『tsundrum_chan』(ツンドラムちゃん)のPOP UPがディスクユニオンROCK in TOKYOで開催！

株式会社ディスクユニオン





「もっとかわいいものに囲まれて音楽を楽しみたい！」

そんな声にお応えする、かわいい楽器ケース・アクセサリのブランド
『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』がディスクユニオンでポップアップを開催!!

カラフルな色づかいとおもしろテクスチャーで、
ワクワクするアイテムをご提供するブランドです。








【ポップアップショップ】
開催店舗：ディスクユニオンROCK in TOKYO


開催期間：2025/11/11(火)～2025/11/30(日)



『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』が展開する、 かわいい楽器ケースやアクセサリ商品を販売いたします。



■概要ページ
https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/29729971.html

■tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）各種SNS
HP | https://tsundrumchan.base.shop/
X | https://x.com/t_cOfficial
Instagram | https://www.instagram.com/tsundrum_chan/




ディスクユニオンROCK in TOKYO


〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町32-7 YY UDAGAWA BLD. B1F
Tel: 03-3461-1809
e-mail：dp6@diskunion.co.jp


https://diskunion.net/shop/ct/rockintokyo