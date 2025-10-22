ZEROTOKYO 11月EVENT情報！ LINE ポイントキャンペーンを開催！
【LINE ポイントキャンペーン】
11月＆12月限定！来場するたびに特典GET！
ZEROTOKYOのLINEショップカードにポイントが貯まるキャンペーン開催！
1回来場で1ポイント！
ZEROTOKYOで遊ぶほどお得に！おトクな2ヶ月をお見逃しなく！
期間：2025年11月1日(土)～12/31(水) ※ポイント使用期限は2026年1月末日迄
【特典の一例】
ドリンクチケットプレゼント / 平日無料ご招待 / ZEROTOKYOオリジナルグッズプレゼント
他5ポイントまで連続特典！
→詳しくは公式LINE [ID : ZEROTOKYO ]をチェック！
【11月 SCHEDULE】
2025.11.1(土) BRESH TOKYO 01/11 - HALLOWEEN SPECIAL EDITION
OPEN 11:30PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh1101/
DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
〈Reggaeton / Pop / EDM / Latin / Hip-Hop / All Time Hits / Open Format〉
BRESH Tokyo DJs & Performers
2025.11.2(日・祝前) THE ONE Presents Oliver Heldens
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-oliver-heldens1102/
DOOR：TBA
EARLY FASTPASS TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT
FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)
U-23 TICKET：\4,000 (別途1ドリンク800円)
THE ONE PRIORITY TICKET：\8,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)
〈HOUSE / FUTURE HOUSE / EDM〉
-THE ONE-
SPECIAL GUEST：Oliver Heldens
DJ：DAIKI / JEEN SEIGO / PEACH / Y’K / KawaBata
VJ：NAOHIRO YAKO / Jür Nishizato
2025.11.6(木) Heart Out
COMING SOON
2025.11.7(金) PARTY HARD!! feat. Da Tweekaz
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/party-hard-feat-da-tweekaz1107/
DOOR：TBA
EARLY FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT
FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む)
〈HARD STYLE / EDM〉
-PARTY HARD!!-
SPECIAL GUEST：Da Tweekaz
DJ：YOSHIMASA / WATARU / NATSUMI / SENNA / ITZ
VJ：LIGHTCELL / VJ Akiko / fuk@kichi
2025.11.8(土) Ben Bohmer
OPEN 24:00
HP：https://zerotokyo.jp/event/ben-bohmer1108/
DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
〈ELECTRONIC〉
Ben Bohmer / KANDARTA (OSAMU M -DJ SET-) / MARVY
VJ：H2KGRAPHICS
2025.11.9(日) Hypnotize
COMING SOON
2025.11.13(木) COINCIDENCE
COMING SOON
2025.11.14(金) THE ONE Presents Don Diablo
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-presents-don-diablo1114/
DOOR：TBA
EARLY FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円) ※SOLD OUT
FASTPASS TICKET：\5,000 (別途1ドリンク800円)
U-23 TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)
THE ONE PRIORITY TICKET：\9,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)
〈HOUSE / FUTURE HOUSE〉
-THE ONE-
SPECIAL GUEST : Don Diablo
DJ：TJO / VIVID / AXON / Miss HoneyV
VJ：NAOHIRO YAKO
2025.11.15(土) Patrick Mason
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/patrick-mason1115/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
〈TECHNO〉
Patrick Mason / ecec
VJ：H2KGRAPHICS
2025.11.16(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-1116/
DOOR : \2,500+1D
〈BILLBORD / ANIMESONG / J-POP / NETMUSIC〉
DJシーザー
高井舞香/ぽにょ皇子 / りさまる / パルム / DJタマキ
and more
2025.11.20(木) socio
COMING SOON
2025.11.21(金) TOKYO RECORDS PRESENTS EMMA HOUSE ALIVE -DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/dj-emma-40th-anniversary1121/
DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\4,000-（オリジナルステッカー付き）
U-25 TICKET：\3,000- (オリジナルステッカー付き)
PRIORITY(VIP) TICKET：\7,500- (エントランス最優先入場・専用バー・専用トイレ・B3バルコニーフリーシート)
〈HOUSE〉
-EMMA HOUSE ALIVE-DJ EMMA 40TH ANNIVERSARY-
DJ：DJ EMMA
SPECIAL LIVE：ULTRA NATE
LIGHTING：AIBA
VJ：REZ
2025.11.22(土) JP THE WAVY " WAVY TAPE 3" CLUB TOUR FINAL
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/jp-the-wavy-tour-final-1122/
DOOR：\4,000-
FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
〈HIP HOP〉
LIVE：JP THE WAVY
DJ：DJ YUTO / U-LEE / VLOT
and more
2025.11.23(日) TOKYO HARD GROOVE SESSION
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/thgs-1123/
DOOR：\6,000-
SUPER EARLY FASTPASS TICKET：\4,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT
EARLY FASTPASS TICKET：\4,500- (優先入場・入場料金含む)
FASTPASS TICKET：\5,000- (優先入場・入場料金含む)
〈HARD GROOVE / HARDCORE / HARDSTYLE〉
Alicemetix / DJ Shimamura / hara / Hommarju / KO3 & Relect / MIDI War / Morphonics aka 紙袋 / Nhato / PASTEL RADIO DJ部 / picco / REMO-CON / Ryu☆ / t+pazolite / TAG / TORIENA / YUKIYANAGI / Yuta Imai / zensen / おもしろ三国志 / ど～ぱみん / ナウい女 / 星名はる
2025.11.27(木) PAXPROJECT
COMING SOON
2025.11.28(金) Rampage Roadshow Tokyo
OPEN 8PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/rampage-roadshow-tokyo1128/
DOOR：\12,800-
BLIND：\6,500- ※SOLD OUT
WAVE1(先行)：\7,800- ※SOLD OUT
WAVE2(GA)：\8,800-
PGA：\18,500-（ステージ前方エリア Front-of-stage area）
UPGRADE：VIP EXPERIENCE（各券種＋\19,800）
〈BASS MUSIC〉
DJ：DIRTYPHONICS B2B MURDOCK / K MOTIONZ / MODESTEP / MOZEY / VIRTUAL RIOT / EKKO & SIDETRACK
ALAN SHIRAHAMA / KAGURA / YASUKI B2B RULER
2025.11.29(土) GOLD DISC
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-1129/
DOOR：\5,500-
FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む）
アップグレード付きFASTPASS TICKET：\7,000- （優先入場・入場料金含む）
〈ALL MIX〉
DJ HOSHIMIYA TOTO / PAS TASTA (DJ SET) / 罪十罰 from 少女革命計画
2025.11.30(日) Wonderland
COMING SOON
ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT
Instagram：zerotokyo_official
X：ZEROTOKYO_JAPAN
TikTok：zerotokyo_official_
LINE：ZEROTOKYO