小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」よりホリデーシーズンを彩るスペシャルコフレが登場

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、オードパルファム「OUR STORY」シリーズで最も人気のある“FULL OF LOVE”の香りのホリデーコフレを2025年11月22日(土)より発売開始いたします。

＜ブランドを代表するボディクリームから“FULL OF LOVE”の香りが新登場＞

複数のベスコスを受賞しているブランドのスターアイテム「SENSUAL RICH BODY CREAM」から、3つ目の香りとなる“FULL OF LOVE”がホリデーコフレ限定で登場いたします。ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントフローラルの香りに包まれながら、なめらかでふわふわのセンシュアルなマシュマロ肌へと導きます。

SENSUAL RICH BODY CREAM - FULL OF LOVE - ※限定アイテム

FULL OF LOVEとは：

“自分を愛で満たすことで、周りにも愛を届けられる”そんなメッセージを込めて

ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントなフローラル。

どんなスタイルにもなじみながら、みずみずしいフェミニニティを引き出します。

愛に包まれ、満たされて、多幸感あふれる自信をまとえる香り。

シトラスのニュアンスを持つ繊細なホワイトティーと、女性らしい愛を象徴するガーデニアを主役に、ミュゲやアイリスを添えたエレガントなフローラルブーケ。やわらかな意志を感じさせるムスクが次第に広がります。

［TOP］ベルガモット、ホワイトティー

［MIDDLE］ガーデニア、ホワイトミュゲ、オリス、ジャスミン

［LAST］サンダルウッド、ホワイトムスク





＜人気のパフュームオイルがホリデー仕様になって再登場＞

今年7月に数量限定で登場し、ご好評いただいたパフュームオイル“FULL OF LOVE”のミニサイズが、ホリデー限定デザインボトルで再登場。オーガニック成分であるホホバオイル（*1）とシアバター（*2）が角質層に浸透し、うるおいを与えながらハリ感もアップ。さらに、上品な輝きを放つ4種類の繊細なラメとダイヤモンドパウダーを配合し、保湿しながら香りと艶を纏えます。

HOLIDAY Mini Perfume Oil - FULL OF LOVE - ※限定デザイン・ミニサイズ

（*1）ホホバ種子油 （*2）シア脂





＜ホリデームードを高める特別なバニティポーチ＞

パフュームオイルの煌めきを想起させるゴールドとシルバーのラメ刺繍を施したメッシュバニティポーチは、トレンドのメタリックディテールを取り入れたホリデームードを高める特別なデザイン。軽やかな透け感と華やかさを兼ね備え、コスメやフレグランスの収納にも最適なサイズ感です。特別なホリデーシーズンをより華やかに彩ります。

HOLIDAY VANITY POUCH ※限定アイテム







＜限定のホリデーBOXでご用意＞

一年でもっとも心躍るホリデーシーズンを彩る特別なコフレを限定BOXでご用意しました。愛に包まれ、満たされ、多幸感あふれるひとときをお過ごしいただけますように――そんな願いを込めて。

HOLIDAY BOX

＜商品概要＞

商品名：FULL OF LOVE HOLIDAY SET

価格：16,000円 (税込)

セット内容：

・SENSUAL RICH BODY CREAM - FULL OF LOVE -

・HOLIDAY Mini Perfume Oil - FULL OF LOVE -

・HOLIDAY VANITY POUCH

・HOLIDAY BOX

一般発売日：2025年11月22日(土)

公式オンラインストア・House of Herme・大阪 ルクア イーレ店・有楽町マルイ店

※公式オンラインストアの発売は19時を予定しております

購入サイト：https://herlipto.jp/products/beauty-2250023103990

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/





■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/





■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。





