月9日（日）12:00～15:30【生中継】 ／23:00～26:30【録画】

2025年11月11日（火）19:00～20:00【録画】

2025年11月12日（水）19:00～20:00 【録画】

2025年11月13日（木）19:00～20:00 【録画】

2025年11月15日（土）19:00～20:00 【録画】

2025年11月16日（日）19:00～20:00 【録画】

2025年11月17日（月）19:00～20:00 【録画】

■CSスポーツチャンネル「スカイA」について

スカイAは、阪神タイガース主催試合を徹底放送。タイガース関連番組は年中マニアックな情報を届ける「虎ヲタ」、シーズンオフはキャンプ連日密着中継や、ドラフト会議の完全中継等を放送しており、一年中プロ野球が楽しめる。ゴルフは女子プロゴルフを中心にトーナメントを多数中継し、下部ツアーの女子ステップ・アップ・ツアーは全大会を中継。ゴルフレッスン番組も365日放送中。その他、学生野球、ボウリング、ダンス、スポーツクライミングなど、様々なスポーツ中継、番組を放送。

「スカイA」は、スカパー！、J：COM、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、auひかりテレビサービスでご覧いただけます。

【スカイＡ公式ホームページ】 https://sky-a.asahi.co.jp/

【スカイＡ視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/