『tsundrum_chan』(ツンドラムちゃん)のPOP UPがディスクユニオンROCK in TOKYOで開催！

株式会社ディスクユニオン

「もっとかわいいものに囲まれて音楽を楽しみたい！」



そんな声にお応えする、かわいい楽器ケース・アクセサリのブランド

『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』がディスクユニオンでポップアップを開催!!



カラフルな色づかいとおもしろテクスチャーで、

ワクワクするアイテムをご提供するブランドです。

【ポップアップショップ】

開催店舗：ディスクユニオンROCK in TOKYO

開催期間：2025/11/11(火)～2025/11/30(日)



『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』が展開する、 かわいい楽器ケースやアクセサリ商品を販売いたします。

■概要ページ

https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/29729971.html



■tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）各種SNS

HP | https://tsundrumchan.base.shop/

X | https://x.com/t_cOfficial

Instagram | https://www.instagram.com/tsundrum_chan/



ディスクユニオンROCK in TOKYO

〒150-0042

東京都渋谷区宇田川町32-7 YY UDAGAWA BLD. B1F

Tel: 03-3461-1809

e-mail：dp6@diskunion.co.jp

https://diskunion.net/shop/ct/rockintokyo