CTCテクノロジー株式会社とのネイビーパートナーシップ契約締結のお知らせ

この度、浦安D-Rocksは、CTCテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中谷 寿宏、以下：CTCテクノロジー）とネイビーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とCTCテクノロジーは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。

2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26（以下、リーグワン）を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、CTCテクノロジーのプロモーションも積極的に行ってまいります。

■会社概要

【社名】 CTCテクノロジー株式会社

【代表者】 代表取締役社長 中谷 寿宏

【本社所在地】 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

【URL】 https://www.ctct.co.jp/