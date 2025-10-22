《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画「藤森 哲 個展 未来完了集合体」

境町アートプロジェクト企画展「藤森 哲 個展 未来完了集合体」


会期：2025年10月22日(水)～12月14日(日)


会場：S-Gallery粛粲寶美術館(https://maps.app.goo.gl/HWuJYFmRArKJcLJaA)


主催・企画：境町・境町アートプロジェクト


開館時間：


　午前/10:00～12:00（入館11:30まで）


　午後/13:15～17:00（入館16:30まで）


休 館 日：毎週月・火曜日


入 館 料：330円


　18歳未満、65歳以上は無料（年齢確認ができるものを提示）


　各種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い1名無料



アーティストトーク開催

出展作家である藤森哲による作品解説です。


境町出身の芸術家・内海聖史(https://uchiuminfo.exblog.jp/)を聞き手に迎えて、トーク形式でお話いたします。


日時：11/1（土）14:00～15:00


出演者：藤森哲(出展作家)×内海聖史(聞き手)


参加費：入館料330円（割引あり）


申し込み：不要