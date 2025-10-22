“お別れの時から、その後の暮らしまで” 葬儀のその先を見据えた新たな葬斎施設が誕生

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長 和田浩明）は、埼玉県で家族葬を中心とした小規模葬儀を専門に執り行う葬斎施設『さがみ典礼の家族葬 松伏』および『さがみ典礼の家族葬 東冠メモリアル東越谷』の2店舗をグランドオープンいたしました。『さがみ典礼の家族葬 松伏』には、リラクセーションサロン「ほぐし屋 いこい」を併設し、葬儀に限らず日常使いできる葬斎施設として運営いたします。この度のオープンにより、「さがみ典礼の家族葬」は埼玉県内全34施設に拡大。これからも身近な葬斎施設として、ご遺族様の心に寄り添った葬儀を提供いたします。お気軽に施設見学にお越しください。

『さがみ典礼の家族葬 松伏』施設概要

『さがみ典礼の家族葬 松伏』外観『さがみ典礼の家族葬 東冠メモリアル東越谷』外観

所在地： 〒343-0117 埼玉県北葛飾郡松伏町田中3丁目2-9

問合せ先： TEL 0120-81-3310（365日24時間対応）

アクセス： 東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）「北越谷駅」より

茨城急行バスに乗車し「小河原」バス停下車 徒歩約5分/

東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）「北越谷駅」より車で約15分/

東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）「せんげん台駅」より車で約15分

敷地面積： 1440.97平方メートル （435.89坪）

床面積： 226.14平方メートル （68.40坪）

建築構造： 木造平屋建

建物概要： ホール32席、お清め室16席、親族控室１室、霊安室2室

付帯施設： 駐車場21台（思いやり駐車場1台含む）

『さがみ典礼の家族葬 東冠メモリアル東越谷』施設概要

所在地：〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-6-6

問合せ先： TEL 0120-55-7800（365日24時間対応）

アクセス： 東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）「越谷駅」東口より

朝日バスに乗車し「越谷市立病院」バス停下車 徒歩約3分/

東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）「越谷駅」東口より車で約5分/

東北自動車道「浦和IC」より車で約30分

敷地面積： 366.51平方メートル （110.86坪）

床面積： 148.48平方メートル （44.91坪）

建築構造： 木造平屋建

建物概要： ホール32席、お清め室16席、親族控室1室、霊安室2室

付帯施設： 駐車場3台（思いやり駐車場1台含む）

【リラクセーションサロン「ほぐし屋 いこい」について】

「ほぐし屋 いこい」は、埼玉・栃木・群馬で展開するリラクセーションサロンです。お客様の身体の状態に合わせたオールハンド施術や足つぼの指圧施術、酸素カプセルによるケアを通じて、心と身体の疲れを癒します。また、葬斎施設に併設することで、ご遺族様の心身の回復を支えるグリーフケアにも取り組み、葬儀の合間から日常まで寄り添った癒しを提供しています。

ホームページ：http://hogushiya-ikoi.com/

【さがみ典礼の家族葬とは】

核家族化や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一気に広がりを見せる家族葬。そんな時代のニーズに対応するため、アルファクラブグループが展開する葬祭ブランド「さがみ典礼」から誕生したのが、小規模葬斎施設「さがみ典礼の家族葬」です。1日1組の貸し切りで、故人様やご遺族様の思いに寄り添った葬儀を、専門スタッフがサポートいたします。内観は白や木目を基調とし、時代に合った洋風祭壇をご用意。まるでご自宅にいるような温かみのある空間で、故人様との最期のひとときを安心してお過ごしいただけます。一部施設では施設見学や故人様へのご焼香の際に、IoT技術による無人化対応を実施しています。葬儀以外にも、法事や法要といったあらゆる葬祭の儀式も承っております。

さがみ典礼の家族葬HP：https://soraie.sagamitenrei.com/

【さがみ典礼】

ご葬儀にかかわるあらゆるニーズにお応えすべく、規模の大小にかかわらず生前葬から社葬にいたるまで、故人様をお送りするために最もふさわしい葬儀形態をご提案させていただきます。また、ご葬儀のことはもちろん、ご法要や墓地・墓石・仏壇のご相談も葬儀のエキスパートが一貫してお引き受けいたします。

ホームページ： https://www.sagamitenrei.com/

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/