《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画「藤森 哲 個展 未来完了集合体」
境町役場
アーティストトーク開催
境町アートプロジェクト企画展「藤森 哲 個展 未来完了集合体」
会期：2025年10月22日(水)～12月14日(日)
会場：S-Gallery粛粲寶美術館(https://maps.app.goo.gl/HWuJYFmRArKJcLJaA)
主催・企画：境町・境町アートプロジェクト
開館時間：
午前/10:00～12:00（入館11:30まで）
午後/13:15～17:00（入館16:30まで）
休 館 日：毎週月・火曜日
入 館 料：330円
18歳未満、65歳以上は無料（年齢確認ができるものを提示）
各種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い1名無料
出展作家である藤森哲による作品解説です。
境町出身の芸術家・内海聖史(https://uchiuminfo.exblog.jp/)を聞き手に迎えて、トーク形式でお話いたします。
日時：11/1（土）14:00～15:00
出演者：藤森哲(出展作家)×内海聖史(聞き手)
参加費：入館料330円（割引あり）
申し込み：不要