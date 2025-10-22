小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」よりホリデーシーズンを彩るスペシャルコフレが登場
株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、オードパルファム「OUR STORY」シリーズで最も人気のある“FULL OF LOVE”の香りのホリデーコフレを2025年11月22日(土)より発売開始いたします。
＜ブランドを代表するボディクリームから“FULL OF LOVE”の香りが新登場＞
複数のベスコスを受賞しているブランドのスターアイテム「SENSUAL RICH BODY CREAM」から、3つ目の香りとなる“FULL OF LOVE”がホリデーコフレ限定で登場いたします。ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントフローラルの香りに包まれながら、なめらかでふわふわのセンシュアルなマシュマロ肌へと導きます。
SENSUAL RICH BODY CREAM - FULL OF LOVE - ※限定アイテム
FULL OF LOVEとは：
“自分を愛で満たすことで、周りにも愛を届けられる”そんなメッセージを込めて
ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントなフローラル。
どんなスタイルにもなじみながら、みずみずしいフェミニニティを引き出します。
愛に包まれ、満たされて、多幸感あふれる自信をまとえる香り。
シトラスのニュアンスを持つ繊細なホワイトティーと、女性らしい愛を象徴するガーデニアを主役に、ミュゲやアイリスを添えたエレガントなフローラルブーケ。やわらかな意志を感じさせるムスクが次第に広がります。
［TOP］ベルガモット、ホワイトティー
［MIDDLE］ガーデニア、ホワイトミュゲ、オリス、ジャスミン
［LAST］サンダルウッド、ホワイトムスク
＜人気のパフュームオイルがホリデー仕様になって再登場＞
今年7月に数量限定で登場し、ご好評いただいたパフュームオイル“FULL OF LOVE”のミニサイズが、ホリデー限定デザインボトルで再登場。オーガニック成分であるホホバオイル（*1）とシアバター（*2）が角質層に浸透し、うるおいを与えながらハリ感もアップ。さらに、上品な輝きを放つ4種類の繊細なラメとダイヤモンドパウダーを配合し、保湿しながら香りと艶を纏えます。
HOLIDAY Mini Perfume Oil - FULL OF LOVE - ※限定デザイン・ミニサイズ
（*1）ホホバ種子油 （*2）シア脂
＜ホリデームードを高める特別なバニティポーチ＞
パフュームオイルの煌めきを想起させるゴールドとシルバーのラメ刺繍を施したメッシュバニティポーチは、トレンドのメタリックディテールを取り入れたホリデームードを高める特別なデザイン。軽やかな透け感と華やかさを兼ね備え、コスメやフレグランスの収納にも最適なサイズ感です。特別なホリデーシーズンをより華やかに彩ります。
HOLIDAY VANITY POUCH ※限定アイテム
＜限定のホリデーBOXでご用意＞
一年でもっとも心躍るホリデーシーズンを彩る特別なコフレを限定BOXでご用意しました。愛に包まれ、満たされ、多幸感あふれるひとときをお過ごしいただけますように――そんな願いを込めて。
HOLIDAY BOX
＜商品概要＞
商品名：FULL OF LOVE HOLIDAY SET
価格：16,000円 (税込)
セット内容：
・SENSUAL RICH BODY CREAM - FULL OF LOVE -
・HOLIDAY Mini Perfume Oil - FULL OF LOVE -
・HOLIDAY VANITY POUCH
・HOLIDAY BOX
一般発売日：2025年11月22日(土)
公式オンラインストア・House of Herme・大阪 ルクア イーレ店・有楽町マルイ店
※公式オンラインストアの発売は19時を予定しております
購入サイト：https://herlipto.jp/products/beauty-2250023103990
■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは
Self Care＝Self Love
自分だけの私を知ること。
Her lip to BEAUTYでは
自分に向き合う時間の大切さをテーマに
“触れていたくなる肌”、そして
“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。
肌は最もパーソナルなものであり、
自分に興味を持つきっかけとなります。
そして、香りは自己表現のひとつであり、
自分自身を癒すことにも繋がるのです。
自分基準で美しい、
自分基準で心地いいと思えること。
外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。
それがHer lip to BEAUTYです。
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty
公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/
■他ブランド一覧
Her lip to
公式サイト：https://www.herlipto.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/
公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info
公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press
ROSIER by Her lip to
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier
公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/
House of Herme
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme
公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/
■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール
小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日
株式会社heart relation創業者
代表取締役CCO（Chief Creative Officer）
AKB48 1期生として13年間在籍。
同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。
2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。
タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。
