ZEROTOKYO 11月EVENT情報！　LINE ポイントキャンペーンを開催！

【LINE ポイントキャンペーン】


11月＆12月限定！来場するたびに特典GET！


ZEROTOKYOのLINEショップカードにポイントが貯まるキャンペーン開催！



1回来場で1ポイント！


ZEROTOKYOで遊ぶほどお得に！おトクな2ヶ月をお見逃しなく！



期間：2025年11月1日(土)～12/31(水) ※ポイント使用期限は2026年1月末日迄



【特典の一例】


ドリンクチケットプレゼント / 平日無料ご招待 / ZEROTOKYOオリジナルグッズプレゼント


他5ポイントまで連続特典！


→詳しくは公式LINE [ID : ZEROTOKYO ]をチェック！



【11月 SCHEDULE】





2025.11.1(土) BRESH TOKYO 01/11 - HALLOWEEN SPECIAL EDITION


OPEN 11:30PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh1101/


DOOR：\4,500-


FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


〈Reggaeton / Pop / EDM / Latin / Hip-Hop / All Time Hits / Open Format〉


BRESH Tokyo DJs & Performers






2025.11.2(日・祝前) THE ONE Presents Oliver Heldens


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-oliver-heldens1102/


DOOR：TBA


EARLY FASTPASS TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT


FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)


U-23 TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円)


THE ONE PRIORITY TICKET：\8,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)


〈HOUSE / FUTURE HOUSE / EDM〉


-THE ONE-


SPECIAL GUEST：Oliver Heldens


DJ：DAIKI / JEEN SEIGO / PEACH / Y’K / KawaBata


VJ：NAOHIRO YAKO / Jür Nishizato






2025.11.6(木) Heart Out






COMING SOON






2025.11.7(金) PARTY HARD!! feat. Da Tweekaz


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/party-hard-feat-da-tweekaz1107/


DOOR：TBA


EARLY FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT


FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む)


〈HARD STYLE / EDM〉


-PARTY HARD!!-


SPECIAL GUEST：Da Tweekaz


DJ：YOSHIMASA / WATARU / NATSUMI / SENNA / ITZ


VJ：LIGHTCELL / VJ Akiko / fuk@kichi






2025.11.8(土) Ben Bohmer


OPEN 24:00


HP：https://zerotokyo.jp/event/ben-bohmer1108/


DOOR：\4,500-


FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）


〈ELECTRONIC〉


Ben Bohmer / KANDARTA (OSAMU M -DJ SET-) / MARVY


VJ：H2KGRAPHICS






2025.11.9(日) Hypnotize






COMING SOON






2025.11.13(木) COINCIDENCE






COMING SOON






2025.11.14(金) THE ONE Presents Don Diablo


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-presents-don-diablo1114/


DOOR：TBA


EARLY FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT


FASTPASS TICKET：\5,000 (別途1ドリンク800円)


U-23 TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)


THE ONE PRIORITY TICKET：\9,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)


〈HOUSE / FUTURE HOUSE〉


-THE ONE-


SPECIAL GUEST : Don Diablo


DJ：TJO / VIVID / AXON / Miss HoneyV


VJ：NAOHIRO YAKO






2025.11.15(土) Patrick Mason


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/patrick-mason1115/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


〈TECHNO〉


Patrick Mason / ecec


VJ：H2KGRAPHICS






2025.11.16(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-1116/


DOOR : \2,500+1D


〈BILLBORD / ANIMESONG / J-POP / NETMUSIC〉


DJシーザー


高井舞香/ぽにょ皇子 / りさまる / パルム / DJタマキ


and more






2025.11.20(木) socio






COMING SOON






2025.11.21(金) TOKYO RECORDS PRESENTS EMMA HOUSE ALIVE -DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/dj-emma-40th-anniversary1121/


DOOR：\4,500-


FASTPASS TICKET：\4,000-（オリジナルステッカー付き）


U-25 TICKET：\3,000- (オリジナルステッカー付き)


PRIORITY(VIP) TICKET：\7,500- (エントランス最優先入場・専用バー・専用トイレ・B3バルコニーフリーシート)


〈HOUSE〉


-EMMA HOUSE ALIVE-DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-


DJ：DJ EMMA


SPECIAL LIVE：ULTRA NATE


LIGHTING：AIBA


VJ：REZ






2025.11.22(土) JP THE WAVY " WAVY TAPE 3" CLUB TOUR FINAL


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/jp-the-wavy-tour-final-1122/


DOOR：\4,000-


FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


〈HIP HOP〉


LIVE：JP THE WAVY


DJ：DJ YUTO / U-LEE / VLOT


and more






2025.11.23(日) TOKYO HARD GROOVE SESSION


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/thgs-1123/


DOOR：\6,000-


SUPER EARLY FASTPASS TICKET：\4,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT


EARLY FASTPASS TICKET：\4,500- (優先入場・入場料金含む)


FASTPASS TICKET：\5,000- (優先入場・入場料金含む)


〈HARD GROOVE / HARDCORE / HARDSTYLE〉


Alicemetix / DJ Shimamura / hara / Hommarju / KO3 & Relect / MIDI War / Morphonics aka 紙袋 / Nhato / PASTEL RADIO DJ部 / picco / REMO-CON / Ryu☆ / t+pazolite / TAG / TORIENA / YUKIYANAGI / Yuta Imai / zensen / おもしろ三国志 / ど～ぱみん / ナウい女 / 星名はる






2025.11.27(木) PAXPROJECT






COMING SOON






2025.11.28(金) Rampage Roadshow Tokyo


OPEN 8PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/rampage-roadshow-tokyo1128/


DOOR：\12,800-


BLIND：\6,500- ※SOLD OUT


WAVE1(先行)：\7,800- ※SOLD OUT


WAVE2(GA)：\8,800-


PGA：\18,500-（ステージ前方エリア Front-of-stage area）


UPGRADE：VIP EXPERIENCE（各券種＋\19,800）


〈BASS MUSIC〉


DJ：DIRTYPHONICS B2B MURDOCK / K MOTIONZ / MODESTEP / MOZEY / VIRTUAL RIOT / EKKO & SIDETRACK


ALAN SHIRAHAMA / KAGURA / YASUKI B2B RULER






2025.11.29(土) GOLD DISC


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-1129/


DOOR：\5,500-


FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む）


アップグレード付きFASTPASS TICKET：\7,000- （優先入場・入場料金含む）


〈ALL MIX〉


DJ HOSHIMIYA TOTO / PAS TASTA (DJ SET) / 罪十罰 from 少女革命計画






2025.11.30(日) Wonderland






COMING SOON







ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT


Instagram：zerotokyo_official


X：ZEROTOKYO_JAPAN　


TikTok：zerotokyo_official_


LINE：ZEROTOKYO