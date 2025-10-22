「元就。マルシェ」がひろしまフードフェスティバルに3年連続の登場！広島の大地と海からやってきた絶品グルメが広島城に勢ぞろい

株式会社 中国放送

広島城を中心に開かれる、広島の秋を代表する食の祭典「ひろしまフードフェスティバル」に、サントリー「元就。マルシェ」が3度目の登場です。10月25日土曜日と26日日曜日は、RCC本社南側・池田勇人像前へぜひお越しください。

今回の目玉は、コラボメニュー「元就。ロール」を売り出す「あじかん(https://www.ahjikan.co.jp/)」。レモンタルタル×カキフライ×広島菜の三本の矢で広島づくしの味を表現しました。ｄ払い利用で100円引きの特典もあります。そして初出展となる「酔心(https://www.suishin.or.jp/)」は、ことし発売の元就コラボ土産「広島熟成鶏と生姜のまぜる釜めしの素(https://www.suishin-shop.jp/c/gr1/gd92)」を販売。牡蠣土手味噌うどんなど、老舗ならではの味も提供します。

アンガールズお気に入り「元就。農園 広島ピーナッツ(https://agri-alliance.com/)」は、ビールにぴったりのホクホクゆで落花生や、スイーツを用意。生落花生など産直野菜の販売もあります。「かきむすめ(https://ondo-kaki.com/)」は、新メニュー「かきフォンデュ」を今回に合わせて開発。ぷりっとして濃厚な味わいの牡蠣を、串でいただく新感覚グルメです。息子さんがピッツァ世界大会を制覇して、いまや全国ネットの番組にひっぱりだこの「NALIPO(https://nalipo.net/nalipo/)」は、前回行列の絶えなかった人気メニュー・揚げピッツァを再び引っ提げて登場です。

RCCテレビでは「ひろしまフードフェスティバル」の初日・25日土曜日ひる0時から「元就。フードフェスティバルの陣(https://tv.rcc.jp/foodfestival/)」を生放送します。家臣アンガールズはもちろん、THE TIME,チームとして宇賀神メグ＆田村友里の両アナウンサーが会場全体をすたこらし、食べまくります！お出かけ前にぜひご覧ください。

あじかん

初登場！元就。ロール

酔心

人気土産まぜる釜めしの素

広島ピーナッツ

ほくほくゆで落花生

かきむすめ

新感覚かきフォンデュ

NALIPO

揚げピッツァ

RCCテレビ「元就。(https://tv.rcc.jp/motonari/)」（日曜 12時54分～13時54分）

元就公の家臣役・アンガールズが、広島県内をすたこらする街ぶらバラエティー。2010年4月のスタートから数えて放送回数は600回を超え、15周年も迎えた。11月には番組とコラボしたカップ麺の第二弾が全国発売となる。

ひろしまフードフェスティバル(https://foodfesta.jp/)（10月25日土曜日・26日日曜日 10時～17時）

「食」をキーワードに、全国へ広島県の魅力を情報発信し、県内外や都市と農山漁村などの幅広い人々との交流を図り、地域の自然環境を生かした、食文化の継承と新しい食文化の創造並びに県内産業の活性化を図ることが目的。2025年3月にオープンした「広島城三の丸」も会場に加わる。

広島県・広島市・広島商工会議所・JAグループ広島・中国放送など30団体で構成する実行委員会が主催。2024年は、2日間で22万4000人が来場した。