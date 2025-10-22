イラストレーターneco氏の『Flower Imitation.』から、〈Eater.〉をフィギュア化
株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新商品としてイラストレーターneco氏描きおろしの『Flower Imitation.』より、〈Eater.〉の1/7PVCフィギュアをリリースいたしました。予約受付は本日10月22日正午より開始、商品の発売は2026年12月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwneco-02s.html
neco氏の『Flower Imitation.』より、
儚く危うい〈Eater.〉が登場
イラストレーターneco氏による、オリジナルイラスト『Flower Imitation.』。言葉無き物語が紡がれる本シリーズから、2人目の少女〈Eater.〉をフィギュア化しました。
白いキューブを積んだベース。ラボの匂いが漂う透明な実験器具。マスクの下に覗く白い歯と赤い舌先。儚く危うい造形美が、あなたの想像力を掻き立てます。
少女と機械を融合させる、neco氏の画風を立体に凝縮
無駄のないシャープで繊細な線、余白を感じさせる静謐な色使い。neco氏の画風を1/7スケールに凝縮しました。
差し色が生む緊張感まで表現しています。
口元を隠す、素肌を見せる。思いのままにシーンを演出
頭部にはマスクで口元を隠したフェイスパーツも付属。
ジャケットを脱ぐこともできるので、思い通りの佇まいでディスプレイを楽しめます。
〈Flower.〉と〈Eater.〉。少女たちの出会いが物語を導く
第1弾「Flower.」と並ぶことで、『Flower Imitation.』の世界がより多面的に。2人の少女が生み出す光景を、ぜひコレクションルームに。
プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、アクリルブロック！
◆製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwneco-02s.html
[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品情報
PRISMA WING
Flower Imitation.
Eater. Illustration by neco ボーナス版
1/7 スケール 完成品フィギュア
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\32,890（税込）
発売時期 ：2026年12月
シリーズ名 ：Flower Imitation.
ブランド名 ：PRISMA WING
サイズ ：全高約32cm 1/7スケール
素材 ：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・フェイス×2（マスク外し、マスク着用）
・右腕×2（マスク外し、握り手）
・左腕×2（ジャケット用、ノースリーブ用）
・ジャケット（着脱式）
・特製ベース
・ボーナス特典：アクリルブロック
原型制作 ：カーブモデルズ
彩色 ：プライム１スタジオ
権利表記 ：(C) neco
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/