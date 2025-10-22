大人髪のうねり対策スタイリングスティック限定発売

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品（本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義）は、年齢を重ねた髪に起こる悩みに対応するマスカラ型ブラシが付いたスティック状の整髪料「エクメール スタイリング ヘアスティック」を11月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で数量限定発売します。乾燥が激しくなるこれからの季節は、髪のパサつきや静電気からくるスタイリングの崩れなども気になりますが、朝のヘアスタイリングを短時間に。また外出先でも簡単にスタイリング崩れを直せます。

エクメール スタイリング ヘアスティック

髪のぼさつき・アホ毛対策だけでなく、ナチュラルなツヤ感と束感で思い通りの前髪やおくれ毛。

長い猛暑の環境下では太陽にいちばん近い頭髪は、紫外線によるダメージを多く受ける部位でもあります。また、これからやってくる冬の乾燥する環境下は、肌の乾燥を感じるのと同様に髪のコンディションも大きく影響を受けます。乾燥や乾燥からくる静電気による髪の浮きやぼさつきによるまとまり感のなさは、肌よりも視覚的にコンディションがわかりやすいとも言えます。加えて、加齢による髪のうねりやくせ、パサつき、乾燥やハリ・コシ・ツヤ感の減少により、以前よりもスタイリングがうまくいかなくなった、これまでのスタイリング剤では髪がまとまらなくなったと感じる人も多いようです。

「エクメール スタイリング ヘアスティック」は、約45ミリの長さの大き目のブラシがついた液状のスタイリング剤。浮き毛やアホ毛にとかすように使うだけで、固めすぎないナチュラルなスタイリングが長続き、毎日のスタイリングに若々しさと清潔感を与えます。また前髪の立ち上げのスタイリングやおくれ毛に束感を持たせるなど、ドレスアップする機会の多くなる年末年始のヘアスタイルにも便利に使えるアイテムです。

スタイリングキープしながら同時にヘアケアも。若々しいヘアスタイルへ。

「エクメール スタイリング ヘアスティック」は、湿気や汗をブロックし、長時間ヘアスタイルをキープする成分※１を配合。固まり過ぎず、白い粉吹きも少ないので、ナチュラルな清潔感のあるヘアスタイルが続きます。無香料タイプなので、シャンプーやスタイリング剤の香りを邪魔せずに使用できます。大人の髪のうねりに着目した4種類の保湿剤、加水分解シルク・加水分解ケラチン（羊毛）・

マリンコラーゲン※２・うねり抑制成分※３配合。ヘアスタイリングとヘアケアを同時に叶えます。

※１ アクリレーツコポリマー（被膜形成剤）※２ 水溶性コラーゲン ※３ ピリドキシン

【新製品 商品概要】

エクメール ヘアスタイリング ヘアスティック（整髪料）

容量：10ｍL

価格：1,300円（税抜）1,430円（税込）

特長・使用方法

■うねり毛・アホ毛対策とまとめ髪・束感作れる整髪料。

・乾燥や加齢による髪の変化に対応、大き目のコームブラシで朝のヘアスタイリングを簡単に。外出先でのヘアスタイリングの乱れ直しにも便利。

・前髪の立ち上がりやまとめ髪の仕上げ、おくれ毛の束感づくりにも。固まりすぎずナチュラルな仕上がり。

〇無香料

〇湿気や汗をブロックし、長時間ヘアスタイルをキープする成分※１を配合。

〇4種類の保湿剤、加水分解シルク・加水分解ケラチン（羊毛）・マリンコラーゲン※２・うねり抑制成分※３配合

※１ アクリレーツコポリマー（被膜形成剤）※２ 水溶性コラーゲン ※３ ピリドキシン

【使い方の例】

浮き毛・アホ毛を抑える

根元から少しずらしたところから塗るのがポイント。

なじませるように毛流れの中に入れるイメージで。

まとめ髪の乱れを整える

髪の表面をスッとなでるようなイメージで塗布します。

ブラシを深く入れ込むと余計乱れてしまうので注意しましょう。

おくれ毛を整える

もみあげを立ち上げるのがおくれ毛のスタイリングのポイント。

ブラシをもみあげの下に入れて根元から毛先に向かってスライドさせます。