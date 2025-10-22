冬のデニムスタイリングは「Ungrid(アングリッド)」で完成。大人カジュアルに纏うデニム全7LOOKを公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid（アングリッド）」は、デニムLOOKを2025年10月17日(金) から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。
Denim Collection
URL：https://x.gd/6KPd6
Ungrid定番の大胆なリメイクデザインルーズデニムをはじめ、サイドとポケットに施したスタッズが目を惹くスタッズルーズデニム、フロントの大きめポケットが目を引くデニムルーズシャツに合わせたユニセックスで楽しめるヴィンテージルーズストレートデニム、脚長効果のあるハイウエストフレアデニム、他にも多彩なラインナップで全7LOOKをご紹介します。
▪LOOK(一部)
リメイクデザインルーズデニム 22,000円(税込)
スタッズルーズデニム 25,300円(税込)
デニムルーズシャツ 14,300円(税込)、ヴィンテージルーズストレートデニム 23,100円(税込)
ハイウエストフレアデニム 19,800円(税込)
10月23日(木)～11月3日(月)まで、デニムアイテムを含む2点以上のご購入でお会計10％OFFとなるデニムフェアを開催。
全国の店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」にて同時開催です。
ノベルティ デニムバッグ
ノベルティフェア開催
デニムアイテム含む20,000円(税込)以上購入でプレゼント！
※なくなり次第終了
デニムバッグ
持ち手部分はギャザーを寄せたデザインが安心感もあり、大容量で便利なバッグ。
Ungridのデニムパンツのように、タグが付いているのも可愛いポイント。
10月26日は“デニムの日”にちなんで、店舗スタッフがデニムスタイリングを着用し、お客様をお迎えします。ぜひこの機会にご来場ください。
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS
HP：http://ungrid.jp/
ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/
X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)
Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)
Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial