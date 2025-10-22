ºòÇ¯¤Ï£³Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡ª¡È¿À¸Í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿Þ´Õ¡É¤¬ÅìÍ·±àÃÏ¤Ë¡ª¡Ö¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×
¡¡¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êーÀ©ºî°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìÍ·±àÃÏ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー Âè2¾Ï¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤ò¹¤²¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö¿À¸Í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿Þ´Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿À¸Í¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯¤â¡¢¿À¸Í¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ä¿©Ê¸²½¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¿À¸Íµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æç¸Þ¶¿¤ÎÆüËÜ¼ò¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¢ÍÎ¿©¡¢³¤¤Î¹¬¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¡£¿À¸Í»º¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ä¿·ÊÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊªÈÎ¥Öー¥¹¡¢¿À¸Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÅ¸¼¨¤Ê¤É¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¿À¸Í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿Þ´Õ¡×¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡Ù¥¤¥Á¥ª¥·£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
£±.ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìÍ·±àÃÏ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¡È¿À¸Í¤ÎÌ£³Ð¡É¤È¡ÈÆç¤Î¼ò¡É
¡¡ÎÐ¤¬¹¤¬¤ëÅÔ»Ô¸ø±à¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤ÎºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÀäÉÊ¤Î¿À¸Í¥°¥ë¥á¤ÈÆç¸Þ¶¿¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Íµí¤ò»È¤Ã¤¿µí¤á¤·¤ä¿À¸Í¤Î³¤¤ÇºÎ¤ì¤¿³ø¤¢¤²¤·¤é¤¹Ð§¡¢¹ÁÄ®¿À¸Í¤Î¸Ø¤ë¿©Ê¸²½¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤ÎÍÎ¿©¥×¥ìー¥È¤Î¤Û¤«¡¢FOODTECHERS¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Ï¥¤¥à¡Ë¤ä¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿ NOSTA CAFE¡¢samo¤Ê¤É¿À¸Í¤ÎÌ¾Å¹¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡ª
¡¡
£².¿À¸Í¤Î½Ü¤¬¤º¤é¤ê¡ªÀ¸»º¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤¤Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÊªÈÎ¥Öー¥¹
¡¡»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤¬ÊÂ¤ÖÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¿À¸Í¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¿À¸Í¤Î³¤¤ò³Ø¤ÖËÁ¸±¤Ø¡ª¡Ö¿À¸Í¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×³«ºÅ
¡¡MBS¤Î¤ªµûÇî»Î¡¦Èø㟢 ¹ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¿À¸Í¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×¤ò¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¿À¸Í¤µ¤«¤Ê¤Î³Ø¹»¡¢¤¦¤ß¤Ð¤³¥Õ¥¡ー¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀìÌç²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¿À¸Í¤Î³¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿À¸Í¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£
¿À¸Íµí¡¦Æç¤Î¼ò¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¿À¸Í¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂç¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹
¡Ú¿À¸Í¸µÄ®Ã¤²°¡ÛÎ¾Æü¡¡¿À¸Íµí µí¤á¤·
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÎ¾Æü¡¡¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó(R)¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°
¡ÚJAÊ¼¸ËÏ»¹Ã¿À¸ÍÀ¾°ðºî·Ð±ÄÉô²ñ¡Û11·î8Æü¡¡ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡ÊÄ¾·ÂÌó£±£í¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥«¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ë
¡Ú¿À¸Í»Ôµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Û11·î9Æü¡¡³ø¤¢¤²¤·¤é¤¹Ð§
¡Ú¿À¸Í¤ÎÍÎ¿© produced by ¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÛÎ¾Æü¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥½ー¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦ ¿À¸Í¤ÎÍÎ¿©¥×¥ìー¥È
¡Ú°ì¸ý¤¤¤Ê¤ê¤à¤í¤ä¡ÛÎ¾Æü¿À¸Í¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê
¡ÚµÆÀµ½¡¡ÛÎ¾Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¸ÂÄê¡¡É´ÌÛ ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ÌµßÉ²á¸¶¼ò
¡ÚÝ¯Àµ½¡¡ÛÎ¾Æü¡¡Ý¯Àµ½¡ ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶¨²ñ1¹æ¹ÚÊì
¡ÚÂô¤ÎÄá¡ÛÎ¾Æü¡¡Kobe1717
¡Ú¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿ NOSTA CAFE¡Û11·î8Æü¡¡NOSTA ¥Áー¥º¥¿¥ë¥È
¡Úsamo¡Û11·î9Æü¡¡¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¥¯¥ìー¥×
¡ÚFOODTECHERS¡ÛÎ¾Æü¡¡¤¤¤Á¤¸¤¯¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥Ð¥¦¥à
¡¡ÌÀ¼£»þÂåÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÃ¤²°¡×¤Î¿À¸Íµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µí¤á¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿À¸Íµí¥°¥ë¥á¡¢ÉáÃÊ¤ÏËÌ³¤Æ»¥Üー¥ë¥Ñー¥¯F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó(R) ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢Ä´Íý¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¤ÎÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿Ä¾·ÂÌó1m¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥«¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢Ê¼¸Ë¸©»º¤ÎµíÆù¡¦³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¡¦¶Ì¤Í¤®¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏºî°ð²Ù¼÷»Ê¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤È¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±¤ËÁª¤Ù¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¿À¸Í¤ÎÍÎ¿©Ê¸²½¤¬¹á¤ëÍÎ¿©¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õー¥É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿À¸Í¤¬¸Ø¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤Î¼òÂ¤ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆç¸Þ¶¿¤«¤é10°Ê¾å¤ÎÂ¢¤ÎÌÃ¼ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢100±ß¤«¤é»î°û¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆüËÜ¼òÃµ¤·¤ä¿À¸Í¥°¥ë¥á¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Û¿Í´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎµìËÌÌî¾®³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥°¥ë¥áÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿¡×¤ÎNOSTA¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¤ä¡¢¿À¸Í»Ô¤«¤éÆÃÊÌ½»Ì±É¼¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡Ê¥Æ¥ª¡Ë¡×¤¬¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¤¤Á¤¸¤¯¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¸Í¤¬¸Ø¤ëÆù¡¦¼ò¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©Ê¸²½¤ò¡¢½©¶õ¤Î²¼¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿À¸Í»º¤Î½ÜÌîºÚ¤ä¿·ÊÆ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡È½©¤ÎÌ£³Ð¥Þ¥ë¥·¥§¡É³«ºÅ
¡¡
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú JAÊ¼¸ËÏ»¹Ã¤³¤¦¤Ù½ÜºÚÉô²ñ¡Û11·î8Æü
¡¡ÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ªÀ¸»º¼Ô¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¿·ÊÆ¡Ê¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Û¤«¡Ë¤ä½ÜºÚÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¿À¸Í»º¡¦»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½©¤ÎÌ£³Ð¤òÀ¸»º¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÆâÍÆ¤Ï¡¢¼ý³Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÁ°¹ðÃÎ¤«¤éÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÍè¾ì¼Ô»²²Ã´ë²è¤â
¡¡¿À¸Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í»Ô¡¦(°ìºâ)¿À¸ÍÇÀÀ¯¸ø¼Ò¡¡11·î8Æü
ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û11:00～¢¨¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¿ÎÁ¶â¡§1ËÜ300±ß¡¿¿½¤·¹þ¤ß¡§¤½¤Î¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¿À¸Í»Ô²Ö¤¶¨²ñ¡¡11·î9Æü
½©¤òºÌ¤ë²Ö¤äÅß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤ë²Ö¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ó¤»¿¢¤¨ÂÎ¸³¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û£±.11:30~12:00£².13:30~14:00£³.15:00~15:30¡¿ÎÁ¶â¡§1Ì¾1500±ß¡ÊºàÎÁÈñ¹þ¤ß¡Ë¡¿¿½¤·¹þ¤ß¡§11:00～¿ï»þ¤½¤Î¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡Ê³Æ²óÀèÃå10Ì¾¡Ë
¤ªµûÇî»Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¿À¸Í¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¡
MBS¡ß¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¿À¸Í¤µ¤«¤Ê¤Î³Ø¹»¡ß¤¦¤ß¤Ð¤³¥Õ¥¡ー¥à¡ß¤ä¤É¤«¤ê²°¡¡Î¾Æü
¡¡¡Ö¿À¸Í¤¤¤¤â¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î´Ä¶DNAÄ´ºº¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Á´192¼ï¤Îµû¤Î¤Ì¤ê³¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µðÂç¤ÊµûÎà¿Þ´Õ¥Üー¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£¿¼³¤À¸Êª¤äµðÂç¥ä¥·¥¬¥Ë¤Ê¤ÉÄÁ¤·¤¤¤¤¤¤â¤Î¤ÎÅ¸¼¨¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤×¤«¤×¤«¤¹¤¯¤¤¤ä»æ¼Çµï¤â¡£¿À¸Í¤Î³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡Û»þ´Ö¡§11:00～17:00¡¿ÎÁ¶â¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÎÁ¡¿¿½¤·¹þ¤ß¡§¤½¤Î¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¡Ú¤ªµûÇî»Î¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡¡ËÇ°×¤Î¹ÁÄ®¡¢¿À¸Í¤Î³¤¤Ë¡¢200¼ïÎà¶á¤¤µû¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¿À¸Í»Ô¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø´Ä¶DNAÄ´ºº¡Ù¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø½ÑÅªÄ´ºº·ë²Ì¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤Ò¤È¤ê1¼ï¤º¤Ä»Å¾å¤²¤¿¡¢¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¤ÎÅÉ¤ê³¨¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¿À¸Í¤ÎµûÁ´¼ï¤Î¿Þ´Õ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Á¥«¥é¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡¡º£¤Þ¤ÇÀ¸¤Êª¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ªÌ¤Íè¤Î¤¤¤¤â¤ÎÇî»Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Õ¥©¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Íè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡Î¾Æü
