天才・楳図かずおが描いた時空を超えた少年SF巨編『漂流教室』POP UP STIREが大阪で開催決定！翔が、大友が、咲っぺが、ユウちゃんが、そして関谷がハンズ心斎橋店に漂流する!?

株式会社CRAZY BUMP

株式会社クレイジーバンプは2025年11月4日(火) ～12月1日(月)まで、ハンズ心斎橋店にて【「漂流教室」POP UP STORE in 大阪】を行います。

1972年の連載開始以来、衝撃と熱狂をもって伝説的に語られ続ける少年SFサスペンス漫画の大巨編『漂流教室』。

幅広い作風で数々の傑作マンガを世に送り出した天才漫画家・芸術家「楳図かずお」の強烈なセンスと筆致が相まって描かれたその迫力は、

完結から50年を超えた今なお、まったく色褪せることなく、まさに時空を超えた作品として日本漫画史に燦然と輝き続けています。

今回のPOP UP STOREでは、漂流した世界観を全面的に再現。

会場ではオリジナル商品として、名場面を散りばめたTシャツや、刺繍を施したスカジャンやハットなど、独創性の高い人気のアパレルアイテムを多数販売。また劇中のキャラクターや名場面をモチーフとした人気のアクリルスタンド、キーホルダー、ステッカーなどの定番雑貨はもちろん、楳図先生の画風を大胆にレイアウトした扇子や豆皿、「大和小学校の看板」を模した手ぬぐいといった『墓場の画廊』ならではの、熱心な愛読者ほど刺さる、ここでしか手に入らないオリジナル商品を多数ご用意します。

オールドファンには懐かしく、新しいファンには改めてトラウマ級の衝撃が伝わる

「一生のうちで、二度と忘れることのできないあの信じられない一瞬」を体験できるイベントへ急げ！

■最恐アパレルを中心としたご紹介！

リバーシブルスカジャン/38,500円(税込)

サイズ：S~L（モデル168cm、Mサイズ着用）

楳図かずおが描くSF巨編『漂流教室』から、墓場の画廊おなじみのオリジナルリバーシブルスカジャンが登場！男女問わず使える嬉しい3サイズ展開。

アロハシャツ /14,850円(税込)

サイズ：S~XL（モデル168cm、Mサイズ着用）

恐ろしすぎる断末魔の表情を集めた総柄アロハシャツが恐怖のリリース！

漂流教室 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

作品の世界感をサイケデリックな色使いで表現したTシャツ。

死の遠出 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

西さんを担いで逃げる翔ちゃんの凛々しい表情が前面にプリントされたTシャツ。ビビッドな蛍光オレンジがポイント！

怪虫 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

恐ろしすぎるフォルムの怪虫と翔ちゃんの表情が、グランジ感溢れるダメージ仕様のプリントでハードコアに描かれる絶望的な1枚。

関谷 Tシャツ/5,830円(税込)

サイズ：M~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

読者に多大なインパクトを与えたキャラクター、関谷久作の名シーン(？)を大胆にデザインしたTシャツ。

ゆれる教室 Tシャツ/6,050円(税込)

サイズ：M~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

漂流に絶望する大人たちの姿がポイントの、夏にぴったりなタイダイ染めTシャツ。

ロングスリーブTシャツ/7,700円(税込)

サイズ：M~XXL（モデル168cm、Mサイズ着用）

作中の主要キャラクターや名場面をコラージュしたインパクト絶大なロングスリーブTシャツ。

リバーシブルバケットハット/6,600円(税込)

サイズ：フリー

気分次第で切り替えして楽しめる、1つで2度美味しいリバーシブルバケットハットが登場。

ナイロントートバッグ/3,850円(税込)

サイズ：W430×H350×D590mm (マチ130mm)

主人公の高松翔がプリントされたビビッドな蛍光オレンジのバッグはどんなときも目立つこと間違いなし。非常時の備蓄品入れにも◎。

シャカシャカキーホルダー/1,320円(税込)

サイズ：W80mm×H50mm

アクリルキーホルダーの中で翔ちゃんが”漂流”する!? あの衝撃をいつでもどこでも持ち歩けるアイテム。

アクリルキーホルダー 全2種/各770円(税込)

サイズ：池垣くん W60mm×H74mm、美川さん W62mm×66mm

ストーリーを彩る名キャラクター達が涼しげなクリアアクキーに。

御朱印帳／3,300円(税込)

サイズ：W109mm×H160mm

参拝の思い出を残すのは『漂流教室』の御朱印帳で。

豆皿 全2種／各1,540円(税込)

サイズ：φ105mm

毎日の食卓を彩る豆皿が、ファンには馴染み深いキャラクターをデザインした2種で登場。

ロングタンブラーグラス／2,200円(税込)

サイズ：φ76mm×H151mm

作中で印象的なアイテム「三輪車」。その本来の持ち主ユウちゃんと、幼児退行した関谷がデザインされた衝撃的なタンブラーグラス！

絶叫！日めくりカレンダー/1,650円(税込)

サイズ：W148mm×H158mm

作中の絶叫シーンを集めた31枚の日めくり卓上カレンダーが登場！

次から次へと恐怖と災難が訪れる漂流生活の中で、日々の時間を忘れず大切に過ごすために、1日1回キチンとめくって心に刻むカレンダーだ。

■購入者特典

■ご来場予定の皆様へ

・混雑状況によって安全面を考慮して、入場制限や整理券の配布をする場合がございます。

・詳細は決まり次第、店舗 HP・公式 X にて改めてご案内致します。

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【「漂流教室」POP UP STORE in 大阪】

期間2025年11月4日(火) ～ 12月1日(月)

時間10:00～20:00

会場ハンズ心斎橋店

所在地大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ 9階

https://shinsaibashi.hands.net/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1039

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

(C)楳図かずお／小学館