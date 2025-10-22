カルチュア・エンタテインメント株式会社

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』よりナルト・サスケ・サクラ・カカシのモチーフを使用した、「熊野筆」のチークブラシが登場10月22日（水）より予約受付開始

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「熊野筆」のチークブラシの登場です。ナルト・サスケ・サクラ・カカシのモチーフを使用した、大人でも持ちやすいデザインです。FAN+Lifeでは本日10月22日（水）12:00より予約受付を開始。また、全国のキャラクターグッズ取り扱い店舗などでも、順次予約受付を開始いたします。

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

■NARUTO-ナルト- 疾風伝 熊野筆 チークブラシ（全4種）

熊野筆とは、「筆の都」で知られる広島県熊野町にて製造される筆です。機械技術では製造不可能な細部までこだわりのある、肌触りの大変よいブラシは国内外で多くのファンに支持されています。

熊野筆 チークブラシ うずまきナルト熊野筆 チークブラシ うちはサスケ熊野筆 チークブラシ 春野サクラ熊野筆 チークブラシ はたけカカシ

【価格】各4,378円（税込）

【サイズ】毛丈：約40mm／全長：約138mm

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/naruto

WEB受付開始日：2025年10月22日（水）12:00～

発売日：2026年2月上旬予定

『NARUTO-ナルト-』とは

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に700回をもって連載終了。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンバニー IP事業部が提供するサービスについて

カルチュア・エンタテインメント株式会社IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。