¡¡²ñ¾ìÆâ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£µ¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á£±¤Ä¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤«¤é´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È3000±ßÁêÅö¤ÎQUO¥«ー¥ÉPay¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡©¡ª
»°µÜ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ÎÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìÍ·±àÃÏ¤Ç»êÊ¡¤Î¥°¥ë¥á¥¿¥¤¥à¤ò¡ª
¡¡¿À¸Í¥°¥ë¥á¤ò¥¤ー¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡¢¼ÇÀ¸¤Ë¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤ò¹¤²¤Æ²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤è¤·¡ª¸ø±à¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¸«À²¤é¤·¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOGOS¡×¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤ä¥Á¥§¥¢¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥¨¥ê¥¢¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏÂçÆ»·Ý¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª
¡¡¿©¤Ù¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¿©Íß¤Î½©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡¡Ö¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ä¿©Ê¸²½¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡È¿À¸Í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿Þ´Õ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°û¿©¥Öー¥¹¤äÊªÈÎ¥Öー¥¹¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸»ºÃÏ¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êー¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ªÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¡Ö¿À¸Í¤ò½ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊËè½©¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¡¿À¸Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢¿À¸Í¤ò½ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ö¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡×¤òºòÇ¯Î©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡¦³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»º¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿À¸Í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿Þ´Õ¡¡Âè2¾Ï¡×¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～17:00¡¡Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¡¡¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìÍ·±àÃÏ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è²ÃÇ¼Ä®6ÃúÌÜ4¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ÆÀþ»°µÜ±Ø¤è¤êÆî¤ØÅÌÊâÌó10Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
½ÐÅ¸Å¹ÊÞ¿ô¡§40°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§°û¿©¥Öー¥¹¡¢ÊªÈÎ¥Öー¥¹¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÂçÆ»·Ý¡¡¤Û¤«
¼çºÅ¡§¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êーÀ©ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¿À¸Í»Ô¡¡
¶¨»¿¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¡Ê¼¸ËÏ»¹ÃÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡²¬ËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¡¥Õ¥¸¥Ã¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.mbs.jp/kobe-gourmet-discovery/(https://www.mbs.jp/kobe-gourmet-discovery/%E2%80%8B)
Instagram¡§https://www.instagram.com/kobe_discovery/(https://www.instagram.com/kobe_discovery/%E2%80%8B)
X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/Kobe_discovery(https://x.com/Kobe_discovery%E2%80%8B)
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿À¸Í¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
½ÐÅ¸Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¡Ú°û¿©¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31348/table/321_1_9176a3dc3ed3972447427cbe193e1da1.jpg?v=202510230158 ]
¡ÚÊªÈÎ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31348/table/321_2_06abcd3f824a91cb75bd48e9d014929c.jpg?v=202510230158 ]
¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦Å¸¼¨¡Û
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/31348/table/321_3_8d585f1b9220dc577bc8afd6f6d8db58.jpg?v=202510230158 ]