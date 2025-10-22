ZEROTOKYO 11月EVENT情報！　LINE ポイントキャンペーンを開催！

株式会社TSTエンタテイメント

【LINE ポイントキャンペーン】

11月＆12月限定！来場するたびに特典GET！

ZEROTOKYOのLINEショップカードにポイントが貯まるキャンペーン開催！

1回来場で1ポイント！

ZEROTOKYOで遊ぶほどお得に！おトクな2ヶ月をお見逃しなく！

期間：2025年11月1日(土)～12/31(水) ※ポイント使用期限は2026年1月末日迄

【特典の一例】

ドリンクチケットプレゼント / 平日無料ご招待 / ZEROTOKYOオリジナルグッズプレゼント

他5ポイントまで連続特典！

→詳しくは公式LINE [ID : ZEROTOKYO ]をチェック！

【11月 SCHEDULE】

2025.11.1(土) BRESH TOKYO 01/11 - HALLOWEEN SPECIAL EDITION

OPEN 11:30PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh1101/

DOOR：\4,500-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

〈Reggaeton / Pop / EDM / Latin / Hip-Hop / All Time Hits / Open Format〉

BRESH Tokyo DJs & Performers

2025.11.2(日・祝前) THE ONE Presents Oliver Heldens

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-oliver-heldens1102/

DOOR：TBA

EARLY FASTPASS TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT

FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)

U-23 TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円)

THE ONE PRIORITY TICKET：\8,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)

〈HOUSE / FUTURE HOUSE / EDM〉

-THE ONE-

SPECIAL GUEST：Oliver Heldens

DJ：DAIKI / JEEN SEIGO / PEACH / Y’K / KawaBata

VJ：NAOHIRO YAKO / Jür Nishizato

2025.11.6(木) Heart Out

COMING SOON

2025.11.7(金) PARTY HARD!! feat. Da Tweekaz

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/party-hard-feat-da-tweekaz1107/

DOOR：TBA

EARLY FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む)

〈HARD STYLE / EDM〉

-PARTY HARD!!-

SPECIAL GUEST：Da Tweekaz

DJ：YOSHIMASA / WATARU / NATSUMI / SENNA / ITZ

VJ：LIGHTCELL / VJ Akiko / fuk@kichi

2025.11.8(土) Ben Bohmer

OPEN 24:00

HP：https://zerotokyo.jp/event/ben-bohmer1108/

DOOR：\4,500-

FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）

〈ELECTRONIC〉

Ben Bohmer / KANDARTA (OSAMU M -DJ SET-) / MARVY

VJ：H2KGRAPHICS

2025.11.9(日) Hypnotize

COMING SOON

2025.11.13(木) COINCIDENCE

COMING SOON

2025.11.14(金) THE ONE Presents Don Diablo

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-presents-don-diablo1114/

DOOR：TBA

EARLY FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT

FASTPASS TICKET：\5,000 (別途1ドリンク800円)

U-23 TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)

THE ONE PRIORITY TICKET：\9,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)

〈HOUSE / FUTURE HOUSE〉

-THE ONE-

SPECIAL GUEST : Don Diablo

DJ：TJO / VIVID / AXON / Miss HoneyV

VJ：NAOHIRO YAKO

2025.11.15(土) Patrick Mason

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/patrick-mason1115/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

〈TECHNO〉

Patrick Mason / ecec

VJ：H2KGRAPHICS

2025.11.16(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-1116/

DOOR : \2,500+1D

〈BILLBORD / ANIMESONG / J-POP / NETMUSIC〉

DJシーザー

高井舞香/ぽにょ皇子 / りさまる / パルム / DJタマキ

and more

2025.11.20(木) socio

COMING SOON

2025.11.21(金) TOKYO RECORDS PRESENTS EMMA HOUSE ALIVE -DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/dj-emma-40th-anniversary1121/

DOOR：\4,500-

FASTPASS TICKET：\4,000-（オリジナルステッカー付き）

U-25 TICKET：\3,000- (オリジナルステッカー付き)

PRIORITY(VIP) TICKET：\7,500- (エントランス最優先入場・専用バー・専用トイレ・B3バルコニーフリーシート)

〈HOUSE〉

-EMMA HOUSE ALIVE-DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-

DJ：DJ EMMA

SPECIAL LIVE：ULTRA NATE

LIGHTING：AIBA

VJ：REZ

2025.11.22(土) JP THE WAVY " WAVY TAPE 3" CLUB TOUR FINAL

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/jp-the-wavy-tour-final-1122/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

〈HIP HOP〉

LIVE：JP THE WAVY

DJ：DJ YUTO / U-LEE / VLOT

and more

2025.11.23(日) TOKYO HARD GROOVE SESSION

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/thgs-1123/

DOOR：\6,000-

SUPER EARLY FASTPASS TICKET：\4,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT

EARLY FASTPASS TICKET：\4,500- (優先入場・入場料金含む)

FASTPASS TICKET：\5,000- (優先入場・入場料金含む)

〈HARD GROOVE / HARDCORE / HARDSTYLE〉

Alicemetix / DJ Shimamura / hara / Hommarju / KO3 & Relect / MIDI War / Morphonics aka 紙袋 / Nhato / PASTEL RADIO DJ部 / picco / REMO-CON / Ryu☆ / t+pazolite / TAG / TORIENA / YUKIYANAGI / Yuta Imai / zensen / おもしろ三国志 / ど～ぱみん / ナウい女 / 星名はる

2025.11.27(木) PAXPROJECT

COMING SOON

2025.11.28(金) Rampage Roadshow Tokyo

OPEN 8PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/rampage-roadshow-tokyo1128/

DOOR：\12,800-

BLIND：\6,500- ※SOLD OUT

WAVE1(先行)：\7,800- ※SOLD OUT

WAVE2(GA)：\8,800-

PGA：\18,500-（ステージ前方エリア Front-of-stage area）

UPGRADE：VIP EXPERIENCE（各券種＋\19,800）

〈BASS MUSIC〉

DJ：DIRTYPHONICS B2B MURDOCK / K MOTIONZ / MODESTEP / MOZEY / VIRTUAL RIOT / EKKO & SIDETRACK

ALAN SHIRAHAMA / KAGURA / YASUKI B2B RULER

2025.11.29(土) GOLD DISC

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-1129/

DOOR：\5,500-

FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む）

アップグレード付きFASTPASS TICKET：\7,000- （優先入場・入場料金含む）

〈ALL MIX〉

DJ HOSHIMIYA TOTO / PAS TASTA (DJ SET) / 罪十罰 from 少女革命計画

2025.11.30(日) Wonderland

COMING SOON

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO