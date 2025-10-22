オリコン週間BOOKランキング14年連続1位※の「世界一かんたん定番年賀状」ほか「KADOKAWAの年賀状素材集」3タイトル発売

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、「KADOKAWAの年賀状素材集」の2026年版として、「世界一かんたん定番年賀状 2026」「もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026」「日本の伝統美 和の年賀状 2026」の3タイトルを発売したことをお知らせします。

※「世界一かんたん定番年賀状」が、オリコン週間BOOKランキングで14年連続第1位（2011~2024年）

「KADOKAWAの年賀状素材集」は、“多くの方に年賀状を書く楽しさともらう喜びを体験してもらおう”をテーマに、使いやすくて個性が光るラインアップを毎年発売しています。特に「世界一かんたん定番年賀状」は、オリコン週間BOOKランキングで14年連続第1位（2011~2024年）を獲得し、人気の年賀状素材データ集として幅広い層から高い評価をいただいています。

2026年版は、大人気の絵本「パンどろぼう」や毎年好評の「コウペンちゃん」、午年にちなんだ手塚治虫「ユニコ」の年賀状を全タイトルに特別収録しました。

さらに人気コミックの1シーンなどKADOKAWAならではのオリジナルデザインや、“一年中使える”季節の挨拶状やカレンダー、そしてSNSなどでも使える季節ごとのスタンプ画像も収録しています。

フォーマルな年賀状から親戚・知人・友人へのカジュアルな年賀状まで、ニーズに合わせたデザインが選べる「KADOKAWAの年賀状素材集 2026年版」は、全国の書店およびオンライン書店にてお買い求めいただけます。

2026年版 特別企画

■人気キャラクター「パンどろぼう」「コウペンちゃん」年賀状を収録

KADOKAWAの人気書籍のキャラクター「パンどろぼう」と「コウペンちゃん」を収録。さらに、手塚治虫の漫画作品から、伝説の生き物ユニコーンのキャラクター「ユニコ」も、午年の特別デザインとしてご用意しました。

■午年ならではのデザインが盛りだくさん

各書籍には午年ならではの企画として、日本国内の伝統馬行事をデザインした「全国馬行事年賀状」や、躍動感あふれる姿が印象的な「馬写真年賀状」、華やかかつ大胆な筆使いの筆文字デザインを含む「人気アーティスト年賀状」を収録。フォーマルから定番、華やか、大人おしゃれなものまで豊富に取りそろえました。

■KADOKAWA人気コミック年賀状

人気コミックの1シーンを年賀状用にデザインしました。いずれも人気の作品ばかりです。

＜年賀状デザイン収録5作品＞

「ダンジョン飯」

「文豪ストレイドッグス」

「おでかけ子ザメ」

「ねことじいちゃん」

「夜は猫といっしょ」

■一年中使える！便利アイテムとスタンプ画像カレンダーや季節の挨拶状、一筆箋などの便利アイテムに加え、「おはよう！」「おつかれさま」などの日常のやりとりや、お正月はもちろん暑中見舞いやクリスマス、ハロウィーンなどの季節の行事を盛り上げる、SNSなどにも使えるスタンプ画像を豊富にご用意しました。

■PCにROMドライブがなくても大丈夫！ダウンロードサービス

年賀状ソフトと収録素材をWEBからダウンロードもできるので、お手持ちのPCにROMドライブがなくても使用できます。

KADOKAWA年賀状素材集 2026年版一覧

世界一かんたん定番年賀状 2026

14年連続販売実績No.1※！付属の年賀状作成ソフトはインストール不要で、パソコン初心者にもかんたんと大好評。低価格なのにデザインも豊富で人気の1冊です。オリジナル年賀状作成ソフト付き。※オリコン週間BOOKランキング14年連続第1位（2011～2024年）獲得

判型：A4変形／価格：本体450円＋税／ 付属品：CD-ROM 1枚

ISBN：978-4-04-911284-9 ／発売：株式会社KADOKAWA

発行：株式会社角川アスキー総合研究所／発売日：2025年10月7日

もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026

人気の「はらぺこあおむし」のほか、ハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターが集合！ かわいいけれど甘すぎない、大人の女性のための年賀状を集めました。年賀状作成ソフト「筆楽名人2026」付き。

判型：A4変形／価格：本体680円＋税／付属品：DVD-ROM 1枚

ISBN：978-4-04-911286-3 ／発売：株式会社KADOKAWA

発行：株式会社角川アスキー総合研究所／発売日：2025年10月9日

日本の伝統美 和の年賀状 2026

美しい筆文字や日本画デザインなど、和の美しさあふれるデザインを集めた年賀状素材集。日本酒ラベルをモチーフとした「全国日本酒年賀状」や、吉祥の意味を持つ動植物を組み合わせて絵文字にした華やかな「花文字年賀状」、さらには葛飾北斎デザインなども収録。年賀状作成ソフト「筆楽名人2026」付き。

判型：A4変形／価格：本体680円＋税／付属品：DVD-ROM 1枚

ISBN：978-4-04-911285-6 ／発売：株式会社KADOKAWA

発行：株式会社角川アスキー総合研究所／発売日：2025年10月9日

年賀状素材集公式サイト「賀春.com」(https://www.gashun.com/)

株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を活かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、お客様の課題解決に取り組みます。

公式サイト：https://www.lab-kadokawa.com/