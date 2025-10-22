イラストレーターneco氏の『Flower Imitation.』から、〈Eater.〉をフィギュア化

株式会社プライム1スタジオ


株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新商品としてイラストレーターneco氏描きおろしの『Flower Imitation.』より、〈Eater.〉の1/7PVCフィギュアをリリースいたしました。予約受付は本日10月22日正午より開始、商品の発売は2026年12月を予定しています。



https://www.prime1studio.co.jp/pwneco-02s.html



neco氏の『Flower Imitation.』より、


儚く危うい〈Eater.〉が登場





イラストレーターneco氏による、オリジナルイラスト『Flower Imitation.』。言葉無き物語が紡がれる本シリーズから、2人目の少女〈Eater.〉をフィギュア化しました。





白いキューブを積んだベース。ラボの匂いが漂う透明な実験器具。マスクの下に覗く白い歯と赤い舌先。儚く危うい造形美が、あなたの想像力を掻き立てます。



少女と機械を融合させる、neco氏の画風を立体に凝縮



無駄のないシャープで繊細な線、余白を感じさせる静謐な色使い。neco氏の画風を1/7スケールに凝縮しました。





差し色が生む緊張感まで表現しています。



口元を隠す、素肌を見せる。思いのままにシーンを演出



頭部にはマスクで口元を隠したフェイスパーツも付属。





ジャケットを脱ぐこともできるので、思い通りの佇まいでディスプレイを楽しめます。



〈Flower.〉と〈Eater.〉。少女たちの出会いが物語を導く



第1弾「Flower.」と並ぶことで、『Flower Imitation.』の世界がより多面的に。2人の少女が生み出す光景を、ぜひコレクションルームに。



プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、アクリルブロック！



https://www.prime1studio.co.jp/pwneco-02s.html



[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



製品情報





PRISMA WING


Flower Imitation.


Eater. Illustration by neco ボーナス版


1/7 スケール 完成品フィギュア


※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、


プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格　　：\32,890（税込）


発売時期　　：2026年12月
シリーズ名　：Flower Imitation.
ブランド名　：PRISMA WING
サイズ　　　：全高約32cm　1/7スケール


素材　　　　：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・フェイス×2（マスク外し、マスク着用）


・右腕×2（マスク外し、握り手）


・左腕×2（ジャケット用、ノースリーブ用）


・ジャケット（着脱式）


・特製ベース


・ボーナス特典：アクリルブロック


原型制作　　：カーブモデルズ


彩色　　　　：プライム１スタジオ
権利表記　　：(C) neco





株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/