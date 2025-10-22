「ご当地キャラ博 2025」に全国のご当地キャラが集結
全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：保坂 明）は、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、滋賀県彦根市で開催された「ご当地キャラ博 2025」に、ダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」のモリスケと、企業ブースを出展しました。
今年度のイベントは、彦根城周辺の夢京橋キャッスルロード、四番町スクエアで開催され、全国各地から約142体のキャラクターが集結しました。イベントには2日間延べ約8万8千人が来場し、家族連れやファンでにぎわいました。当社は初日の18日（土）に企業ブースを出展し、今年7月にオープンした「ダイナム滋賀彦根店」の従業員が中心となってブース運営とPRステージを担当しました。ブースでは、無料で楽しめるスマートボールやモーリーズの長男・モリスケとのフォトセッションを実施し、約200名の来場者と交流を深めました。
今後も、地域社会とのさらなる共生を目指し、地域の活性化と発展に貢献する活動を継続してまいります。
ダイナムグループ公式キャラクターモーリーズのモリスケ（一番右）
ダイナムブースの様子（スマートボール）
■イベントに参加した従業員のコメント
（ダイナム滋賀彦根店 アシスタントマネジャー 濱畑）
今回のイベントでは、企業ブースの出展やモーリーズを通じて、来場された多くの皆様と楽しく交流することができました。「ダイナム」という企業名はもとより、パチンコホール「ダイナム滋賀彦根店」を知っていただく良いきっかけになりましたので、今後も地域の皆様とのつながりを大切にし、地域に愛される店舗づくりに努めてまいります。ぜひ、お近くにお越しの際は、店舗にもお立ち寄りください。
＜ご参考＞
PRステージの様子
キャラクターグリーティング
ブース列
【イベント概要】
◆イベント名 ご当地キャラ博 2025
◆開催日 2025年10月18日（土）・19日（日）
◆時間 9:00～15:00
◆開催場所 彦根城周辺 夢京橋キャッスルロード、四番町スクエア（滋賀県彦根市）
◆参加数 ご当地キャラ約142体
◆主催 ご当地キャラ博in彦根 実行委員会
◆ブース内容 スマートボール（無料）、キャラクターフォトセッション
株式会社ダイナム
パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に389店舗（2025年10月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。
・ダイナム採用サイト：https://www.recruit.dynam.jp/
・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp
・ダイナム公式X：https://twitter.com/dynamjp
・ダイナム滋賀彦根店公式X：https://x.com/dynam_00439
・ダイナム滋賀彦根店 店舗キャストX： https://x.com/dynam_hikone
・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp
株式会社ダイナムジャパンホールディングスについて
信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む３社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）