冬のデニムスタイリングは「Ungrid(アングリッド)」で完成。大人カジュアルに纏うデニム全7LOOKを公開

写真拡大 (全6枚)

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid（アングリッド）」は、デニムLOOKを2025年10月17日(金) から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。






Denim Collection


URL：https://x.gd/6KPd6





Ungrid定番の大胆なリメイクデザインルーズデニムをはじめ、サイドとポケットに施したスタッズが目を惹くスタッズルーズデニム、フロントの大きめポケットが目を引くデニムルーズシャツに合わせたユニセックスで楽しめるヴィンテージルーズストレートデニム、脚長効果のあるハイウエストフレアデニム、他にも多彩なラインナップで全7LOOKをご紹介します。





▪LOOK(一部)



リメイクデザインルーズデニム　22,000円(税込)

スタッズルーズデニム　25,300円(税込)


デニムルーズシャツ　14,300円(税込)、ヴィンテージルーズストレートデニム　23,100円(税込)

ハイウエストフレアデニム　19,800円(税込)




10月23日(木)～11月3日(月)まで、デニムアイテムを含む2点以上のご購入でお会計10％OFFとなるデニムフェアを開催。


全国の店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」にて同時開催です。






ノベルティ デニムバッグ

ノベルティフェア開催


デニムアイテム含む20,000円(税込)以上購入でプレゼント！


※なくなり次第終了



デニムバッグ


持ち手部分はギャザーを寄せたデザインが安心感もあり、大容量で便利なバッグ。


Ungridのデニムパンツのように、タグが付いているのも可愛いポイント。







10月26日は“デニムの日”にちなんで、店舗スタッフがデニムスタイリングを着用し、お客様をお迎えします。ぜひこの機会にご来場ください。





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS


HP：http://ungrid.jp/


ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/


X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)


Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)


Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial