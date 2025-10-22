イラストレーターneco氏の『Flower Imitation.』から、〈Eater.〉をフィギュア化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新商品としてイラストレーターneco氏描きおろしの『Flower Imitation.』より、〈Eater.〉の1/7PVCフィギュアをリリースいたしました。予約受付は本日10月22日正午より開始、商品の発売は2026年12月を予定しています。

https://www.prime1studio.co.jp/pwneco-02s.html

neco氏の『Flower Imitation.』より、

儚く危うい〈Eater.〉が登場

イラストレーターneco氏による、オリジナルイラスト『Flower Imitation.』。言葉無き物語が紡がれる本シリーズから、2人目の少女〈Eater.〉をフィギュア化しました。

白いキューブを積んだベース。ラボの匂いが漂う透明な実験器具。マスクの下に覗く白い歯と赤い舌先。儚く危うい造形美が、あなたの想像力を掻き立てます。

少女と機械を融合させる、neco氏の画風を立体に凝縮

無駄のないシャープで繊細な線、余白を感じさせる静謐な色使い。neco氏の画風を1/7スケールに凝縮しました。

差し色が生む緊張感まで表現しています。

口元を隠す、素肌を見せる。思いのままにシーンを演出

頭部にはマスクで口元を隠したフェイスパーツも付属。

ジャケットを脱ぐこともできるので、思い通りの佇まいでディスプレイを楽しめます。

〈Flower.〉と〈Eater.〉。少女たちの出会いが物語を導く

第1弾「Flower.」と並ぶことで、『Flower Imitation.』の世界がより多面的に。2人の少女が生み出す光景を、ぜひコレクションルームに。

プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、アクリルブロック！

◆製品ページ◆

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

Flower Imitation.

Eater. Illustration by neco ボーナス版

1/7 スケール 完成品フィギュア

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\32,890（税込）

発売時期 ：2026年12月

シリーズ名 ：Flower Imitation.

ブランド名 ：PRISMA WING

サイズ ：全高約32cm 1/7スケール

素材 ：PVC・ABS等

製品仕様・付属品：

・フェイス×2（マスク外し、マスク着用）

・右腕×2（マスク外し、握り手）

・左腕×2（ジャケット用、ノースリーブ用）

・ジャケット（着脱式）

・特製ベース

・ボーナス特典：アクリルブロック

原型制作 ：カーブモデルズ

彩色 ：プライム１スタジオ

権利表記 ：(C) neco

