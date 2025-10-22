「SHANON MARKETING PLATFORM」が「ITreview Grid Award 2025 Fall」のＭＡツール部門において最高位の「Leader」を24期連続受賞

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン)は、シャノンが提供する統合型マーケティング支援システムである「SHANON MARKETING PLATFORM」がアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太、以下「アイティクラウド」）主催「ITreview Grid Award 2025 Fall」のMAツール部門で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■ＭＡツール部門において、24期連続受賞

MAツール部門は24期連続の受賞となり、6年連続LEADERバッジを取得し殿堂入りを果たしております。

また、MAツール部門の大企業部門では3項目でNo.1を獲得（導入のしやすさ、管理のしやすさ、オフライン行動履歴管理機能）、中堅企業部門では1項目でNo.1を獲得（サポート品質）、中小企業部門では3項目でNo.1を獲得（管理のしやすさ、Cookie情報とのひも付け機能、スコアリング設定機能）しています。

■MA市場におけるシャノンの立ち位置

国内MA市場は多くの製品が提供されておりますが、その中でもシャノンは、満足度、認知度共に非常に高いポイントを獲得しております。この部門では最多のレビュー数（294）を獲得しており（2025年10月時点）、今後もよりよいサービスの提供に努めてまいります。

マーケティングオートメーションとは、営業などの現場においてリード顧客から成約までのマーケティング業務を自動化し、マーケティング活動そのものを効率化するツールのことをいいます。Marketing Automationの頭文字をとって、通称「MA」と呼ばれています。

豊富なリード（見込み客）情報の中から確度の高い有望な見込み客を抽出、分析し、既存顧客に対し定期的に情報提供を行い、エンゲージメントを高めるなどの効果が期待できます。従来は顧客一人ひとりに応じた大規模な作業が手動で行われ膨大な時間と手間を要しましたが、そうしたマーケティング業務を自動化し、マーケターの業務効率を高めることが期待できます。

また、営業部門が管理する顧客情報にシームレスに連携することで、営業部門は確度の高い見込み客や付加情報をもって営業活動が行えるため、全社として効率の高い営業活動が実現できます。

MAは2000年代にアメリカで普及し始めた機能ですが、日本での導入が盛んに行われるようになったのは2014年頃から。入力作業やメール送信などのルーティンワークを自動化できるとともに、マーケティング施策をツール上に統合できるため、利益向上や収益分析などに役立てられています。

■ITreview Grid Award 2025 Fallとは

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。

本アワードでは、2025年9月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

受賞カテゴリー（MAツール：https://www.itreview.jp/categories/ma）

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

