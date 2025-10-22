冬のデニムスタイリングは「Ungrid(アングリッド)」で完成。大人カジュアルに纏うデニム全7LOOKを公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid（アングリッド）」は、デニムLOOKを2025年10月17日(金) から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

Denim Collection

URL：https://x.gd/6KPd6

Ungrid定番の大胆なリメイクデザインルーズデニムをはじめ、サイドとポケットに施したスタッズが目を惹くスタッズルーズデニム、フロントの大きめポケットが目を引くデニムルーズシャツに合わせたユニセックスで楽しめるヴィンテージルーズストレートデニム、脚長効果のあるハイウエストフレアデニム、他にも多彩なラインナップで全7LOOKをご紹介します。

▪LOOK(一部)

リメイクデザインルーズデニム 22,000円(税込)スタッズルーズデニム 25,300円(税込)デニムルーズシャツ 14,300円(税込)、ヴィンテージルーズストレートデニム 23,100円(税込)ハイウエストフレアデニム 19,800円(税込)

10月23日(木)～11月3日(月)まで、デニムアイテムを含む2点以上のご購入でお会計10％OFFとなるデニムフェアを開催。

全国の店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」にて同時開催です。

ノベルティ デニムバッグ

ノベルティフェア開催

デニムアイテム含む20,000円(税込)以上購入でプレゼント！

※なくなり次第終了

デニムバッグ

持ち手部分はギャザーを寄せたデザインが安心感もあり、大容量で便利なバッグ。

Ungridのデニムパンツのように、タグが付いているのも可愛いポイント。

10月26日は“デニムの日”にちなんで、店舗スタッフがデニムスタイリングを着用し、お客様をお迎えします。ぜひこの機会にご来場ください。

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial