『tsundrum_chan』(ツンドラムちゃん)のPOP UPがディスクユニオンROCK in TOKYOで開催！
株式会社ディスクユニオン
「もっとかわいいものに囲まれて音楽を楽しみたい！」
【ポップアップショップ】
■概要ページ
〒150-0042
「もっとかわいいものに囲まれて音楽を楽しみたい！」
そんな声にお応えする、かわいい楽器ケース・アクセサリのブランド
『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』がディスクユニオンでポップアップを開催!!
カラフルな色づかいとおもしろテクスチャーで、
ワクワクするアイテムをご提供するブランドです。
【ポップアップショップ】
開催店舗：ディスクユニオンROCK in TOKYO
開催期間：2025/11/11(火)～2025/11/30(日)
『tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）』が展開する、 かわいい楽器ケースやアクセサリ商品を販売いたします。
■概要ページ
https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/29729971.html
■tsundrum_chan（ツンドラムちゃん）各種SNS
HP | https://tsundrumchan.base.shop/
X | https://x.com/t_cOfficial
Instagram | https://www.instagram.com/tsundrum_chan/
ディスクユニオンROCK in TOKYO
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町32-7 YY UDAGAWA BLD. B1F
Tel: 03-3461-1809
e-mail：dp6@diskunion.co.jp
https://diskunion.net/shop/ct/rockintokyo